Как в Германии оценивают российскую помощь США в борьбе с коронавирусом

"Маленькая сенсация", но не без задних мыслей, пишут немецкие СМИ о поставках в США из России медоборудования для борьбы с эпидемией коронавируса. В чем эксперты все же видят позитив - у DW.
Новость о том, что Россия отправила в США транспортный самолет с медоборудованием для борьбы с коронавирусом, обошла многие немецкие СМИ - вплоть до профессиональной газеты медиков Deutsches Ärztebatt. В большинстве публикаций российский груз, доставленный в Нью-Йорк в среду, 1 апреля, называют "гуманитарной помощью". Так ли это на самом деле - у Вашингтона и Москвы разные версии. После того, как Госдеп США сообщил о покупке российских медицинских товаров, МИД РФ выступил с заявлением, что половина медоборудования была оплачена Россией.
"Небольшая сенсация" на фоне напряженности между Россией и Западом
США в конце марта - начале апреля вышли на первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражений коронавирусом - их свыше 200 тысяч. Это в два раза больше, чем в Италии, которая на втором месте. Особенно критическая ситуация сложилась в Нью-Йорке, где в больницах не хватает персонала, помещений и медицинского оборудования.
В Германии главным источником заметок о поставке 60 тонн защитных масок, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого медоборудования из России в США стало сообщение информагентства dpa.
Накануне о такой поставке договорились в ходе телефонной беседы президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, с предложением выступила российская сторона. В большинстве немецких публикаций груз называют "гуманитарной помощью". Информация Госдепа о том, что США купили российские товары, появилась позднее.
Как отмечается в сообщении dpa, "предложение помощи на фоне политической напряженности между Москвой и Западом было небольшой сенсацией". Также там есть ссылка на слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что Россия рассчитывает на ответный жест США в случае, если Россия окажется в тяжелом положении.
Немецкая пресса: Путин мог переиграть Трампа
Некоторые крупные издания оценили жест Москвы критически. Так, леволиберальный гамбургский Der Spiegel сомневается в бескорыстности российского предложения. "Вполне возможно, что Путин снова переиграл Трампа, - пишет в онлайн-статье глава вашингтонского корпункта издания Роланд Неллес (Roland Nelles). - На самом деле помощь посылает четкий сигнал в духе общей путинской стратегии: Америка выглядит слабой, Россия - сильной и великодушной". Неллес напоминает, что Россия и ранее целенаправленно использовала гуманитарные поставки в качестве "инструмента пропаганды", например в Украине и Сирии.
Скептично настроен и один из издателей консервативной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер (Berthold Kohler). "То, что Кремль отправляет самолет с гуманитарным грузом в Америку, достойно похвалы, - пишет Колер в комментарии под заголовком "Тест на коронавирус по-русски". - Но при этом Москва, несмотря на своей призыв сократить военную активность, по-прежнему отправляет стратегические бомбардировщики в небо над Атлантикой".
Кроме того, российские корабли, по выражению Колера, "необычно долго" курсировали в Северном море, но "явно не для проведения тестов на COVID-19", а, скорее, чтобы проверить реакцию НАТО во время "мега-кризиса". Автор комментария также с иронией обращает внимание на то, что "вирусы другого рода, при помощи которых Кремль ведет кибер- и пропагандистскую войну против Запада, силы не утратили".
Эксперты: Жест России - "символический", это проявление "мягкой силы"
Опрошенные DW эксперты также настроены скептически. Сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Мориц Пипер (Moritz Pieper) говорит, что инициативу Москвы следует рассматривать в контексте "мягкой силы".
Как и в случае с уже оказываемой Россией помощью Италии, которая больше других стран Европы страдает от эпидемии коронавируса, "у таких якобы гуманитарных жестов есть геополитический подтекст - в то время, когда российские СМИ изображают западные правительства неадекватно подготовленными и отгораживающимися друг от друга", полагает Пипер. При этом он отмечает, что предоставление "гуманитарной помощи противоречит сообщению Госдепа США" о покупке Вашингтоном поставленного медоборудования.
В прошлом один из ведущих специалистов SWP по России Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder), называя поставку "символической", обращает внимание на экономический подтекст. "Этот жест вписывается в контекст российской внешней политики, которая давно направлена на улучшение отношений с администрацией Трампа, - полагает Шредер. - В данный момент Путин ищет американскую поддержку для стабилизации цен на нефть, обвал которых представляет непосредственную угрозу для российского бюджета и экономического развития России".
В чем позитив пиар-хода Кремля?
Наконец, Андраш Раш (András Rácz), эксперт по России в Германском обществе внешней политики (DGAP), отмечая, что речь идет о "достойном уважения жесте", констатирует, что его объем "почти неощутим" на фоне потребностей США в борьбе с коронавирусом. Раш обращает внимание на то, что в Италию Россия отправила больше помощи, чем в США. На этом фоне, уверен Раш, значение поставки скорее пропагандистское, рассчитанное в основном на домашнее потребление.
"Тем не менее пиар-ход в данном контексте не обязательно является чем-то плохим, - считает Раш. - Дело в том, что такие действия России могут в будущем стать основой для взаимных гуманитарных жестов, а также, возможно, сотрудничества в сфере медицины". Если ситуация в России ухудшится, Вашингтону будет легче предложить медицинскую помощь, а России - принять ее, поясняет эксперт.
О том, обращались ли США за помощью в борьбе с коронавирусом к ЕС, не сообщается. Некоторые страны Евросоюза оказывают помощь другим, наиболее пострадавшим от эпидемии государствам ЕС. Германия, например, принимает пациентов из Италии и Франции, а также поставляет оборудование в Италию. Тем не менее в немецкой прессе много критикуют ЕС за медлительность и недостаточную солидарность во время нынешнего кризиса.
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