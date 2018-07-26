Как архитекторы открыли для себя детскую площадку (фото)

Детская площадка не всегда выглядела так, как мы ее себе представляем сегодня. О поисках идеального места для игр рассказывает выставка в Бонне.
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