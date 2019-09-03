 Как в Германии лишают иммунитета депутатов бундестага | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 04.09.2019

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Германия

Как в Германии лишают иммунитета депутатов бундестага

Парламент Украины отменил защиту депутатов от уголовного преследования. В Германии эта конституционная норма высоко ценится и не мешает привлекать парламентариев к ответственности.

Здание бундестага в Берлине

Здание бундестага в Берлине

Когда Верховная рада Украины во вторник, 3 сентября, внесла изменения в конституцию и отменила норму о депутатской неприкосновенности, опрошенные DW депутаты германского бундестага были не в восторге. С одной стороны, говорили они, понятно желание украинских коллег положить конце практике, когда депутатский мандат является защитой для потенциальных коррупционеров. С другой - немецкие политики считают депутатскую неприкосновенность важным элементом демократии.

Что написано в Основном законе о неприкосновенности депутатов 

В Германии неприкосновенность депутатов бундестага регулируется в 46-й статьей Основного закона страны, то есть конституцией, а также регламентом бундестага и его решениями. Главная цель политического иммунитета - обеспечить работоспособность бундестага как конституционного органа, а не защитить отдельных депутатов. Речь идет о защите от "нападок исполнительной и судебной властей на всех уровнях госуправления", сказано в пояснениях профильного комитета бундестага.

Зал заседаний бундестага

Зал заседаний бундестага

В Основном законе ФРГ записано, что депутаты бундестага не могут быть привлечены к ответственности за свои высказывания в парламенте за исключением клеветы. Что касается преследования за уголовные преступления, то на них необходимо согласие бундестага. Если же депутат пойман с поличным или задержан через сутки после предполагаемого преступления, то согласие бундестага не требуется. Кроме того, расследование может быть прекращено по требованию бундестага.

Как снимают неприкосновенность на практике

На практике это работает так. В начале каждого депутатского срока, то есть раз в четыре года парламент принимает решение, которым наперед разрешает следственным органам страны вести расследования против депутатов. При этом за 48 часов до начала расследования прокуратура должна проинформировать о таких намерениях руководство бундестага и подозреваемого депутата. Если бундестаг не выступит против, расследование может начаться. В отдельных случаях этот срок может быть продлен. Самое главное - для обысков, судебных процессуальных мер и предъявления обвинения нужно разрешение бундестага в каждом конкретном случае. Запрос подается через прокуратуру или министерства юстиции, федеральное или земельные. Запрос о снятии депутатской неприкосновенности поступает сначала в профильный комитет, а затем выносится на общее голосование всего бундестага. При этом снятие иммунитета не означает лишения мандата.

Контекст

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Прокуратура, которая ведет расследование в отношении главы "Альтернативы для Германии", может выдвинуть ей официальное обвинение. (29.08.2017)

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В некоторых случаях разрешение бундестага не требуется. Это касается административных правонарушений или анализа крови в рамках полицейской проверки на дорогах.

Статистика за последние почти 30 лет показывает, что в течение одного легислатурного периода бундестаг лишал неприкосновенности от девяти до максимум пятнадцати депутатов.

Громкие случаи расследования против депутатов в ФРГ

Среди недавних громких случаев - история социал-демократа Йорга Тауса (Jörg Tauss), которого в 2009 голу заподозрили во владении детской порнографией. С него дважды снимали иммунитет - для обысков и для предъявления приговора. В 2010 году на тот момент уже бывший депутат был приговорен к условному сроку лишения свободы на год и три месяца.

В 2016 году известность получил случай с депутатом партии "Союз-90" / "зеленые" Фолькером Беком (Volker Beck), у которого полиция во время проверки на дороге нашла наркотики. В прессе писали, что сначала по формальным причинам бундестаг отказал прокуратуре в снятии иммунитета с депутата для дальнейшего расследования, но затем удовлетворил новый запрос. В итоге до суда дело не дошло, Бек заплатил денежный штраф и оставался депутатом до конца избирательного срока.

В нынешнем бундестаге, избранном в 2017 году, число случаев снятия депутатской неприкосновенности на данный момент составляет около десяти. Немалая часть из них касается депутатов от правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Правда, в некоторых случаях речь идет о предполагаемых преступлениях, совершенных до избрания в парламент.     

"В Германии политический иммунитет ни в коем случае не мешает расследованиям против депутатов", - отметил в беседе с DW член бундестага от партии "зеленых" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). - "Бундестаг оперативно сотрудничает с органами следствия в случаях обоснованных подозрений". По его мнению, это показывает, что, когда решение о снятии иммунитета с депутатов принимает сам бундестаг, это позволяет "успешно вывести этот сложный вопрос из-под контроля правительства". 

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