Как белорусская глубинка протестует против итогов выборов

В Жабинке, небольшом районном центре на юго-западе Беларуси в понедельник, 24 августа, похоронили Геннадия Шутова, который получил огнестрельное ранение во время акции протеста в Бресте и последовавшей за ней "зачистки" территории силовыми структурами.

Похороны с задержкой

После ранения Геннадий был доставлен в военный госпиталь в Минске, где скончался 19 августа. Однако родственники умершего смогли получить тело для захоронения на его родине только четыре дня спустя. В Государственном комитете судебных экспертиз объяснили эту задержку необходимостью завершить все следственные действия.

На могиле Геннадия Шутова

Следственный комитет Беларуси к тому времени уже сделал официальное заявление, в котором сообщалось, что Шутов якобы участвовал в нападении на милиционеров, чтобы завладеть оружием. Ответом на эти действия и стал выстрел в нападавшего.

Родные умершего категорически не согласны с такой версией и настаивают, что Геннадий, будучи отцом пяти детей, ни в каких массовых беспорядках не участвовал, а просто находился рядом. Затянувшуюся паузу с выдачей тела связывают с опасениями властей, что похороны могли бы превратиться в еще одну акцию протеста.

Байкеры приехали на похороны Геннадия Шутова

В понедельник попрощаться с умершим в Жабинку приехали более ста человек. Среди них было немало байкеров, поскольку Геннадий Шутов был активным участником местного мотодвижения. Опасения властей по поводу новых волнений не оправдались, обстановка в городе в целом была спокойная, милиции на улице, кроме сотрудников ГАИ, не было видно.

Выборы как катализатор протестов

Впрочем, смерть участника протестов, продолжающихся в Беларуси после президентских выборов, стала не единственным событием, которое взбудоражило жителей Жабинки в последние дни. В 14-тысячном уютном городке, который с недавних пор является спутником Бреста, за это время прошло несколько массовых акций, аналогов которым старожилы не припомнят.

Катализатором всех событий опять-таки стали выборы президента. Местные жители не устают делиться историями о том, как проходило голосование и как члены избирательных комиссий отказывались озвучивать итоговые протоколы после подсчета голосов.

"Они же попрятались от людей и вызвали ОМОН, чтобы тот разогнал пришедших вечером 9 августа после выборов на избирательные участки узнать, как распределились голоса", - рассказывает о членах одного из избиркомов пенсионер Александр Михайлович.

Не скрывает своего возмущения и руководитель народного коллектива самодеятельного творчества Наталья Дырман, которая стал свидетелем того, как члены избирательной комиссии манипулировали волеизъявлением граждан, разрешая голосовать за других членов семьи.

В результате, на стихийном митинге, состоявшемся 16 августа на городской площади Жабинки, собравшиеся выразили недоверие к озвученным результатам голосования на президентских выборах. Они также потребовали от властей гарантировать свободу собраний, отменить решения судов в отношении участников мирных акций и провести разбирательство по фактам применения силы со стороны сотрудников милиции.

Когда к властям доверия нет

Как выяснилось, выходом на площадь дело не ограничилось. На прошлой неделе группа неравнодушных граждан собрала более 800 подписей под коллективным обращением в адрес председателя Брестского облисполкома с требованием отставки руководства Жабинковского района, как утратившее авторитет среди местных жителей. Была озвучена также идея создании "Совета народного доверия" из тех людей, которым жители Жабинки доверяют.

Под петицией подписались люди разных возрастов и профессий, а передать копию обращения решили лично главе района Виталию Кулаку, обратившись к нему с призывом выйти к гражданам. Тот в свою очередь предложил встретиться с инициативной группой в здании райисполкома, однако такой вариант инициаторов обращения не устроил.

В итоге встреча состоялась 18 августа на улице и председателю райисполкома пришлось выслушивать много нелицеприятного в свой адрес. Так, хозяйка агроусадьбы Лариса Погоцкая заявила, что власти могут закрыться от социальных сетей и сделать вид, что не в курсе происходящих в регионе событий, но люди сами по себе не успокоятся.

При этом на прямой призыв, готов ли он уйти в отставку, председатель Жабинковского райисполкома заявил, что назначен на эту должность и принимать решение должны вышестоящие органы.

С мыслями о забастовке

Среди тех, кто активно участвует в акциях протеста в Жабинке, были и рабочие местного сахарного завода. В течение двух дней коллектив предприятия прекращал работу, поддерживая идею общенациональной забастовки в Беларуси.

По словам заместителя генерального директора завода Сергея Попко, никакой забастовки не было: на предприятии состоялось собрание, на которое были приглашены представители власти и начальник милиции. "Это было в нерабочее время, в обеденный перерыв, когда люди собрались в клубе предприятия и получили ответы на интересующие вопросы в связи с ситуацией в стране", - отметил Сергей Попко.

В тоже время на условиях анонимности один из рабочих завода подтвердил, что забастовка была, а 18 августа часть коллектива оправилась к райисполкому, где в то время с собравшимися общался глава региона. "Наш протест продолжался два дня, но на заводе многие поддерживают не только экономические, но и политические требования", - заявил собеседник DW. Он уверен, что идея всеобщей стачки всё еще актуальна, если ее начнут ведущие предприятия Беларуси.

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