 Как будут выстраивать новую украинскую церковь | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 18.12.2018

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Украина

Как будут выстраивать новую украинскую церковь

После объединительного собора у созданной Православной церкви Украины (ПЦУ) появился устав и предстоятель. Но развивать новую церковь придется практически с нуля, указывают эксперты.

Участники объединительного собора ПЦУ в Киеве

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в первом обращении к верующим в субботу, 15 декабря, призвал "собратьев, архиереев, всех верных" присоединяться к новосозданной церкви. "Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем всех к единению", - отметил он.

На объединительном соборе новая церковь не только избрала своего главу, но и утвердила устав. Далее его положения должен подтвердить составленный Константинопольским патриархом в Стамбуле томос: этот документ завершит формальное создание новой украинской православной церкви и позволит перейти к выстраиванию ее структуры. Официальная передача томоса запланирована на 6 января 2019 года. Как сообщил в интервью СМИ митрополит Епифаний, уже в течение месяца-двух будут сформированы руководящие органы новой церкви. Но, по мнению экспертов, это еще только начало.

Устав ПЦУ - отправная точка

Отправным пунктом развития новой церкви должен стать устав, утвержденный на объединительном соборе. Официально его текст еще не обнародован, но, по данным онлайн-издания "РБК-Украина", принятый документ предусматривает, что главным руководящим органом новой церкви будет поместный собор. Его будут созывать каждые пять лет, и именно он будет выбирать предстоятеля - митрополита Киевского. Собор будет уполномочен учреждать новые епархии, ликвидировать или объединять существующие, утверждать кандидатуры епископов.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Одно из главных изменений будет касаться формирования Синода - руководящего органа собора. Половина его состава - а это глава и 12 архиереев - будет переизбираться раз в полгода, и каденция каждого будет длиться один год.

На соборе уже избрали постоянных членов Синода - представителей трех церковных групп, вошедших в новую церковь: главу Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета и главу Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария, а также митрополита Винницкого и Барского Симеона из УПЦ Московского патриархата.

Полная перезагрузка церковной структуры в Украине

Для достижения обещанного руководству ПЦУ придется создать совершенно новую церковную структуру, полагает профессор Людмила Филипович, заведующая отделом истории религии и практического религиоведения Института философии НАН Украины. По мнению ученого, клирикам еще только предстоит осознать, что статус и масштаб церкви изменился.

На объединительном соборе в Киеве, 15 декабря 2018 года

На объединительном соборе в Киеве, 15 декабря 2018 года

"Что именно предстоит развивать? Не Киевский патриархат, не автокефальную церковь и не УПЦ МП. Это должна быть абсолютно новая структура. Какой она должна быть? Пока ни у кого нет об этом представления. Продолжаются консультации", - объясняет эксперт. Ситуацию, по словам Филипович, осложняет то, что изменения нужно будет внедрять очень быстро, за два-три года, иначе снизится заинтересованность общества: "Я считаю, что все должно быть по-современному: нужно написать развернутый план с дедлайнами и в соответствии с ним двигаться шаг за шагом".

На сроки и результаты церковной реформы повлияет и то, какими будут отношения внутри новой церкви, не возникнут ли конфликты между ее представителями, и не будет ли оказываться влияние на приходы других церквей с целью приобщения к новой структуре, считает Тарас Антошевский, директор Религиозной информационной службы Украины (РИСУ). Также, добавляет эксперт, придется пережить "огромное давление со стороны Москвы, которой не удалось предотвратить получение томоса" новой украинской церковью.

"Раскольники" против "нелегитимных"

Следует понимать, говорит Людмила Филипович, что, "по решению Константинопольского патриархата на данный момент все православные церкви в Украине равны и сведены к статусу 1686 года". То есть к статусу, который Киевская епархия имела еще до перехода из состава Константинопольского патриархата в состав Московского.

Контекст

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"Дело только в том, что часть церквей и верующих (в Украине. - Ред.) это воспримет, а часть этого не воспримет, в частности, УПЦ МП. Они будут считать, что имевшее место историческое развитие (подчинение Киевской епархии Москве. - Ред.) - это истинное развитие, не захотят утрачивать свои исторические связи и будут пребывать в подчинении у московского патриарха", - говорит Филипович.

В понедельник, 17 декабря, УПЦ МП созвала внеочередное заседание своего руководящего органа - Синода. ПЦУ на нем назвали "объединением раскольников". По результатам Синода из УПЦ Московского патриархата исключили двух архиереев, принявших участие в субботнем объединительном соборе, на котором создали новую церковь. Митрополиту Симеону (Шостацкому) и митрополиту Александру (Драбинко) запретили проводить службу.

Тем временем в ПЦУ называют присутствие Московского патриархата в Украине не соответствующим церковным канонам. "С момента избрания предстоятеля Православной церкви Украины митрополит Онуфрий (глава УПЦ МП. - Ред.) утратил титул", - заявил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (Зоря).

По словам главы ПЦУ митрополита Епифания, на данный момент новая украинская церковь насчитывает "около семи тысяч православных приходов в Украине". Сколько приходов перешли к ней из Московского патриархата, митрополит не уточнил. Управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний сообщил, что всего три прихода добровольно изменили подчинение и перешли в новую украинскую церковь. Общее же количество приходов, принадлежащих Московскому патриархату, по его данным, составляет 12 тысяч.

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    Автор: Ольга Мищенко


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