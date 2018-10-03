Как Белый дом стал черным, или Почему Запад поддержал Ельцина в 1993 году

Нынешнее здание правительства на берегу Москвы-реки дважды было местом драматических событий в новейшей истории России. В августе 1991 года Белый дом стал центром сопротивления путчу ГКЧП во главе с Борисом Ельциным, который, взобравшись на танк, провозгласил себя защитником демократии. В октябре 1993 года там снова был центр сопротивления – на этот раз президенту со стороны Верховного совета и Съезда народных депутатов. Когда борьба за власть обострилась, Ельцин применил против своих противников БТРы и танки. Это был пик конституционного кризиса, последствия которого ощущаются в России до сих пор.

Кровавый конец двоевластия

Ельцин на танке, август 1991

После распада СССР Ельцин пытался проводить в России быстрые экономические и политические реформы. Но процесс шел медленно и сопровождался расколом в обществе и обнищанием широких слоев населения. В том числе и на фоне этого в Верховном совете и на Съезде народных депутатов, которые выполняли функции парламента, выступили против Ельцина и блокировали его политику. Многие из его противников были коммунистами и ультранационалистами, поэтому в СМИ тогда часто писали о "красно-коричневом реванше".

21 сентября 1993 года Ельцин своим декретом распустил оба органа, превысив свои полномочия. В ответ Верховный совет и Съезд народных депутатов проголосовали за отстранение его от власти. Фактическое двоевластие обострилось 3 октября, когда вооруженные противники президента взяли штурмом мэрию Москвы и попытались захватить телецентр в Останкино. Ельцин задействовал армию, которая 4 октября обстреляла Белый дом из танков, в результате чего он загорелся. Кадры обгоревшего фасада облетели весь мир. Тогда в общем погибли более 100 человек. Ельцин вышел из противостояния победителем и вынес в декабре 1993 на референдум проект новой конституции, которая среди прочего существенно укрепляла и расширяла его полномочия. Возникшей тогда системой власти пользуется и нынешний хозяин Кремля, Владимир Путин.

"Час рождения управляемой демократии"

Телевышка в Останкино

Уже тогда стоял вопрос, было ли применение силы Ельциным моментом смерти российской демократии или необходимым злом. А как оценивают ситуацию эксперты сегодня, 25 лет спустя? Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder), бывший специалист по России в берлинском фонде "Наука и политика" (SWP) в беседе с DW сказал, что его оценка тех событий принципиально не изменилась. "Это был конфликт двух конституционных органов, оба из которых были легитимированы через выборы", - говорит Шредер. По его словам, этот конфликт был "почти неизбежным". А после того, как противники Ельцина перешли к вооруженному противостоянию "применение силы со стороны государственной власти кажется понятным".

12 декабря 1993 года, когда была утверждена новая конституция, Шредер называет "часом рождения управляемой демократии". Он отмечает, что Ельцин хотел получить и получил конституцию, по которой президент был бы неприкосновенным. Хотя "был шанс принять конституцию, которая предусматривала бы большую роль для парламента", полагает эксперт. Этот шанс не был использован.

Некритичное отношение Запада

Запад в 1993 году поддержал Ельцина. "Это был важный этап в продолжающемся противостоянии между видением модели России как очень консервативной, стремящейся к своего рода продолжению СССР, с принципом власти "сверху-вниз" и мощным силовым аппаратом как у КГБ или ФСБ, - говорит Эндрю Вуд, бывший с 1995 по 2000 год послом Великобритании в России, а сейчас – эксперт аналитического центра Chatham House. - Мы на Западе опасались подъема красно-коричневой коалиции консервативных сил с примесью национализма". На этом фоне Ельцин в глазах Запада был "надеждой на лучшее", - говорит Вуд.

Допустил ли Запад ошибку, заняв очень мягкую позицию в отношении Ельцина после октября 1993 года? "Оглядываясь назад, думаю, что – да, но при этом Ельцин тогда не имел дело с полноценным парламентом".

Похоже видит ситуацию и Ханс-Хеннинг Шредер. "Тогда на Западе преобладало очень некритичное отношение ко всему процессу. Исходили з того, что Ельцин представляет демократию и все, что хорошо для него, хорошо для демократии". Хотя, отмечает эксперт, действия Ельцина против Верховного совета подорвали "доверие к демократам как реформаторам".

Привет из прошлого

В сегодняшней России конфликт с применением силы между президентом и парламентом кажется невозможным. Хотя бы уже потому, что вся полнота власти – в руках главы государства. И все же Эндрю Вуд видит некоторые "аналогии" между 1993 и 2018 годами. "Если вы русский, вы обеспокоены будущим, вы не видите, как система Путина может стабильно и конструктивно развиваться, вы ощущаете себя в западне", - говорит бывший дипломат. – А если вы представитель Запада, вам может показаться, что Путин – это необходимый источник стабильности, ответ на русские привычки и традиции".

Сегодняшняя Россия, признает Вуд, похожа на то, чего опасались в 1993 году – консервативной и националистической системы власти. "Новая газета" указала на еще одну связь с тем временем. На недавних выборах губернаторов в нескольких регионах РФ победили кандидаты коммунистов и ЛДПР, позиционирующие себя как оппозиция Кремлю. Но, как пишет газета, в отличие от 1993 года, в сегодняшней России никто больше не боится "красно-коричневых", даже в либеральных кругах.

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Смотреть видео 02:48 Now live 02:48 мин Поделиться 25 дет после путча: есть ли в России демократия? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/1JluO 25 лет августовскому путчу: оправдались ли надежды на демократическое развитие? (19.08.2016)