Какова роль чеченцев среди исламистов в Германии

Политически мотивированная преступность остается в ФРГ на высоком уровне. Но есть нюансы. Меньше стало нападений на беженцев, но больше антисемитских выходок и столкновений из-за конфликтов в других странах.
Политически мотивированная преступность в Германии идет на спад, но еще остается, по оценке МВД ФРГ, на неприемлемо высоком уровне. Среди радикально настроенных исламистов, занесенных в категорию потенциально способных совершить теракт, есть и выходцы из Чечни.
Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и директор Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) представили во вторник, 14 мая, на пресс-конференции в Берлине статистику политически мотивированной преступности за 2018 год.
Правые экстремисты активнее левых
Отдельно регистрировать такие преступления в Германии стали с 2001 года. Пик пришелся на 2016-й. В последние два года число политически мотивированных преступлений снижается. Но их по-прежнему не намного меньше, чем в 2016-м (41 549 случаев) и в 2017-м (39 505) годах. В статистике за прошлый год фигурирует цифра 36 062.
"Политически мотивированная преступность остается на высоком уровне, - констатировал Хорст Зеехофер. - Так что нет повода давать отбой". И хотя такие правонарушения составляют всего один процент от общего числа совершаемых в Германии преступлений, именно они, указал министр, "направлены в первую очередь против нашей демократии и нашего правового государства".
Примерно половину политических преступлений совершили в Германии в 2018 году правые экстремисты - 20 431 (в 2017-м - 20 520). На счету левых экстремистов - 7 961 (в 2017-м - 9 752). Правда, такая "пассивность" левоэкстремистских преступников объясняется, по словам Зеехофера, тем обстоятельством, что в прошлом году в Германии не проводилось крупных международных мероприятий такого масштаба, как саммит G-20 годом раньше в Гамбурге.
Политически мотивированных преступлений с применением насилия в Германии в 2018 году зарегистрировано на 10,3% меньше, чем годом ранее. В 12 случаях зафиксировано покушение на убийство, в трех - убийство. Чаще всего по таким статьям проходят правые экстремисты и религиозные фанатики.
Антисемитские выходки - не дело рук беженцев
Обрадовало министра значительное снижение числа нападений на беженцев. После 995 атак на общежития для них в "рекордном" 2016 году, в 2018 их было только 173, то есть, даже меньше, чем в 2014 году - перед началом массового притока беженцев в Германию. Причину Зеехофер видит в резком снижении числа мигрантов, обращающихся к немецким властям с просьбой об убежище.
Другая цифра Зеехофера встревожила: в прошлом году на 19,6% увеличилось число антисемитских преступлений - до 1799. Статистика BKA, однако, опровергает расхожее в Германии мнение, что антисемитские выходки - это дело рук беженцев из арабских стран и Палестины. 89,1% таких преступлений совершали в 2018 году доморощенные крайне правые.
С 2017 года в статистике BKA стали выделять в отдельную категорию преступления, совершаемые в Германии в связи с конфликтами в кризисных регионах мира. Таких правонарушений было в 2018 году в два раза больше, чем в 2017-м. Основная их часть связана с турецкой тематикой. Так, наступление армии Турции на курдский город Африн в Сирии, привел пример Зеехофер, обернулось серией нападений курдских экстремистов на различные турецкие учреждения и представительства в Германии.
Чеченцы в немецких исламистских кругах
К этой же категории политически мотивированной преступности BKA относит исламистский экстремизм. "Германия по-прежнему находится в фокусе исламистских террористов, - указал министр. - Число преступлений, совершаемых по религиозным мотивам, в 2018 году уменьшилось почти на 50% - с 1102 до 586". Министр объясняет это изменившейся ситуаций в Сирии и Ираке.
Среди лиц, которых немецкие правоохранители относят к числу потенциальных исламистских террористов, есть и чеченцы. Но они, заявил директор BKA Хольгер Мюнх, отвечая на вопрос корреспондента DW, не доминируют в этих кругах и не являются его главной заботой.
Полиция, рассказал он, ведет наблюдение за несколькими чеченцами из числа исламистских экстремистов, отслеживает их связи с тем, чтобы лучше понять, какую роль они играют в этих кругах.
Важно не допустить формирования устойчивых исламистских структур чеченцев, добавил Хорст Зеехофер. "Все когда-нибудь начинается с ограниченного числа лиц, что не делает их менее опасными", - указал он и обратил внимание на важность профилактической работы полиции в этой сфере.
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