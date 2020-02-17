 Как бастовали книготорговцы в знак протеста против дела ″Сети″ | NRS-Import | DW | 17.02.2020

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Как бастовали книготорговцы в знак протеста против дела "Сети"

Организаторы забастовки в знак протеста против приговоров участникам так называемого дела "Сети" рассказали DW, как придумали эту акцию и каким книжным магазинам запретили принимать в ней участие.

Процесс по делу Сети в Пензе

Процесс по делу "Сети" в Пензе

В понедельник, 17 февраля, более десяти независимых книжных магазинов по всей стране решили прекратить работу, чтобы таким образом поддержать осужденных фигурантов дела “Сети”. Некоторые из их владельцев также вышли на одиночные пикеты к зданиям ФСБ и в другие людные городские места. DW узнала у книготорговцев, как прошла эта акция солидарности.

Кто придумал акцию в поддержку осужденных по делу “Сети”

Идея акции принадлежит Михаилу Мальцеву, директору магазинов “Пиотровский” в Перми и Екатеринбурге. После приговора по делу “Сети” он создал небольшой чат, в который пригласил владельцев независимых книжных магазинов и предложил в знак протеста не открывать книжные в понедельник 17 февраля и выйти на уличные одиночные пикеты. Многие поддержали его идею.

Объявление на дверях магазина Пиотровский в Перми

Объявление на дверях магазина "Пиотровский" в Перми

“Идея родилась под влиянием эмоций, - объяснил DW Михаил Мальцев. - Несколько дней после оглашения решения суда по делу “Сети” я сильно переживал, ходил и думал, а что я как книготорговец могу сделать. Написать что-то? Можно, но хотелось более ярко заявить о своей позиции. В России в последнее время принято выражать протесты и возмущения при помощи профессиональных сообществ. Почему бы и нет? Вот и мы так сделали”.

В итоге акцию поддержали 13 независимых книготорговцев. Магазин “Подписные издания” в Петербурге, правда, оставил понедельник рабочим днем, но пообещал перечислить зарплаты сотрудников за этот день (более 30 человек) родственникам осужденных. Некоторые из магазинов, которые находятся в госучреждениях, не смогли закрыться в знак солидарности - им запретили арендодатели. 

Спонтанное объединение

“Мы сразу же договорились, что не будем осуждать книжные, которые не поддержат акцию, и сотрудников, которые не захотят выйти на пикеты. Мы же не госучреждения, чтобы действовать по указке. Это их право, чем заняться в день закрытия магазина - могут отдохнуть, могут написать посты на эту тему в соцсетях или выйти на пикет”. По словам Мальцева, в Екатеринбурге его поддержала половина коллектива, а в Перми он договорился с сотрудниками, что один пойдет на пикет возле ЦУМа.

Здание ФСБ на Лубянке

Здание ФСБ на Лубянке

“Важно, что это инициатива из регионов. Не могу сказать, что сообщество книготорговцев уж прям очень крепкое. В данном случае это было совершенно спонтанное объединение. Я поначалу относился к идее скептически, пока мои коллеги из других городов не переубедили меня в ее правильности и правомочности, - сказал DW владелец магазина “Фаланстер” в Москве Борис Куприянов. Он не только закрыл магазин, но и вышел на одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке. - Сотрудники нашего магазина проголосовали и решили поддержать эту акцию”.

"История с Голуновым показала, что есть возможность влиять прямым или косвенным образом на то, что происходит по резонансным, несправедливым уголовным делам, - говорит владелец московского книжного магазина “Маршак” Сергей Карпов. - Хотя в отличие от дела Голунова ребята по ростовскому и пензенскому делам вообще никого не интересуют. А ведь приговоры, которые получили и те, и другие - это просто катастрофа. Мы, конечно, не следователи и не знакомы с этими ребятами лично. Но если вы так уверенно даете 18 лет, то докажите, что человек сотворил что-то страшное - более страшное, чем тот, который в 1996 году захватил село “Первомайское” с сорока трупами и получил 15 лет за это”.

Как отреагировали покупатели

По словам Сергея Карпова из “Маршака”, для него реакция покупателей была самой важной в этой акции. “Каждый из нас в повседневной жизни думает, что он ничего из себя не представляет. Это не так, - уверен Карпов. - Для того, чтобы выразить свою позицию, достаточно написать пару строк в мобильном телефоне и немного постоять на видном месте. Или книжный магазин, который на один день превратиться в рупор. В итоге все нас благодарят и шлют сердечки в “Инстаграме”.

Контекст

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О негативных отзывах на акцию DW рассказал Михаил Мальцев из “Пиотровского”: “Некоторые написали, что больше не будут ходить в книжный. Но это единицы, которые, видимо, целиком и полностью поддерживают точку зрения пензенского ФСБ и пензенского суда на дело “Сети”.

Проверки после забастовки книжных магазинов

Официально власти пока не отреагировали на забастовку магазинов. В разговоре с DW книготорговцы заявили, что не боятся реакции, в том числе финансовых проверок.

По словам Михаила Мальцева, тревога есть, но он надеется на адекватность властей. “Если после мирной акции последуют проверки полиции, налоговой и центра “Э”, то это уж тогда нас надо террористами признавать”, - говорит он.

Борис Куприянов уверен, что бояться таких проверок бессмысленно - проще совсем не идти в бизнес, чем испытывать страх за проявление своей гражданской позиции. “Думаю, что такая акция - только начало. Дело “Сети" касается всех, это даже не политическая подоплека, а то, что людям, которые не совершили никакого насилия, просто так дали 18 лет строгого режима. Дело слишком заметное, слишком вопиющее, а значит будет реакция и других профессиональных объединений”, - уверен Куприянов.

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