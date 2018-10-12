 Как ВЦИОМ ″восстановил″ рейтинг доверия Путину | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 31.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Как ВЦИОМ "восстановил" рейтинг доверия Путину

После падения рейтинга президента РФ до 30,5% госкомпания ВЦИОМ изменила методику опроса. Показатель доверия Путину сразу "восстановился" до 72,3%. Все просто, считает карикатурист Сергей Елкин.

Карикатура - мужчина висит на краю пропасти. Над ним стоит социолог от ВЦИОМ и говорит: Мы теперь проводим опросы по новой методике.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

  • ОМОНовец бьет дубинкой человека, а сзади его пытается удержать ангел-Путин

    Российская политика в карикатурах

    Сможет ли Путин усмирить протесты в Екатеринбурге?

    Президент РФ предложил провести опрос жителей Екатеринбурга по поводу строительства храма в городе. Удастся ли снизить накал страстей в столице Урала? Взгляд Сергея Елкина.

  • Охранники расстреливают из пистолетов ковер, на котором споткнулся Путин, стоящий за их спиной

    Российская политика в карикатурах

    Падение Путина на хоккее, или Ковровые репрессии

    Делая круг почета после хоккейного матча в Сочи, президент РФ споткнулся о расстеленный на льду ковер и упал. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому придется ответить за этот конфуз.

  • Медведев сидит с плакатом в руках, на котором написано План вхождения в топ-5 экономик мира

    Российская политика в карикатурах

    Экономические обещания Медведева, или Деньги будут?

    Дмитрий Медведев утвердил план вхождения России в пятерку крупнейших экономик мира до 2023 года. Карикатурист Сергей Елкин о том, как премьер РФ собирается достичь этой цели.

  • Медведь застрял в шпагате между двумя деревьями, на которых написано Запад и Восток

    Российская политика в карикатурах

    Концептуальный выбор: Россия между Западом и Востоком

    При Владимире Путине Россия поначалу шла на сближение с Западом, потом заявила о переориентации на Восток. Карикатурист Сергей Елкин о традиционной российской дилемме.

  • Песков зачитывает сказочный указ, Путин стоит рядом

    Российская политика в карикатурах

    Указ Путина о паспортах для Донбасса, или Сказочный… президент

    Президент РФ упростил процедуру выдачи российских паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин о донбассских сказках Владимира Путина.

  • Путин сидит за столом с пером в руке, вокруг стола - скомканные листки бумаги

    Российская политика в карикатурах

    Почему Путин еще не поздравил Зеленского с победой на выборах

    Кремль не спешит поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Карикатурист Сергей Елкин знает, почему медлит Владимир Путин.

  • Медведев выступает с трибуны

    Российская политика в карикатурах

    Что бы ни говорил Медведев, денег у россиян больше не стало

    Премьер-министр РФ выступил с отчетом в Госдуме. Дмитрий Медведев рассказал о достижениях и планах правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, что он услышал в речи премьера.

  • Володин протыкает иголкой надутую игрушку, на которой написано интернет

    Российская политика в карикатурах

    Автономному интернету - удаленное голосование

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал за законопроект об изоляции Рунета, не находясь в парламенте. Как он это сделал, предполагает карикатурист Сергей Елкин.

  • Путин пилит сук, на котором сидит и на котором написано суверенный интернет

    Российская политика в карикатурах

    Выпилить интернет: автономный Рунет все ближе

    Госдума приняла закон о суверенной работе российского сегмента интернета во втором чтении. Карикатурист Сергей Елкин наблюдает за процессом выпиливания интернета в России.

  • Палач обнимает приговоренного к казни перед повешением

    Российская политика в карикатурах

    Особенности политической оттепели в России

    Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

  • Дмитрий Песков с Лабутеном на одной ноге, говорящий: Нет денег на обувь? Пусть носят Лабутены!

    Российская политика в карикатурах

    Лайфхак от Дмитрия Пескова против бедности

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивлен данным о доходах россиян и просит Росстат разъяснить, почему каждому третьему не хватает денег на обувь для семьи. Карикатурист Сергей Елкин тоже удивлен.

  • Мужчина в куртке с надписью Роскомнадзор и ножом за спиной стоит у насеста в курятнике и зовет птицу, выглядящую как логотип Твиттера

    Российская политика в карикатурах

    Что Роскомнадзор замышляет против Facebook и Twitter

    Роскомнадзор добивается от Facebook и Twitter выплаты штрафа за отказ от переноса данных российских пользователей на серверы в РФ. Карикатурист Сергей Елкин знает, что на уме у чиновников.

  • Депутат с кастрюлей на голове, на которой написано суверенный интернет

    Российская политика в карикатурах

    Феномен "суверенного интернета"

    Работа депутатов российской Госдумы над законом об изоляции Рунета у одних вызывает одобрение, у других - критику и скепсис. Карикатурист Сергей Елкин явно в числе последних.

  • Путин вырывает из розетки вилку, на проводе написано Всемирный интернет

    Российская политика в карикатурах

    "Суверенный интернет" - новое обозначение изоляции России

    Закон о "суверенном интернете" готовится принять Госдума России. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому действительно нужен автономный Рунет и что это значит на деле.

  • Ёлкин говорит Путину, что тот теперь не дождется карикатур про власть

    Российская политика в карикатурах

    Закон о неуважении власти: ответ карикатуриста Елкина Путину

    Президент России подписал закон, предусматривающий наказание за "неуважение к госорганам". Карикатурист Сергей Елкин ответил Владимиру Путину. В шутку или всерьез?

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Он снова на коне: как Путин поздравил женщин с 8 марта

    Владимир Путин поздравил сотрудниц конной полиции с 8 марта верхом на коне и подарил им рысака по кличке Золотой луч. Карикатурист Сергей Елкин о поздравлениях от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Фейки" и Госдума: кого коснется новый закон

    Государственная дума приняла законопроект о запрете на распространение недостоверной информации. Карикатурист Сергей Елкин о том, каких "фейков" стоит опасаться.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением

    Виолончелиста и друга президента РФ Сергея Ролдугина вновь подозревают в причастности к отмыванию денег. Теперь, по данным OCCRP, через инвестбанк "Тройка Диалог". Взгляд Сергея Елкина.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Считать в столбик - новый челлендж для российских политиков

    Меры соцподдержки, объявленные Путиным в послании Федеральному собранию, он просчитывал "в столбик", поведала вице-премьер Голикова. Карикатурист Сергей Елкин о новом тренде от президента РФ.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Послание Путина Федеральному собранию: гуляют все!

    В послании Федеральному собранию Владимир Путин обещал помочь многодетным семьям, пенсионерам, ипотечникам... Карикатурист Сергей Елкин о том, как может выглядеть такая помощь.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Новые враги российских солдат по версии Госдумы

    Госдума запретила военным постить в соцсетях информацию о себе и ограничила использование смартфонов в армии. Карикатурист Сергей Елкин о том, чего теперь надо бояться солдату.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Особенности российского решения проблем

    В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

  • Карикатурист Сергей Елкин о том, как агенты ГРУ проваливают прикрытие

    Российская политика в карикатурах

    Агенты ГРУ - уже без прикрытия

    Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Putin eröffnet die umstrittene Krim-Brücke

    Российская политика в карикатурах

    Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина

    Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 02:50

Популярность Путина: почему его рейтинг идет вниз?

Контекст

Рейтинг доверия Путину достиг рекордно низкого уровня

Согласно опросу ВЦИОМ, индекс доверия Путину за последний год упал с 45 до 25 процентов. Решение важных государственных вопрос президенту доверяют лишь менее трети россиян. (25.05.2019)  

Комментарий: Несистемный Зеленский против системы Путина

Хозяин Кремля может повторить ошибку Порошенко - ввязываясь в затяжное противостояние с комиком Зеленским, Путин сам может оказаться смешным, пишет в комментарии для DW журналист Сергей Руденко. (03.05.2019)  

Можно ли доверять соцопросам в России

От снижения поддержки Путина до ностальгии по СССР - соцопросы популярны в СМИ, но доверие к ним среди россиян падает, многие опасаются говорить правду. Как относиться к их результатам? (22.01.2019)  

Российская политика в карикатурах

Специально для DW карикатурист Сергей Елкин оценивает события в России и за рубежом. (03.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Популярность Путина: почему его рейтинг идет вниз?  

Паспорта РФ для жителей Донбасса: Путин проверяет Зеленского?  

Маша Гессен в "Немцова.Интервью": Россия - мафиозное государство, чьи руководители преследуют собственные интересы  

Также по теме

Karikatur Russland Putin

Кто виноват в падении рейтинга Путина? 12.10.2018

Рейтинг доверия президенту России с осени 2017 года упал на 20 процентов, сообщает "Левада-центр". Карикатурист Сергей Елкин знает, что у власти всегда народ виноват.

Karikatur Putins Rating

Что с рейтингом Путина: послание не помогло? 22.02.2019

Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы, сообщают российские СМИ. Карикатурист Сергей Елкин о напрасных надеждах президента России.

Karikatur von Sergey Elkin: Dmitri Medwedew, Wladimir Putin

Россияне недовольны правительством - кто виноват? 14.01.2019

Более половины россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку, показал опрос "Левада-центра". Но рейтинг упал не только у премьера, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Ким Чен Ын казнил пять дипломатов после провала саммита с Трампом  

Михаил Саакашвили: Зеленский не тот, кто захочет быть чьей-то тенью  

"Панамские досье" и не только: как раскрывают коррупционные схемы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно