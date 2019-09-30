Как в Германии выращивают мясо для вегетарианцев

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Вегетарианцы и веганцы животную пищу не едят. Но, оказывается, им вовсе не обязательно отказываться от мяса.
В одном только Берлине в последние четыре года открылись более 30 ресторанов, специализирующихся исключительно на блюдах из продуктов растительного происхождения - вегетарианских или веганских.
Один из этих ресторанов - Lucky-Leek. Он представляет собой яркий пример растущего интереса к "альтернативной" пище. В меню ресторана, среди прочего, - салат-сюрприз из манго, суп из грибов-лисичек, оладьи из свеклы, морковное ризотто с тофу и жареными шампиньонами, равиоли с фаршем из брынзы и шпината, кокосовое пирожное-безе… Мясные блюда отсутствуют полностью. И тем не менее, от посетителей отбоя нет, уверяют хозяева ресторана.
Растительное мясо
Но растительные блюда могут заменить мясо и тем, кто от мяса отказываться не хочет. Звучит парадоксально, тем не менее, это так. Мясо, оказывается, можно в буквальном смысле делать из этих растительных продуктов. Над созданием всевозможных заменителей в последние годы работают десятки ученых и гастрономов.
Первые мясные суррогаты, появились на прилавках специализированных немецких супермаркетов уже несколько десятилетий назад. Это были соевое мясо неопределенного цвета, малоаппетитного вида котлеты из тофу и оладьи из спельты (полбы) с трудно определяемым вкусом. Большого восторга даже у приверженцев вегетарианского питания они не вызывали. Иное дело сегодня. Другим стало не только "содержание", но и внешний вид. Над этим трудятся биологи, кулинары, дизайнеры, физики, экотрофологи (специалисты по организации здорового питания).
Результаты налицо: "суррогатные" (то есть растительного происхождения) колбаса, стейк или шницель вполне достойно заменяют мясные оригиналы. Но биохимик Патрик Браун (Patrick Braun), основатель компании "Impossible Meat", мечтает о большем - о глобальном перевороте в сфере питания. Воссоздание важных для человеческого организма протеинов и биологически значимых элементов из растений - задача более чем выполнимая, убежден Браун.
Он уже практически "довел до ума" технологию изготовления гамбургера с котлетой из "растительной говядины". Для этого собираются воедино составные части такой котлеты: аминокислоты, жиры, витамины, минералы, микроэлементы и ароматические вещества. Большую часть компонентов ученым удалось найти в пшенице и шпинате. Для получения псевдомясной "базы" растительный белок в виде порошка смешивается с водой и пряностями, нагревается. Полученную вязкую массу пропускают через сито и для придания мясного вкуса приправляют гемом - комплексным соединением, которое, как выражается биохимик, "в сущности, и делает мясо мясом". Гем или легоглобин содержится в клубнях бобовых растений. Правда, в естественных условиях производство легоглобина в большом количестве невозможно, и Браун использует генетически измененные дрожжевые клетки.
Суровая реальность суррогата
Чем аутентичнее вкусовые качества продукта-заменителя, тем больше шансов заинтересовать широкий круг потребителей, постепенно убедить его в "адекватности" растительного питания. В ходе разработки новых методов изготовления суррогатных продуктов есть ощутимые успехи: уже производятся куриное мясо, сыр, яйца, и даже псевдо-стейк, "вырастить" который удалось в одной из голландских лабораторий. Результаты говорят о том, что спектр возможностей перехода на растительную пищу, которая будет заменять мясную, огромен.
Немецкие исследователи сфокусировали свое внимание на люпине, семена которого богаты высококачественным белком и маслом. Молочный суррогат, получаемый из люпина, по основным параметрам соответствует коровьему молоку, уверяют эксперты.
Есть и другая точка зрения. Клаус Дамм (Klaus Damm), работающий в учебно-исследовательском Центре птицеводства и мелкого животноводства в городе Китцингене, не думает, что суррогатные продукты смогут стопроцентно заменить мясные. Ученый приводит факты: в тофу содержится всего 85 процентов усвояемого белка, в то время как яичный белок, например, организмом усваивается стопроцентно, а в коровьем молоке находят все больше таких элементов, как биоактивные пептиды, очень полезных для человека.
Скептично настроены и эксперты здорового питания в Центре защиты прав потребителей Гамбурга, где мясомолочные суррогаты откровенно отвергают, упирая на "слишком большое содержание жиров, соли, искусственных ароматических и пищевых добавок".
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