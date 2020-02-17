Как бастовали книготорговцы в знак протеста против дела "Сети"

В понедельник, 17 февраля, более десяти независимых книжных магазинов по всей стране решили прекратить работу, чтобы таким образом поддержать осужденных фигурантов дела “Сети”. Некоторые из их владельцев также вышли на одиночные пикеты к зданиям ФСБ и в другие людные городские места. DW узнала у книготорговцев, как прошла эта акция солидарности.

Кто придумал акцию в поддержку осужденных по делу “Сети”

Идея акции принадлежит Михаилу Мальцеву, директору магазинов “Пиотровский” в Перми и Екатеринбурге. После приговора по делу “Сети” он создал небольшой чат, в который пригласил владельцев независимых книжных магазинов и предложил в знак протеста не открывать книжные в понедельник 17 февраля и выйти на уличные одиночные пикеты. Многие поддержали его идею.

Объявление на дверях магазина "Пиотровский" в Перми

“Идея родилась под влиянием эмоций, - объяснил DW Михаил Мальцев. - Несколько дней после оглашения решения суда по делу “Сети” я сильно переживал, ходил и думал, а что я как книготорговец могу сделать. Написать что-то? Можно, но хотелось более ярко заявить о своей позиции. В России в последнее время принято выражать протесты и возмущения при помощи профессиональных сообществ. Почему бы и нет? Вот и мы так сделали”.

В итоге акцию поддержали 13 независимых книготорговцев. Магазин “Подписные издания” в Петербурге, правда, оставил понедельник рабочим днем, но пообещал перечислить зарплаты сотрудников за этот день (более 30 человек) родственникам осужденных. Некоторые из магазинов, которые находятся в госучреждениях, не смогли закрыться в знак солидарности - им запретили арендодатели.

Спонтанное объединение

“Мы сразу же договорились, что не будем осуждать книжные, которые не поддержат акцию, и сотрудников, которые не захотят выйти на пикеты. Мы же не госучреждения, чтобы действовать по указке. Это их право, чем заняться в день закрытия магазина - могут отдохнуть, могут написать посты на эту тему в соцсетях или выйти на пикет”. По словам Мальцева, в Екатеринбурге его поддержала половина коллектива, а в Перми он договорился с сотрудниками, что один пойдет на пикет возле ЦУМа.

Здание ФСБ на Лубянке

“Важно, что это инициатива из регионов. Не могу сказать, что сообщество книготорговцев уж прям очень крепкое. В данном случае это было совершенно спонтанное объединение. Я поначалу относился к идее скептически, пока мои коллеги из других городов не переубедили меня в ее правильности и правомочности, - сказал DW владелец магазина “Фаланстер” в Москве Борис Куприянов. Он не только закрыл магазин, но и вышел на одиночный пикет у здания ФСБ на Лубянке. - Сотрудники нашего магазина проголосовали и решили поддержать эту акцию”.

"История с Голуновым показала, что есть возможность влиять прямым или косвенным образом на то, что происходит по резонансным, несправедливым уголовным делам, - говорит владелец московского книжного магазина “Маршак” Сергей Карпов. - Хотя в отличие от дела Голунова ребята по ростовскому и пензенскому делам вообще никого не интересуют. А ведь приговоры, которые получили и те, и другие - это просто катастрофа. Мы, конечно, не следователи и не знакомы с этими ребятами лично. Но если вы так уверенно даете 18 лет, то докажите, что человек сотворил что-то страшное - более страшное, чем тот, который в 1996 году захватил село “Первомайское” с сорока трупами и получил 15 лет за это”.

Как отреагировали покупатели

По словам Сергея Карпова из “Маршака”, для него реакция покупателей была самой важной в этой акции. “Каждый из нас в повседневной жизни думает, что он ничего из себя не представляет. Это не так, - уверен Карпов. - Для того, чтобы выразить свою позицию, достаточно написать пару строк в мобильном телефоне и немного постоять на видном месте. Или книжный магазин, который на один день превратиться в рупор. В итоге все нас благодарят и шлют сердечки в “Инстаграме”.

О негативных отзывах на акцию DW рассказал Михаил Мальцев из “Пиотровского”: “Некоторые написали, что больше не будут ходить в книжный. Но это единицы, которые, видимо, целиком и полностью поддерживают точку зрения пензенского ФСБ и пензенского суда на дело “Сети”.

Проверки после забастовки книжных магазинов

Официально власти пока не отреагировали на забастовку магазинов. В разговоре с DW книготорговцы заявили, что не боятся реакции, в том числе финансовых проверок.

По словам Михаила Мальцева, тревога есть, но он надеется на адекватность властей. “Если после мирной акции последуют проверки полиции, налоговой и центра “Э”, то это уж тогда нас надо террористами признавать”, - говорит он.

Борис Куприянов уверен, что бояться таких проверок бессмысленно - проще совсем не идти в бизнес, чем испытывать страх за проявление своей гражданской позиции. “Думаю, что такая акция - только начало. Дело “Сети" касается всех, это даже не политическая подоплека, а то, что людям, которые не совершили никакого насилия, просто так дали 18 лет строгого режима. Дело слишком заметное, слишком вопиющее, а значит будет реакция и других профессиональных объединений”, - уверен Куприянов.

Смотрите также:

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Приговор по делу "Сети": с оглядкой на прошлое? Суд в Пензе приговорил фигурантов дела "Сети" к длительным тюремным срокам. Обвиняемые говорят о пытках во время дознания. Сергею Елкину все это напомнило о мрачных страницах истории страны.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие еще поправки в Конституцию РФ ждут россиян? Обсуждение поправок в конституцию, предложенных президентом Путиным, продолжается в России. Альтернативные идеи изменения основного закона страны есть у карикатуриста Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Доступ к личным данным в режиме онлайн - как это будет Предоставить следователям доступ к персональным данным граждан в режиме онлайн предложил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев. Как это будет выглядеть, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Помилует ли Путин израильтянку, осужденную в РФ за наркотики? Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая тюремный срок в России за контрабанду гашиша, все-таки написала президенту Путину прошение о помиловании. Сергей Елкин об играх в милосердие.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Имущество семьи Мишустина: откуда деньги у родственников нового премьера? После назначения Михаила Мишустина премьер-министром РФ в СМИ появились данные о дорогой недвижимости его семьи. Сергей Елкин о шлейфе, от которого Мишустину будет нелегко избавиться.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Изменение Конституции России: почему Путин так спешит? Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ уже 23 января. Недолго запрягали, иронизирует карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России? Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что означают отставка Медведева и реформа системы власти от Путина В послании Федеральному собранию президент России объявил о реформе системы власти в стране. После этого правительство РФ подало в отставку. Карикатурист Сергей Елкин о подоплеке этих событий.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что станет с Конституцией России после предложений Путина Первое заседание рабочей группы по подготовке изменений в Конституции РФ прошло в Москве. Кто подтачивает основной закон страны, знает карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Борьба с изменением климата по-российски Минэкономразвития России разработало национальный план по адаптации экономики к изменениям климата. Свое решение проблемы предлагает и карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Чем объясняется приступ щедрости Владимира Жириновского Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раздал на Красной площади деньги, как он выразился, "крепостным" и "холопам". Карикатурист Сергей Елкин о том, почему он это сделал.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Какие приключения ожидают Деда Мороза в России? Кому - новогодний утренник, а кому - массовое мероприятие. И его организатору Деду Морозу не избежать тщательного досмотра, шутит карикатурист Сергей Елкин.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Кто виноват в отстранении России от Олимпиад? WADA отстранила Россию от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года за манипуляции с базой данных допинг-проб. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто спалил олимпийские мечты россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Когда Фемида в России превращается в Джокера Судебный произвол и неоправданно жесткие приговоры российской Фемиды карикатуристу Сергею Елкину напоминают Джокера из одноименного фильма.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина По кому бьют контрсанкции Контрсанкции, введенные Россией в ответ на санкции Запада, бьют по потребителям: потери составляют 445 млрд рублей в год. Карикатурист Сергей Елкин о незавидном положении россиян.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Что Шойгу приготовил Путину в подарок на день рождения Владимир Путин накануне своего дня рождения прогулялся по тайге с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие вылазки президента России на природу.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Отопительный сезон в России как национальная идея Начала отопительного сезона ждут большинство россиян. Карикатурист Сергей Елкин о том, вокруг чего могут объединиться граждане России.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Почему Москва слезам росгвардейцев не верит, а суды верят Актера Павла Устинова, как и еще нескольких участников протестов в Москве, посадили за ущерб здоровью бойцов Росгвардии. Карикатурист Сергей Елкин усмотрел тенденцию в "московском деле".

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Обыски и блокировка счетов фонда Навального: при чем тут протесты? Следственный комитет провел обыски в Фонде борьбы с коррупцией, заблокировал его счета и счета предвыборных штабов Навального. Связано ли это с протестами в Москве? Версия Сергея Елкина.

Российские реалии глазами карикатуриста Сергея Елкина Закон об оскорблении властей: ответная реакция За неуважение к власти в России скоро будут наказывать - соответствующий закон депутаты Госдумы уже приняли. Карикатурист Сергей Елкин гадает, как широко он будет трактоваться. Автор: Сергей Елкин

