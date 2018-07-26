 Как архитекторы открыли для себя детскую площадку (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.07.2018

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Культура и стиль жизни

Как архитекторы открыли для себя детскую площадку (фото)

Детская площадка не всегда выглядела так, как мы ее себе представляем сегодня. О поисках идеального места для игр рассказывает выставка в Бонне.

  • Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    До войны в Амстердаме были только "сады для игр", которыми управляли политические объединения. Кризис 1930 года и война побудили снизить затраты. В 1947 году Альдо ван Эйк получил заказ спроектировать первую детскую площадку. Архитектор убежден, что дети должны стать частью жизни города. Он создает свыше 700 площадок, используя пространства между зданиями. Детская площадка перестает быть гетто.

  • Детская площадка в Вене, 1958 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Вене, 1958 год

    "Каждый ребенок должен жить в пяти минутах ходьбы от детской площадки", - требует мэр Вены Теодор Кернер в 1949 году. Сразу несколько архитекторов начинают разрабатывать проекты. Йозеф Шагерль делает ставку на абстракционизм. Правда, его модель двойной горки город не принимает. Архитектор создает новую конструкцию - горку-слона (на фотографии).

  • Детская площадка в Париже, 1970 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Париже, 1970 год

    Это выставка в Париже, которую в качестве эксперимента в 1970 году организовывает архитектурное бюро Group Ludic в Париже. На ней представлены детские площадки с необычными элементами в форме сферы, которые стали символом этой компании. До своего дебюта в Париже они уже появились на детских площадках в Англете, Биарицце.

  • Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    История детских площадок

    Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    В 1971 году архитектор Риккардо Далиси пришел со своими студентами в один из самых неблагополучных кварталов Неаполя - Траяно. Там, где дети не ходят в школу, он провел эксперимент. Бечевка и дерево - подручный материал. Дети приняли участие и вскоре удивили самого мастера.

  • Стройплощадка вместо детской площадки в Неаполе, 1972 год

    История детских площадок

    Стройплощадка вместо детской в Неаполе, 1972 год

    Все тот же район Траяно. Риккардо Далиси продолжает социальный эксперимент. Белую полосу сменяет черная: дети сами разрушают только что созданные объекты, некоторые студенты не выдерживают и уходят из проекта. Но архитектор не сдается и продолжает творить. Дети вдохновляют его на создание новых объектов. На фотографии ребята играют на стройплощадке. Арматура недостроенной церкви вместо лазалки.

  • Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    Работая над своим проектом, Ричард Даттнер наблюдает за детьми, играющими на улицах Нью-Йорка. Свои эскизы архитектор обсуждает с обществом матерей. Его идеи убеждают функциональностью. Даттнер создает лабиринты, туннели, лазалки, применяя дерево, сталь и бетон. В Центральном парке Нью-Йорка сохранились пять детских площадок, но они были сильно изменены из-за новых требований безопасности.

  • Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    На детской площадке в Мюнхене представители гражданской инициативы KEKS (расшифровывается как "Искусство, воспитание, кибернетика, социология") вместе с детьми создают новое пространство. Они предлагают использовать доступные материалы - целлофан, дерево, клеенку, чтобы создать площадку для игр. Креативный хаос позволяет раскрыться детям и проявить инициативу.

    Автор: Марина Борисова


  • Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Амстердаме, 1956 год

    До войны в Амстердаме были только "сады для игр", которыми управляли политические объединения. Кризис 1930 года и война побудили снизить затраты. В 1947 году Альдо ван Эйк получил заказ спроектировать первую детскую площадку. Архитектор убежден, что дети должны стать частью жизни города. Он создает свыше 700 площадок, используя пространства между зданиями. Детская площадка перестает быть гетто.

  • Детская площадка в Вене, 1958 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Вене, 1958 год

    "Каждый ребенок должен жить в пяти минутах ходьбы от детской площадки", - требует мэр Вены Теодор Кернер в 1949 году. Сразу несколько архитекторов начинают разрабатывать проекты. Йозеф Шагерль делает ставку на абстракционизм. Правда, его модель двойной горки город не принимает. Архитектор создает новую конструкцию - горку-слона (на фотографии).

  • Детская площадка в Париже, 1970 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Париже, 1970 год

    Это выставка в Париже, которую в качестве эксперимента в 1970 году организовывает архитектурное бюро Group Ludic в Париже. На ней представлены детские площадки с необычными элементами в форме сферы, которые стали символом этой компании. До своего дебюта в Париже они уже появились на детских площадках в Англете, Биарицце.

  • Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    История детских площадок

    Детская площадка в Неаполе, 1971-1974 годы

    В 1971 году архитектор Риккардо Далиси пришел со своими студентами в один из самых неблагополучных кварталов Неаполя - Траяно. Там, где дети не ходят в школу, он провел эксперимент. Бечевка и дерево - подручный материал. Дети приняли участие и вскоре удивили самого мастера.

  • Стройплощадка вместо детской площадки в Неаполе, 1972 год

    История детских площадок

    Стройплощадка вместо детской в Неаполе, 1972 год

    Все тот же район Траяно. Риккардо Далиси продолжает социальный эксперимент. Белую полосу сменяет черная: дети сами разрушают только что созданные объекты, некоторые студенты не выдерживают и уходят из проекта. Но архитектор не сдается и продолжает творить. Дети вдохновляют его на создание новых объектов. На фотографии ребята играют на стройплощадке. Арматура недостроенной церкви вместо лазалки.

  • Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Нью-Йорке, 1972 год

    Работая над своим проектом, Ричард Даттнер наблюдает за детьми, играющими на улицах Нью-Йорка. Свои эскизы архитектор обсуждает с обществом матерей. Его идеи убеждают функциональностью. Даттнер создает лабиринты, туннели, лазалки, применяя дерево, сталь и бетон. В Центральном парке Нью-Йорка сохранились пять детских площадок, но они были сильно изменены из-за новых требований безопасности.

  • Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    История детских площадок

    Детская площадка в Мюнхене, 1972 год

    На детской площадке в Мюнхене представители гражданской инициативы KEKS (расшифровывается как "Искусство, воспитание, кибернетика, социология") вместе с детьми создают новое пространство. Они предлагают использовать доступные материалы - целлофан, дерево, клеенку, чтобы создать площадку для игр. Креативный хаос позволяет раскрыться детям и проявить инициативу.

    Автор: Марина Борисова


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  • Детская площадка в Ганновере

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Много или мало?

    На первый взгляд, детских площадок в Германии относительно немного - во всяком случае, они есть далеко не в каждом дворе. В немецких городах такой традиции нет. Правда, нет и такого феномена, когда детские площадки застраивают - под гаражи, магазины, офисные здания. И городские площадки расположены в весьма живописных уголках.

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Не по трафарету

    На большой немецкий город, например, Мюнхен, приходится от 600 до 800 городских детских площадок. Некоторые из них - настоящие жемчужины. Главная особенность немецких площадок - разнообразие. Типовых нет, большинство носит индивидуальных характер. Лабиринты, горки, гимнастические элементы и лазалки, - чаще всего они выполнены из дерева. Есть и миниатюрные площадки - как эта.

  • Качели

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Проверьте сами

    Все общественные площадки для детских игр в Германии контролируются согласно единому европейскому стандарту DIN EN 1176. Эксперты TÜV Rheinland ежегодно проверяют около 1500 объектов. Однако при всей тщательности проверок немецкие специалисты советуют сесть на качели сначала родителям, а потом качать дитя.

  • Троянский конь в Анкерсхагене

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Изобретательность

    Игровые элементы могут быть очень разными. Вот такого "Троянского коня" установили в Анкерсхагене перед музеем имени Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Этот археолог-самоучка открыл древнюю Трою и нашел знаменитый "клад Приама". Теперь дети могут если и не прокатиться на (или в) Троянском коне, то хотя бы съехать с горки!

  • Надпись Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Детям до четырнадцати

    А эти правила написаны черным по белому на табличках, которые можно увидеть на каждой площадке: "Использование под вашу ответственность. Родители отвечают за своих детей". На большинстве площадок есть возрастные ограничения, например, здесь разрешается играть только детям до 14 лет. Собакам и другим домашним животным вход вообще строго запрещен.

  • Инспектор проверяет качество детской площадки

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    10 лет под контролем

    Немецкий концерн TÜV Rheinland, контролер качества, в августе 2016 года сообщил: за последнее десятилетие инспекторы проверили несколько тысяч детских площадок по всей Германии и провели три большие проверки сразу в четырех крупных городах: Берлине, Гамбурге, Кельне и Мюнхене. Некоторые площадки пришлось временно закрыть или даже демонтировать.

  • Качели

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Правила игры

    Немецкие инспекторы подготовили 10 золотых правил для родителей. Среди них: сообщать о дефектах, самостоятельно контролировать инвентарь, следить за чистотой, сообщать о нецелевом использовании. Однако, пожалуй, самое главное правило: не выпускать играющих детей из поля зрения. Играя, дети часто недооценивают опасные ситуации и переоценивают свои возможности.

  • Горка

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Лучший инспектор - родитель

    Согласно заключению немецких инспекторов, самые большие недостатки детских площадок: износ инвентаря, загрязнение и вандализм, а также неправильная конструкция и ошибки в строительстве. Поэтому, даже при наличии надлежащих проверок, настоятельная рекомендация родителям: "Тщательно проверяйте горки и другие элементы детских площадок, прежде чем отпустить детей играть".

  • Детская площадка на набережной Рейна

    Фоторепортаж: Где играют дети в Германии

    Вызов для родителей

    Некоторые детские площадки - не для слабонервных родителей. В то время как их чадо будет с удовольствием осваивать сложную конструкцию, как, например, эту лазалку на набережной Рейна, родителям лучше не спускать с него глаз.

    Автор: Марина Борисова


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