Как архитекторы открыли для себя детскую площадку (фото)

Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

Изобретательность

Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама". Теперь дети могут если и не прокатиться на (или в) Троянском коне, то хотя бы съехать с горки!