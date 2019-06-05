Какой диалог с Россией и на каких принципах нужен Западу

В среду, 5 июня, британский Королевский институт международных отношений (Chatham House) провел в Брюсселе презентацию книги "Москва правит: что заставляет Россию противостоять Западу". Ее автор - старший консультант Chatham House, директор исследовательского центра по изучению конфликтов Кейр Джайлс.

В ходе своего выступления он несколько раз подчеркнул, что российские политики живут в мире собственных принципов и своего понимания тех вещей, который на Западе считают универсальными. Среди них, например, понятия "демократия" или "выборы". Почему важно понимать эту особенность и почему, по его мнению, санкции - наилучший способ убедить Кремль вернутся в рамки международного права, Джайлс рассказал в интервью DW.

DW: Господин Джайлс, что подталкивает Россию к противостоянию с Западом?

Кейр Джайлс: К сожалению, сделать однозначный вывод по этому поводу сложно. Самое краткое объяснение, которое я смог предложить, - моя книга на 250 страниц. Ведь за этим феноменом лежит много движущих факторов. Один из главных состоит в том, что взгляды на мир и на международные отношения, даже на отношения страны и ее субъектов, в России развивались не по тому же пути, что в Европе, и потому являются принципиально разными.

Кейр Джайлс

На Западе многие вещи считаются сами собой разумеющимися. Например, то, что права человека и интересы людей являются наивысшими приоритетами государства, что страны должны сотрудничать друг с другом и не применять националистических подходов при решении международных конфликтов. Ни один из этих принципов не действует в России. И потому для тех, кто невнимателен к таким деталям, Россия последовательно преподносит сюрпризы.

- И как же должен действовать Запад? Например, в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), судя по всему, предлагают забыть о нарушениях Россией норм международного права для того, чтобы получить возможность вести диалог с Москвой. Вы поддерживаете такой подход?

- Мы однозначно верим в диалог с Россией. Но главное состоит в том, что будет сказано во время этого диалога. Исторические прецеденты показывают очень последовательно и убедительно, что умиротворение России и попытки примириться с ее враждебными действиями являются одним из наихудших политических подходов. Потому что он поощряет Россию к еще большим проявлениям агрессии.

Взамен мы предлагаем создать основу для более стабильных и менее конфронтационных отношений. Их суть состоит в том, чтобы признать фундаментальные различия подходов и различия геополитических приоритетов между Россией и Западом вместо того, чтобы притворятся, что мы разделяем общие ценности и стремления в сфере европейской безопасности.

- Но ведь и так понятно, в чем состоит геополитическое видение президента Путин места, например, Украины или Грузии. Но не означает ли, что, признав это подход, Запад фактически отдаст эти страны под полное влияние России?

- Нет, тут есть существенная разница. Признание того, что хочет Путин, не то же самое, что признать его право это получить. То есть вы понимаете, что является ключевым стремлением России, но без попыток оправдать или поощрить его.

Как только вы поймете, к чему стремится Россия в сфере европейской безопасности, вы сможете понять глубину различий между этими стремлениями и тем, что считают приемлемым европейские страны. Понять Россию и вести с ней диалог - жизненно важно. Но диалог не означает полное согласие с Россией за любую цену.

- В последнее время в ЕС все больше говорят о том, что санкции в отношении РФ не приносят результата. Что вы думаете об эффективности санкционной политики?

- Нет никаких сомнений, что санкции намного более эффективны, чем об этом говорят, особенно в комментариях на российском телевидении. И мы можем судить о том, как досаждают они нынешней российской власти, по громкости и резкости, с которой Россия пытается всячески показать, что санкции не имеют для нее никакого значения. Санкции вводились не как механизм быстрого решения проблемы. Это долгосрочные меры, которые были разработаны и введены на протяжении довольно значительного периода.

Они также имеют и вторичный эффект. Например, санкции, запрещающие обмен военными технологиями, существенно тормозят намерение российских властей оснастить свою армию суперсовременными разработками. Поэтому мы не должны недооценивать эффективность санкций, даже если их результат не является немедленным и очевидным.

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