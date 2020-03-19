Как вернуться в Россию тем, кто застрял в отпуске за границей

Минимум 100 тысяч российских туристов сейчас все еще остаются за пределами страны, посчитали в Ростуризме. И это только организованные путешественники. Большая часть из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. Какие трудности они испытывают из-за карантина в связи с пандемией коронавиуса и закрытых границ и как лучше действовать, если авиакомпания и консульство перестали отвечать на звонки, - у DW.

Аэропорт закрыт, в городе карантин

Алина Михеева отправилась с мамой в Самарканд 16 марта, чтобы отметить свой день рождения. Поездку организовывала сама, без туроператора. Обратно в Россию они должны были улететь "Аэрофлотом" 22 марта, но из-за распространения коронавируса все рейсы в Россию из Узбекистана перенесли в Ташкент. Об этом девушка случайно прочитала на сайте российского консульства, авиакомпания не присылала никаких уведомлений и не отвечала на вопросы по горячей линии. Единственное - Ростуризм обзванивал все отели, чтобы составить списки россиян.

Алина Михеева отправилась с мамой в Самарканд

"Я дозвонилась до МИДа с вопросом, когда будет очередной спецборт, как нам быть и чего ждать. Мне посоветовали покупать билеты самостоятельно, потому что неизвестно, прилетят за нами или нет. Цены были заоблачные - 37 тысяч за двоих. Это больше, чем наши с мамой билеты туда и обратно. Решили не покупать. В итоге на сайте консульства появилась информация об очередном рейсе в Москву, мама поехала в авиакассу и пробила билеты", - рассказала DW Алина.

За отель в Ташкенте она с мамой платит сама. По словам девушки, для туристов из России на все действует двойной тариф: "Если бронируешь через сайт booking.com, одна цена. Если обращаться напрямую в отель, то спрашивают: "Русские?" И цена сразу в два раза выше", - сетует девушка.

Многие туристы из РФ уже оказываются в затруднительном положении

Другая туристка из России Екатерина уже четыре дня пытается вылететь из Марокко. Аэропорт закрыт, рейсов нет, но билеты на самолет купить можно - по цене до ста тысяч рублей в одну сторону. Сейчас вылететь из страны пытаются около 400 российских туристов.

Многие туристы из РФ, пока не улетевшие из Марокко, оказываются в затруднительном положении

"О закрытии границ мы узнали постфактум из новостей. Первым делом позвонили в консульство России, они записали наши данные. И пропали. Несколько наших умудрились вылететь во Францию вместе с вывозимыми французами. Многие уже оказываются в затруднительном положении: на улице с проблемами в поиске еды. Владелец нашего отеля попросил не говорить полиции, что мы живем в отеле, а отвечать, что мы его друзья", - поделилась девушка.

В МИД уверяют, что будут принимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа. На деле некоторые туристы, с которыми поговорила DW, жаловались на безразличие российских представительств за рубежом. "Наше посольство не предлагало людям помощь. Никакую. Даже воды не предложили", - пожаловалась Надежда Пак, которая не могла с семьей вылететь из Черногории.

Как действовать, чтобы вернуться в Россию

Пока что в МИДе создали координационный штаб, а все туристам посоветовали оперативно связаться с консульствами и улетать на любых возможных рейсах, которые подвернуться. Но стратегия у туристов все же разная, констатируют представители туриндустрии.

Организованные туристы, которые не могут вернуться домой, должны обратиться сначала к своему туроператору. Если в путевку входил авиабилет, то фирма сама решит, как вывезти своих туристов. Если на этом этапе возникли проблемы или необходимость консультации, нужно обратиться на сайт или зарегистрироваться через приложение "Турпомощь". Покупать самим билеты на рейсы стоит только после согласования покупки с туроператором по электронной почте или в мессенджерах. Иначе деньги за авиабилеты не компенсируют.

На сайте МИДа открылась регистрация тех россиян, которые хотят вернуться домой из-за рубежа

Неорганизованным туристам и просто гражданам России, которые сейчас хотят вернуться в страну из-за рубежа, сложнее. Им, чтобы уехать или улететь, нужно связаться с ближайшим посольством или генеральным консульством РФ. Также на сайте МИДа открылась регистрация желающих вернуться из-за рубежа.

"Есть объективная проблема, когда власти стран не дают согласования на вывозные рейсы, - уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. - Например, так получилось в Черногории. Есть туристы, которые удалены от столиц, - на Филиппинах на острове Себу прекратилось авиасообщение с Манилой. Около ста человек ждут авиарейсов, которых, увы, нет". По словам Горина, если вылететь совсем не получается, то стоит обратиться к представителям российских властей - они на месте занимаются продлением виз и ищут альтернативы.

Наиболее уязвимые туристы - те, кто отправились за рубеж на личных машинах. Информации о них мало, понимания, как пропускать машины, застрявшие на границах разъединенной карантином Европы, - тоже. В МИДе на запрос DW по поводу этой категории туристов и их судьбы не ответили.

Как будут проверять на коронавирус вернувшихся домой туристов

По нынешним правилам все туристы, вернувшиеся из стран, где обнаружен коронавирус, должны будут пройти 14-дневный домашний карантин. Однако в пресс-службе Минздрава Москвы не смогли ответить на вопрос, готов ли город встретить и протестировать сразу столько людей.

Многих возвращающихся домой туристов ждет в России 14-дневный карантин

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (им руководит вице-премьер Татьяна Голикова) DW заверили, что тестов хватит на всех. "Сейчас у нас производится до 100 тысяч тест-систем в сутки. Наработано почти 710 тысяч тест-систем, и в дальнейшем их производство будет наращиваться. Кроме того, на российском рынке будут появляться новые тест-системы, которые зарегистрированы здесь", - объяснила представительница штаба Анастасия Асташкина.

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