Как Архангельская область борется с московским мусором

Жители одного из самых аполитичных регионов, где не митингуют и почти не участвуют в выборах, впервые массово вышли на улицу. Причина - московский мусор. Репортаж DW с протестующего русского севера.
Борьба с отходами из российской столицы, начавшаяся в подмосковных Волоколамске и Коломне, добралась до самого севера страны. В воскресенье, 2 декабря, в десятках районов Архангельской области прошли митинги против ввоза отходов из Москвы. На улицу вышли, по оценкам организаторов, около тридцати тысяч людей. Они требовали, чтобы власти области отозвали утвержденный в октябре проект мусорного полигона на станции Шиес в поселке Урдома. Туда по железной дороге планируют привезти на захоронение 10 миллионов тонн отходов из Москвы. Также протестующие просят уйти в отставку губернатора области Игоря Орлова и всех депутатов-единороссов, поддержавших ввоз мусора. Корреспондент DW побывала на митингах в Архангельске и Северодвинске.
"Поморье не помойка": как протестовал Архангельск
За пару часов до митинга встречаемся с его организаторами в парке на окраине Архангельска, у Соловецкого камня. Это один из трех местных гайд-парков: здесь разрешали выступать даже Навальному на встрече с избирателями. Рядом - детская площадка и кладбище.
"Мы хотели в центре города, напротив областной администрации, но власти прикрылись детьми - придумали праздник Деда Мороза", - объясняет выбор места 22-летний активист Александр Песков, пока крепит к самодельной раме из труб виниловый плакат с российским флагом. Он остался "в наследство" от предвыборного штаба главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Сам штаб закрылся в октябре - закончились деньги. А около десяти его координаторов создали движение "Свободный север", чтобы заниматься протестами против московского мусора.
У движения нет политической повестки. Именно это и помогло собрать столько людей по всей области, уверен Александр: "Впервые в Архангельской области митингует больше двух городов одновременно. Плюс сработало то, что мусор именно московский. Все-таки чувствуется, что люди на севере подчеркивают свою независимость от центра".
В полдень у Соловецкого камня собралось чуть больше тысячи человек. Для Архангельска это много - на митинги против повышения пенсионного возраста пришло вдвое меньше. В руках - самодельные и политически нейтральные плакаты "Поморье не помойка", "Север - наш дом". Полиция придралась разве что к плакату со словами полководца Кутузова: "Чтобы спасти Россию, надо сжечь Москву".
В сам Архангельск пока не планируют ввозить московский мусор. Люди вышли из солидарности, в первую очередь, с отдаленным поселком Урдома. Летом там начали, как потом признали, незаконно вырубать лес. Оказалось - под экотехнопарк, чтобы бороться с московскими отходами.
"У нас везде болота, - говорит 17-летняя школьница Валерия и показывает на старые деревянные дома через дорогу, стены которых пошли волнами. - Если мусор закапывать в почву, все это окажется в воде".
Мусорный протест у Белого моря
До соседнего с Архангельском Северодвинска - около часа на машине. В моногороде у Белого моря (здесь строили подлодку "Курск") организаторы ждали самый массовый протест в регионе. Главные активисты здесь - дачники. При населении в 180 тысяч человек это чуть ли не каждый второй житель. На дачах живут с апреля по ноябрь, нередко зимуют. Именно возле дачного поселка на станции Рикасиха областные власти хотят разрешить строительство еще одного экотехнопарка. Получится обычный полигон под прикрытием перерабатывающего завода, уверены митингующие.
В Северодвинске протест организуют не бывшие сторонники Навального, а потомственный казак и глава местного Союза садоводов Петр Васильев. Он подчеркнуто аполитичен, работает с местными жителями более пяти лет, и они ему доверяют.
Митинг в Северодвинске - также согласованный и похож на те, что проходили в Волоколамске весной 2018 года. Наклейки на машины, самодельные плакаты с призывами не загрязнять русский север мусором из Москвы. Как и в Архангельске, здесь требуют отставки губернатора Игоря Орлова. "Мои родственники живут в Подмосковье, и мы в курсе, что там от свалок дышать нечем. Не хотим, чтобы у нас повторилось", - говорит Ольга, которая недавно вышла на пенсию.
Перед началом акции из колонок на самовозведенной сцене вырывается Шевчук вперемешку с "Любэ". У сцены - несколько тысяч человек, которые растянулись до самой аллее. В основном люди старше 35 лет, много пенсионеров-дачников. С самого начала объявляют - из-за мороза митинг сократят вдвое. На сцену с короткими обращениями выходят поочередно активисты, члены КПРФ и "Яблока", а также девушки-экоактивистки.
35-летний Евгений Ступин выступает первым - он прилетел на митинг специально из Москвы. Родился в Северодвинске, но уже четыре года живет в поселке Некрасовка в Люберцах. Именно там, как считают протестующие, будут брикетировать мусор для отправки в Архангельскую область.
"Я решил выйти на митинг, когда я понял тесную связь мусора, который поедет в Северодвинск, с районом, где я сейчас живу. Москва не справляется со своим мусором, а значит, полигонов будет все больше", - говорит Евгений. По его словам, два технопарка - это проверка местных жителей: "Власти прощупывают почву, смотрят, проглотим мы или нет. Если не проглотим, будут искать слабые точки в других регионах".
Как власть отреагировала на протесты
Помимо митингов в области небольшие митинги и одиночные пикеты прошли в республике Коми, Санкт-Петербурге и даже в Кельне. Нигде не было задержаний. Но и нигде, в отличие от подмосковных митингов, представители власти не вышли к протестующим.
"В области делают вид, что нас нет. Мы просим их хотя бы создать рабочую группу, чтобы вести переговоры с жителями", - сказал один из организаторов мусорного протеста Дмитрий Секушин.
Губернатор Игорь Орлов в интервью после митингов заявил, что на улицы вышли 7-8 тысяч человек, которые не могут определять позицию всех жителей Архангельской области. "Надо еще посмотреть, что за требования были выдвинуты", - добавил он.
Пока что активисты направили в избирком Архангельской области заявку на проведение референдума о запрете ввоза мусора из других регионов. А жители Урдомы подали иск о приостановке строительства мусорного полигона.
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