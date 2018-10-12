Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину

После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает карикатурист Сергей Елкин.
Согласно опросу ВЦИОМ, индекс доверия Путину за последний год упал с 45 до 25 процентов. Решение важных государственных вопрос президенту доверяют лишь менее трети россиян. (25.05.2019)
Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко. (03.05.2019)