Как визит Путина меняет жизнь Могилева

Пятый форум регионов Беларуси и России пройдет 11-12 октября в Могилеве. Такой чести рядовой белорусский областной центр удостоится впервые. Ранее подобные мероприятия проводились в Москве, Минске и Сочи. Личное присутствие на форуме Владимира Путина было подтверждено 1 сентября, после чего Могилев стал меняться на глазах. Как говорят местные жители, Александра Лукашенко здесь чествуют меньше, чем президента России. Омрачает будущий праздник лишь нехватка средств на все запланированные объекты и недовольство некоторых горожан.

Ничего не жалко для российских гостей

Полгода назад, вспоминает правозащитник Борис Бухель, в Могилеве разразился скандал из-за того, что граждане узнали стоимость Триумфальной арки, которая строится на въезде в областной центр со стороны Минска. Чтобы угодить Лукашенко и Путину, местные власти выделили на этот объект 2 миллиона долларов. Теперь стало понятно, продолжает Бухель, сколь наивны и преждевременны были те возмущения. Когда выяснилось, что Путин все же приедет на форум регионов, стала появляться информация о других объектах, стоимость которых поражает воображение горожан.

Дворец культуры, где пройдет форум регионов Беларуси и России

Например, местный телеканал сообщил, что на ремонт дворца культуры области - это будет основная площадка форума, на который съедутся около 2 тысяч участников, уже потрачено 5 миллионов долларов. Только одна люстра для него куплена за 150 тысяч, а строители, работающие на объекте, признались, что речь идет лишь о ремонте здания. Закупка оборудования для мультифункциональной сцены умножает озвученную общую сумму затрат примерно в четыре раза.

Наглядная агитация, связанная с форумом, в Могилеве буквально на каждом углу

Сколько всего денег ушло на связанные с форумом стройки, по выражению правозащитника, станет понятно через пару месяцев после мероприятия. По опыту проведения "Дожинок" (праздник урожая, который проводится в разных городах Беларуси. - Ред.), вскоре ими должен заняться Комитет госконтроля, как правило, возбуждающий уголовные дела после своих проверок.

А пока Могилев украшается вычурной наглядной агитацией. Логотипами форума регионов стали массово заклеивать витрины магазинов и окна учебных заведений, они появились на троллейбусах и маршрутных такси, и даже на пакетах молока в магазинах. "Если сравнить с выборами Лукашенко, то они в Могилеве проходят скромнее", - констатирует Борис Бухель.

Не для могилевчан, а для начальства?

Все траты ложатся на местный бюджет, который явно не выдерживает такой нагрузки, утверждает юрист независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Александр Хамратов. Горисполком, рассказывает он, предпринял беспрецедентный шаг - последние четыре субботы в городе были объявлены рабочими днями, и это называлось "месячник по наведению порядка". При этом субботник, поясняет юрист, это не обязательно выход на улицу с граблями. Смысл в том, что работающие люди должны перечислить в бюджет свой дневной заработок, который пойдет на оплату строек.

"Город готовится к форуму, как к Олимпиаде", - указывает лидер областной организации оппозиционной Объединенной гражданской партии (ОГП) Владимир Шанцев. Но цель всего - не улучшить жизнь местных жителей, а, как он подчеркнул, понравиться начальству. Шанцев специально назначил встречу корресподенту DW возле дома №5 в глубине жилого массива по проспекту Мира, вдоль которого будут мчаться президентские кортежи.

Владимир Шанцев у пятиэтажной "хрущевки", ремонт которой приостановлен

У этой пятиэтажной "хрущевки", которую Путин и Лукашенко не увидят, год назад были демонтированы ограждения балконов. Начав ремонт, строители вдруг оставили этот объект, пояснив жильцам, что на него нет денег. По времени это совпало как раз с нехваткой средств на строительство Триумфальной арки. И такой дом не один.

Владимир Шанцев считает форум регионов Беларуси и России бесполезной тратой денег. Мероприятие, напоминает он, проводится уже пятый раз, а отношения между странами, по его оценке, только ухудшаются. Поэтому ОГП подала заявку на митинг против показухи в день приезда высоких гостей. Понятно, что местные власти вряд ли его разрешат. На вопрос DW, не боится ли он быть превентивно задержанным, что уже случалось ранее, Шанцев признался, что с соратниками обсуждали и такой сценарий развития событий.

Большая стройка в Моглиеве: и хорошо, и плохо

Однако не все могилевчане недовольны масштабными стройками в их городе. Жители микрорайонов, примыкающих к трассе, по которой будут ехать президенты, не так категоричны. Речь идет об интересах примерно 40 тысяч человек, говорит один из таких жителей Алексей. Он согласен, что все делается ради показухи, и очень критично высказывается о Триумфальной арке.

Однако от арки в центр города была по европейским стандартам реконструирована автодорога. Чтобы порадовать глаз двух президентов, асфальтируют даже дворовые проезды. Всем ясно, добавляет Алексей, что следующий такой глобальный ремонт будет здесь лет через двадцать. Так что в шутку в соцсетях кто-то даже пытался запустить хэштэг #спасибопутинузаэто, правда он не пошел.

Лестница к новому парку на берегу Днепра

Между тем 28 сентября в Могилеве был открыт еще один объект по благоустройству города - лестничный спуск к новому парку на берегу Днепра. Лестница высотой 27 метров с каскадным фонтаном обошлась в 2 миллиона долларов.

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