Как в Германии археологи нашли советский шпионский передатчик по соседству с "Першингами"

Окаменелости морской коровы, жившей два десятка миллионов лет назад, наконечники стрел бронзового века, римская статуя начала нашей эры и среди всего этого - советская радиостанция времен холодной войны. Такие экспонаты можно увидеть на выставке археологических находок за 2019 год в западногерманской федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, проходящей с января по март в Земельном музее в Бонне (LVR Landesmuseum Bonn).

Эрих Класен

Шпионский передатчик - первая такая находка в Германии. "Это один из объектов, которые привлекают к себе наибольшее внимание, - рассказал в беседе с DW Эрих Классен (Erich Claßen), глава ведомства в Рейнской области, которое занимается раскопками и сохранением памятников. О необычном экспонате Классен рассказывает не без гордости, но с улыбкой: "В этом случае, в отличие от других, у большинства людей еще есть связь с той эпохой".

Неожиданная находка в лесу под Кельном

Нашли передатчик в начале августа 2019 года сотрудники Классена во главе с Мартином Грюневальдом (Martin Grünewald) примерно в 30 километрах к западу от Кельна. Археологи рутинно искали остатки римского поселения, но неожиданно нашли объект новейшей истории.

Раскопки шли на участке бывшего леса, который должен был стать частью карьера по добыче бурого угля открытым способом. "Пни уже были выкорчеваны, оставалось только снять верхний горизонт почвы", - рассказывает Грюневальд. "Никакой ямы на месте, где был спрятан прибор, не было. Экскаватор вдруг слегка поцарапал зеленый ящик. Его выкопали, но не сразу поняли, что это, - говорит археолог. - В таких случаях бывает, что находят обычный мусор или что-то, чем потом интересуется полиция".

Когда ящик весом в полтора десятка килограммов открыли, в нем оказался прибор с надписями на английском языке. Археологи предполагают, что английский язык мог быть связан с маскировкой, или с тем, что живший в Западной Германии шпион не говорил по-русски. Но на бумажной упаковке были надписи кириллицей.

Радиостанция для разведгрупп СССР или ГДР

По словам Грюневальда, аппарат был новый, ни разу не использованный. "Когда разорвали упаковку, оттуда с шипением вышел воздух", - вспоминает археолог. На приборе есть табличка с обозначением - P-394 KM и выбитым серийным номером - 380388. "Поиск в Google быстро показал, что речь идет о советском передатчике, исторически очень важном объекте", - рассказывает Грюневальд. На русскоязычных интернет-ресурсах P-394 KM описан как разработанная в СССР в 1980-е годы переносная коротковолновая радиостанция для разведгрупп "Стриж-КМ".

Место, где была найдена шпионская радиостанция

К сбору информации подключили историков и специалистов военной контрразведки Германии (MAD), рассказывает Эрих Классен. "На данный момент мы с уверенностью можем сказать, что это прибор советского производства", - говорит глава археологического ведомства. По его словам, передатчик мог быть закопан в землю либо агентом ГРУ, военной разведки Советского Союза, либо Народной армии или госбезопасности ГДР.

"Ящик находился на глубине 60-80 сантиметров, то есть был защищен от мороза, как и написано в инструкциях стран Варшавского договора", - отмечает Классен. "Есть данные, что прибор был произведен в 1987 году. Когда именно он попал в землю, точно сказать нельзя, но, вероятно, до 1990 года, - продолжает он. - Мы знаем, что была инструкция закапывать такие приборы на случай чрезвычайных ситуаций, например, перемещения войск". Диапазон его действия - 1200 километров, то есть шпион мог "без проблем предупредить страны Варшавского договора".

Советский "Стриж" рядом с американскими "Першингами"

На возможное задание шпиона указывает и место находки. "Самым логичным объяснением, почему прибор был закопан именно здесь, мне кажется близость военного аэродрома Нёрвених (Nörvenich), это примерно в 10 километрах", - говорит Мартин Грюневальд.

По его словам, на аэродроме в годы холодной войны США хранили ядерное оружие. Более того, в соседнем лесу, на расстоянии одного километра, была пусковая база американских ракет "Першинг". "Ядерное оружие с военного аэродрома могли быстро доставить туда, где были пусковые установки", - полагает Грюневальд.

Дальнейшая судьба шпионской радиостанции зависит, в том числе, и от того, как поведет себя Россия, к которой, по словам Классена, собираются обратиться немецкие археологи. "Прибор принадлежит не музею, а, как и все, что находят в земле, государству, в данном случае - земле Северный Рейн - Вестфалия, говорит Эрих Классен. - Он теоретически не бесхозный, и нужно подождать, предъявит ли кто-то на него права". Если Москва захочет получить радиостанцию, то немцы готовы об этом говорить. "Мы точно не будем настаивать, чтобы она осталась здесь, но чтобы воссоздать историю, мы бы хотели получить от российской стороны еще некоторую информацию", - указывает Классен.

Нашедший прибор Мартин Грюневальд говорит, что для него, как для специалиста по истории древнего Рима, особенно волнительно держать в руках объект новейшей истории: "Подумать только: человек, который это спрятал, возможно, до сих пор живет среди нас".

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