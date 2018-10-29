Какой будет Европа без Меркель?

Для многих наблюдателей в Брюсселе закат политической карьеры Ангелы Меркель (Angela Merkel), начавшийся с заявления о том, что она не будет больше возглавлять Христианско-демократический союз (ХДС) и в 2021 году не станет баллотироваться в канцлеры ФРГ, не стал сюрпризом. Еще минувшим летом, после неудачного саммита ЕС, посвященного вопросам миграционной политики, информационный портал политической элиты Брюсселя Politico "списал" Меркель со счетов.

Уже тогда ее способность добиваться своего сильно ослабла из-за внутренних распрей между партиями-членами немецкой правящей коалиции: ХДС, ХСС и СДПГ. В тот момент еще никто не мог предсказать, какими горькими окажутся результаты выборов в ландтаги Гессена и Баварии для "большой коалиции". Но было ясно, что миграционная политика Меркель в 2015 году привела к подъему популистов во многих европейских странах. А вот солидарности государств ЕС в миграционной политике и гарантированного приема ими беженцев в согласованной пропорции Меркель так и не удалось добиться. Кроме того, ей пришлось смириться с закрытием внешних границ ЕС и созданием транзитных центров для беженцев в Северной Африке.

Некоторые будут рады уходу Меркель с политической арены

В Польше, Венгрии и Италии не будут плакать, когда Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ. Кроме того, многие политики в переживших кризисы странах ЕС считают, что Меркель вела себя неправильно - слишком жестко! - при урегулировании финансовых кризисов в Греции, Португалии, Испании, Ирландии, на Кипре, а теперь и в Италии. Она была чересчур ориентирована на курс жесткой бюджетной экономии и не хотела проявлять гибкость.

Янис Эммануилидис

"Конечно, Европа без Меркель возможна. Когда кто-то - как сейчас Германия и ее канцлер - играет руководящую роль, конечно есть страны и правительства, которые не совсем довольны этим. Поэтому не только на востоке, но и на юге Европы есть люди, которые будут рады, когда Меркель уйдет", - говорит в интервью DW глава брюссельского аналитического центра European Policy Centre Янис Эммануилидис. Так, придерживающийся праворадикальных взглядов министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в сентябрьском интервью DW заявил, что Меркель недооценила проблему беженцев. А после выборов в ландтаг Гессена Сальвини отметил, что их результаты фактически отправили Меркель в нокаут.

Меркель как гарант стабильности

Но в большинстве стран ЕС все же ценят Меркель, считает Янис Эммануилидис, потому что дольше всех находящаяся на посту главы правительства она имеет самый большой опыт среди нынешних европейских политиков. "Я считаю, что прежде всего ее ценят и уважают за определенную стабильность в Берлине. И эта стабильность была важна с точки зрения европейской перспективы и перспективы большинства стран-участниц союза. А во времена нестабильности это - немалая ценность", - подчеркивает глава брюссельского аналитического центра European Policy Centre.

С мыслью о том, что "матушка Меркель", как ее называют в кругах христианских демократов, в обозримом будущем уйдет с политической арены, многим в Брюсселе еще нужно свыкнуться, говорит Эммануилидис. "Но хотя сейчас еще трудно абстрагироваться от политической фигуры Меркель, которая находится у власти 13 лет, позже будет четко оговорено, кто станет ее "наследником". Время "после Меркель" неминуемо наступит", - говорит аналитик.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон

Без Меркель ЕС не примет бюджет?

Все последние месяцы принятие на европейском уровне решений, касающихся миграционной политики, "Брекзита", или реформирования еврозоны, постоянно откладывались. Это было связано и с тем, что канцлер ФРГ была занята решением проблем внутри правящей в Германии коалиции, а не кризисом в ЕС. А после ее заявления о том, что она намерена уйти с политической арены, Ангела Меркель сама себя превратила в "хромую утку".

И все же Германия была и остается самой крупной и финансово мощной страной-членом Евросоюза, во многом определяющей его курс. Правда сейчас, в свете заявления Меркель, европейские дипломаты исходят из того, что невозможно будет договориться по бюджету ЕС до выборов в Европарламент в 2019 году. За бюджет отвечает немецкий еврокомиссар Гюнтер Эттингер (Günter Oettinger), которого отправила в Брюссель именно Меркель.

Неизвестно также, как повлияет уход Меркель на вопрос распределения постов в европейских структурах. На следующей неделе должно было состояться официальное выдвижение кандидатуры немецкого консерватора из ХСС Манфреда Вебера (Manfred Weber) на должность председателя Еврокомиссии от Европейской народной партии. Решающую роль при этом должна была играть федеральный канцлер.

Макрону нужны новые партнеры в ЕС

Уход Меркель с европейской политической арены не играет на руку и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который, вместе "со своей доброй подругой Меркель" хотел провести реформу валютного союза. "Это означает, что наверняка, наступит определенная фаза нестабильности. И это не та перспектива, на которую рассчитывал президент Макрон", - говорит эксперт Янис Эммануилидис.

"С другой стороны, с самого начала существования в Германии "большой коалиции" мы видели, что канцлер и правительство в целом не поддерживают предложения из Парижа. Вопрос сейчас в том, во что это все выльется после ее ухода", - подчеркивает брюссельский аналитик. В конце концов, уход нынешнего канцлера из европейской политики может быть и шансом для Макрона.

Кстати, своим заявлением Ангела Меркель развеяла один слух, который давно курсирует в Брюсселе: она не претендует ни на какие высокие посты в европейских структурах. Некоторые наблюдатели полагали, что Меркель может занять пост главы Еврокомиссии или президента Совета ЕС. Обе должности освобождаются в будущем году.

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