Как "Брекзит" повлияет на политику ЕС в отношении России и Украины

Великобритания всегда обладала существенным влиянием в ЕС. После "Брекзита" 31 января политический баланс внутри Евросоюза изменится, что также может отразиться на его отношениях с Россией и Украиной.

Расклад сил в Совете ЕС: усиление Берлина и Парижа

Самые значимые изменения произойдут в Совете ЕС - органе, где решения принимают представители правительств отдельных стран-членов Евросоюза. Как правило, в Совете ЕС стараются добиться единогласного одобрения тех или иных мер, но формально достаточно и так называемого квалифицированного большинства. То есть за решение должны проголосовать не менее 15 стран, в которых проживает от 65 процентов населения всего Евросоюза.

Великобритания являлась одним из важных игроков в этом органе, ведь у этой страны было третье место по численности населения в ЕС. После "Брекзита" пропорциональный "вес" голосов Германии и Франции увеличится, так что проголосовать за то, против чего сообща выступают эти две страны, станет еще сложнее, чем сейчас.

Евроинтеграция Украины и санкции против РФ: что изменится?

Изменение расклада сил в Совете ЕС скажется на возможной перспективе дальнейшей интеграции Украины в Евросоюз, считает эксперт брюссельского Центра европейской политики (EPC) Аманда Пол.

Аманда Пол

"Великобритания всегда поддерживала расширение Евросоюза. С ее выходом изменится баланс в пользу стран, пока не поддерживающих предоставления Украине четкой перспективы членства в ЕС. Речь, например, о Франции, Германии и некоторых стран юга Европы", - прогнозирует она.

Кроме того, Лондон известен своей активной позицией в поддержке жесткого противостояния нынешнему внешнеполитическому курсу России. "Соединенное Королевство - страна-тяжеловес, чей голос был одним из самых сильных в поддержку Украины и за решительный ответ агрессии России. Лондон был в этом непоколебим", - подчеркивает Аманда Пол.

"Брекзит" не изменит сразу политику Брюсселя в отношении России или Украины, уверена эксперт EPC. Однако Пол указывает и на сигналы к возможной корректировке европейской позиции по России в дальнейшем: "Хотя государства-члены ЕС и остаются преданными сохранению санкций в отношении России, есть те, кто ищет пути смягчить такой подход", - отмечает она и напоминает о попытках Франции сблизиться с Россией.

Перемены в Еврокомиссии и Европарламенте

Менее очевидны последствия "Брекзита" для Еврокомиссии. В этом органе каждую страну представляют по одному еврокомиссару. Последним британским еврокомиссаром был Джулиан Кинг. С 2016 по 2019 год он отвечал за внутреннюю безопасность ЕС и очень активно занимался темами кибербезопасности и противодействия дезинформации, прежде всего, из России.

В Европарламенте после "Брекзита" изменится число депутатов

"То значение, которое Кинг придавал темам безопасности, пронизывающим отношения с Украиной и Россией, будет утрачено", - сетует руководитель отдела внешней политики ЕС брюссельского аналитического центра CEPS Стивен Блокманс.

Что касается Европарламента, то его после 31 января покинут 73 британских депутата. Лишь часть их мест будут перераспределены между другими странами. В итоге, количество евродепутатов уменьшится с 751 до 705.

До сих пор в Европарламенте было мало разногласий в вопросах, касающихся России или Украины. Пять из семи фракций последовательно голосовали за осуждение политики Кремля и принимали решения в поддержку Украины на ее пути евроинтеграции. Сейчас в этих фракциях 584 депутата. После "Брекзита" их общее количество уменьшится, но незначительно - ожидается, что приблизительно до 560 евродепутатов. Впрочем, пропорционально вес этих фракций после сокращения численности Европарламента даже может вырасти.

Лоббисты Лондона будут влиять на решения ЕС

Наконец, с выходом из ЕС влияние Лондона на политику Брюсселя хотя и ослабнет, но едва ли полностью исчезнет, считают опрошенные DW аналитики. Эксперт CEPS Стивен Блокманс убежден, что после "Брекзита" Великобритания активизирует свою лоббистскую деятельность - как в институциях ЕС, так и в отдельных европейских столицах. И вопросы, связанные с Россией и Украиной, останутся в числе тех, где Соединенное Королевство будет использовать свои возможности для лоббирования.

У Аманды Пол тоже нет сомнений в том, что Украина останется важной темой для Лондона, который после "Брекзита" попытается сохранить свою роль на международной арене. "Поскольку Великобритания не хочет оказаться на обочине, она будет пытаться усилить свое значение в Украине либо с помощью финансовой поддержки, либо путем поставок оружия", - резюмирует аналитик EPC.

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