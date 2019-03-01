Как беженцев в ФРГ обманывают с работой их соотечественники

В поисках работы беженцы в Германии нередко прибегают к помощи выходцев из стран своего происхождения, обосновавшихся в ФРГ. Однако некоторые из них оказываются мошенниками.
Беженец из Сирии Имад (имя изменено по просьбе героя) жил в Германии уже полтора года, когда ему предложили работу в фирме, занимающейся профессиональной уборкой помещений. Владелица компании также выросла в арабской семье: 30-летний сириец связался с ней по совету друга, который уже там работал. Имаду и его "соотечественнице" удалось быстро найти общий язык: беженец согласился официально работать на полставки, а на самом деле - полный рабочий день. Это позволило бы работодателю уклониться от уплаты большей части налогов.
По словам Имада, в компании работают около 200 человек: большинство из них - сирийские беженцы. "За одну смену каждый должен был убрать 20 помещений. Нам было запрещено уходить домой, не закончив работу, даже если было уже поздно. Это тяжелая работа, и у нас не было медицинской страховки", - рассказывает Имад в беседе с DW. Тех, кто не соглашался на такие условия, попросту увольняли. Он попросил свою начальницу официально оформить его на полную ставку, но получил отказ. Через три месяца изнурительного труда сириец уволился.
Сейчас Имад, который до отъезда в Германию служил офицером в сирийской армии, ищет работу охранником: по его словам, это в большей степени соответствует его профессиональной квалификации. Впрочем, он предполагает, что найти работу будет нелегко. "Там, где я сейчас живу, таких вакансий не так уж много. Кроме того, это низкооплачиваемая работа", - поясняет беженец.
Зарплата беженцев - 2-3 евро в час
Случаи трудовой эксплуатации беженцев в Германии встречаются не так уж редко. Как правило, беженцы находятся здесь еще совсем недолго и не знают местных законов. Неудивительно, что в поисках работы новоприбывшие зачастую прибегают к помощи выходцев из стран своего происхождения, обосновавшихся в ФРГ. Некоторые из них, однако, оказываются мошенниками.
Помимо знания немецкого языка, залогом успешной интеграции на рынке труда Германии является хорошее образование. Однако отнюдь не все беженцы могут этим похвастаться. По данным Федерального агентства по труду, 40 процентов беженцев у себя на родине посещали среднюю или основную школу, а 35 процентов получили аттестат уже в Германии. В то же время 12 процентов имеют только начальное образование, а 13 процентов и вовсе не посещали школу.
Жертвами нечестных работодателей, в первую очередь, рискуют стать малообразованные люди: согласившись работать без договора, они оказываются в сложной ситуации, отмечается в докладе Немецкого института прав человека. Мигранты в Германии по-прежнему подвергаются трудовой эксплуатации - к примеру, в строительной и мясоперерабатывающей отраслях, в сфере ухода за больными и в сельском хозяйстве. "Они получают всего 2-3 евро в час, вынуждены работать сверхурочно и социально не защищены", указано в докладе.
Работа без трудового договора и зарплаты
С эксплуатацией столкнулся и приятель Имада, также получивший статус беженца в ФРГ. Не сумев найти работу с помощью Федерального агентства по труду, молодой человек наткнулся на объявление в Facebook: предприниматель арабского происхождения предлагал работу в Дюссельдорфе. Когда сириец отработал в его фирме уже 20 дней и попросил заключить с ним договор, работодатель отказался это делать и взамен предложил ему низкую зарплату без социальных гарантий. Беженец отказался и потребовал выплатить ему деньги за отработанные дни, однако не получил ни цента. Владелец фирмы до сих пор продолжает обманывать беженцев по той же схеме, сетует сириец в интервью DW.
В аналогичной ситуации оказалась и беженка из Сирии Сама (имя изменено). Ее бывший начальник, предприниматель арабского происхождения, заваливал ее работой и ругал по малейшему поводу, а также заставлял работать без обеденного перерыва. В итоге она уволилась и устроилась в другую фирму - которой, правда, тоже руководит житель ФРГ с арабскими корнями. Там, впрочем, царит совершенно иная атмосфера. "Он уважительно и доброжелательно ко мне относится и кормит нас бесплатными обедами", - рассказывает девушка.
В Германии трудоустроены 380 тысяч беженцев
Несмотря на неприятные инциденты, в целом интеграция беженцев на немецком рынке труда продвигается весьма успешно. По данным на ноябрь 2018 года, в Германии были официально трудоустроены около 380 тысяч выходцев из восьми основных стран происхождения беженцев: Сирии, Афганистана, Эритреи, Ирака, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сомали. Это почти на 40 процентов больше, чем годом ранее.
В то же время, согласно статистике Федерального агентства по труду, в январе 2019 года на учете состояли 455 тысяч беженцев, которые ищут работу. Правда, к этой категории отнесены и мигранты, посещающие интеграционные и языковые курсы. Еще 187 тысяч беженцев числились безработными. В целом уровень безработицы среди иностранцев в Германии все еще примерно на 30 процентов выше, чем среди граждан ФРГ.
Между тем в Немецком институте прав человека отмечают, что мигранты могут не соглашаться на плохие условия труда. Однако в реальной жизни это сделать зачастую не так-то просто. А если учесть, что финансовое положение беженцев и без того нельзя назвать стабильным, невыплата зарплаты может иметь для них катастрофические последствия: человек может запросто оказаться на улице, говорится в докладе института.
Что же касается недобросовестных работодателей, то в большинстве случаев они выходят сухими из воды. "Хотя трудовая эксплуатация карается законом, в реальной жизни дело редко доходит до суда", - констатируют правозащитники.
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