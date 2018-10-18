Как в Германии предотвращают атаки, аналогичные трагедии в Керчи

В результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже в Керчи 17 октября погибли 20 человек, порядка 40 получили ранения. Следственный комитет РФ первоначально завел уголовное дело о теракте, но позднее переквалифицировал его на статью об убийстве нескольких лиц общеопасным способом. Подозреваемым в атаке назван студент 4-го курса колледжа, предположительно покончивший с собой после нее.

Инциденты со стрельбой в учебных заведениях, подобные трагическим событиям в Керчи, ранее случались и в Германии.

Массовые убийства в Эрфурте и Виннендене

Самый резонансный случай произошел в апреле 2002 года в Эрфурте. Тогда 19-летний бывший ученик местной гимназии ворвался в здание школы во время занятий и расстрелял 16 человек - 12 преподавателей, двоих учащихся, секретаршу и полицейского, после чего покончил с собой. Предполагаемым мотивом преступника считается его отчисление из школы. В сентябре 2001 года в качестве обоснования прогула нескольких учебных дней он предоставил фальшивую медицинскую справку, за что был исключен из гимназии и остался без школьного аттестата. К моменту преступления у юноши уже два года было действующее разрешение на хранение оружия.

Траурная церемония в 15-ю годовщину трагедии в Эрфурте, апрель 2017 года

Другой громкий инцидент такого рода в ФРГ произошел в городе Винненден неподалеку от Штутгарта в марте 2009 года. 17-летний бывший ученик одной из местных школ пришел в учебное заведение с пистолетом и открыл огонь. Погибли девять учащихся и три учительницы. Примерно через шесть минут после начала атаки (и через три минуты после поступления сигнала о происшествии) на место прибыли два наряда полиции. Нападавший попытался бежать и скрыться на захваченной машине. По пути он застрелили еще трех человек. После чего, получив ранения в перестрелке с полицией, покончил с собой.

Мотивы молодого человека до сих пор остаются загадкой. Среди версий называются подавленное состояние из-за неустроенности в жизни, отказ девушки встречаться и даже женоненавистничество (среди убитых в школе - только один юноша, остальные погибшие - восемь учениц и три учительницы). Оружием совершения преступления стал пистолет отца подростка. 53-летний Йорг К. был позднее приговорен к году и девяти месяцам условно за то, что хранил оружие, не закрывая под замок.

Обращать внимание на тревожные сигналы

Можно ли предотвратить подобные инциденты или хотя бы минимизировать риск их возникновения? После трагедии в Эрфурте в Германии стали активно изучать этот вопрос. В ходе исследований стало понятно, что составить портрет потенциального нападающего невозможно. В то же время его можно вычислить на ранних стадиях планирования атаки, так как обычно он посылает определенные "тревожные сигналы", рассказал в беседе с DW руководитель Института психологии и поведения в случае угроз Йенс Хофман (Jens Hoffmann).

Йенс Хофман

"Если кто-то говорит: "Я убью этого учителя" или угрожает "навсегда разобраться" с другими учениками в классе, то эти сигналы нельзя игнорировать, а следует обратиться к специалисту-психологу", - подтверждает в интервью DW немецкий психолог Мирко Альвин (Mirko Allwinn), один из участников проекта TARGET по предотвращению насилия в школах.

Кроме того, по его словам, в 70% случаев аналогичных инцидентов в Германии нападавшие молодые люди вдохновлялись примером "Колумбайна" и делились видео на эту тему со знакомыми. Трагедия в американской школе "Колумбайне" в 1999 году - одно из самых громких массовых убийств в учебных заведениях. Ряд российских и украинских СМИ (например, "Новая газета", The New Times, УНИАН) увидели и в керченской трагедии отголоски "Колумбайна".

Йенс Хофман предупреждает, что сразу после подобных нападений вероятность их повторения где-либо еще особенно велика, так как это может спровоцировать потенциальных подражателей решиться на аналогичный шаг.

В учебных заведениях нужны занятия по противодействию угрозам

Главным средством минимизации риска такого рода атак Хофман называет занятия по противодействию угрозам. "Необходимо учить персонал школ, учеников обращать внимание на тревожные сигналы, исходящие от потенциальных нападающих. Правильно распознавать эти сигналы и верно реагировать, не паникуя, но и не пропуская их мимо ушей", - объясняет психолог.

Проведение такой разъяснительной работы он считает наиболее эффективной профилактикой. Этот рецепт, судя по всему, подтверждается и совсем недавним случаем в немецком городке Хайльбронн.

В тот же день, когда мир облетела новость о стрельбе в керченском колледже, в Хайльбронне посреди учебного дня остановили занятия и отпустили детей по домам. Несколькими днями ранее 16-летний ученик рассказал своей однокласснице, что он намерен "убить всех" и может достать оружие и взрывчатку.

Девушка сообщила об этом директору, а после того, как тот ученик сказался больным на 17 октября и не пришел на занятия, руководство школы обратилось в полицию. На момент публикации материала еще неясно, насколько серьезными были угрозы молодого человека - он задержан и дает показания. Но вполне возможно, что внимательность его одноклассницы и директора школы предотвратили еще одну трагедию.

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