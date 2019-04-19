Какого президента Украины хотел бы видеть Евросоюз

В Евросоюзе президентские выборы в Украине перед первым туром комментировали чрезвычайно осторожно не только чиновники, но и евродепутаты и даже эксперты. Они подчеркивали: кого выбирать - это дело одних лишь украинцев, и старались как можно меньше упоминать имена кандидатов.

Второй тур, запланированный на 21 апреля, по крайней мере евродепутаты комментируют более охотно. В ЕС чиновники и политики всегда подчеркивают, что не имеют преференций на выборах в других странах. В то же время можно было заметить расположение, скорее к нынешнему президенту Петру Порошенко как варианту известному, с меньшими рисками. Владимир Зеленский, лидирующий по итогам первого тура, в Брюсселе был "терра инкогнита".

Восприняли ли Зеленского в Брюсселе?

За время, прошедшее после первого тура, изменилось немного. Евродепутат из фракции Европейской народной партии Эдуард Кукан признает, что имя Зеленского стало более известным. Но, по его мнению, политики за пределами Украины как не считают "фантастическими" его действия по сегодняшний день, так и не имеют "фантастических" ожиданий в связи с этим кандидатом. Кукана волнуют возможные связи Зеленского с олигархом Игорем Коломойским. Сам кандидат такое политическое влияние отрицает.

Социал-демократ Кати Пири отмечает, что для Брюсселя Зеленский остается "черным ящиком". То, что он мало общался с журналистами, не давал пресс-конференций и вел кампанию преимущественно в соцсетях, она называет "современным популизмом". В итоге Зеленский смог получить поддержку очень разных групп избирателей. "Но в тот момент, когда он начнет формулировать детали своей политики, он начнет терять часть этих избирателей", - говорит член делегации Европарламента по ассоциации с Украиной Пири. Ее очень интересует позиция Зеленского касательно ЕС, России и ключевых реформ в стране.

Владимир Зеленский

Директор по политическим вопросам брюссельского аналитического Центра Мартенса Роланд Фройденштайн подтверждает, что Зеленский малоизвестен в политических кругах ЕС. "Но в Брюсселе начинают осознавать, что, вполне вероятно, в Украине произойдет смена президента", - добавляет эксперт. Напомним, опубликованный на этой неделе соцопрос продемонстрировал почти троекратное преимущество Зеленского над Порошенко в симпатиях избирателей.

Отношение к Порошенко

Нынешнего президента Украины в Брюсселе традиционно и хвалят за реформы, и критикуют. "У нас были трудности с Порошенко, но мы видели реформы, хотя иногда, по нашему мнению, и слишком медленные", - говорит Пири.

Кукан более дипломатичен: "Украинцы достаточно хорошо знают президента Порошенко, и на выборах они будут решать в соответствии с тем, насколько он реализовал свои прошлые обещания".

Депутат Хельмут Шольц (Helmut Scholz), являющийся в Европарламенте спикером фракции левых по Украине, более решительно комментирует ситуацию в Украины: "Порошенко не выполнил того, за что его избрали в 2014 году, не сделал прорыв". В то же время он не скрывает скепсиса и в отношении Зеленского: "Я не знаю, действительно ли он воплощает то обновление, на которое рассчитывают люди".

Петр Порошенко

Главное ожидание Евросоюза от Украины

В Брюсселе разочарованы тем, как проходила избирательная кампания в Украине после первого тура. "Главную критику граждан вызывает коррупция и нехватка доверия к политикам", - говорит Кати Пири. И когда кандидаты прибегают к грязным методам во время предвыборной борьбы, они лишь подтверждают такие настроения среди населения.

Кукан также сожалеет, что темы анализов на наркотики и предвыборных дебатов доминировали в общественном обсуждении над вопросами о том, как стране "двигаться вперед". Но самым важным для международного сообщества евродепутат считает другое: "Голосование должно соответствовать стандартам свободных и честных выборов".

Кто из кандидатов поведет Украину в ЕС?

Зеленский в своей предвыборной кампании в целом высказывался за интеграцию страны в ЕС и НАТО, но в детали не углублялся. Порошенко же сделал эту тему одной из ключевых в своей кампании. Во время выступления на стадионе "Олимпийский" в воскресенье он заявил, что Украине "абсолютно реально" до 2023 года соответствовать критериям членства в ЕС и заключить план действий по членству в НАТО.

Когда политики в ЕС слышат вопрос, насколько это реально, их дипломатичность испаряется. "Нет. Это абсолютно невыполнимо", - отрезает Кати Пири и напоминает, что Украина не только не является кандидатом на членство - внутри ЕС имеется немало противников того, чтоб ей этот статус предоставить.

Эдуард Кукан называет 2023 год "оптимистической и нереалистичной датой". Он возглавлял МИД Словакии, когда его страна вела переговоры о вступлении в ЕС, и сейчас занимается в комитете Европарламента по иностранным делам странами Западных Балкан, которые являются кандидатами на членство в Евросоюзе. "Мой опыт говорит, что это намного более длительный и сложный процесс", - говорит он.

Каким должен быть президент Украины?

В Брюсселе, конечно, хотели бы видеть президента, ведущего Украину по пути евроинтеграции. Но Фройденштайн подчеркивает, что не это самое главное: "Мы хотели бы президента-реформатора. Это важнее, чем то, хочет ли он привести Украину в ЕС или НАТО". По его словам, в Брюсселе хотят видеть президента, которого поддерживают сами украинцы, а также "реформирующего страну, не вмешивающегося в судебную систему, не защищающего всевластие олигархов, а также по-настоящему борющегося с коррупцией".

С этим соглашаются все собеседники DW. Пири хотела бы искоренения коррупции и изменения политической атмосферы в Украине, когда многие граждане чувствуют, что истеблишмент их не представляет, а олигархи до сих пор "руководят страной". Шольц добавляет: "Следует обеспечить верховенство права, сократить бюрократию, преодолеть олигархические структуры - это препятствия на пути современного, социального и демократического развития Украины".

"Перспективы Украины могут сейчас казаться мрачными, люди сильно разочарованы. Впрочем, я думаю, через десять лет Украина будет далеко впереди своих соседей - России и Беларуси", - делится оптимизмом Фройденштайн. Секрет, по словам эксперта, в украинской молодежи, значительная часть которой имеет профессиональные знания, разговаривает на иностранных языках и понимает, чего хочет.

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