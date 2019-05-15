Какова роль чеченцев среди исламистов в Германии

Политически мотивированная преступность в Германии идет на спад, но еще остается, по оценке МВД ФРГ, на неприемлемо высоком уровне. Среди радикально настроенных исламистов, занесенных в категорию потенциально способных совершить теракт, есть и выходцы из Чечни.

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) и директор Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Хольгер Мюнх (Holger Münch) представили во вторник, 14 мая, на пресс-конференции в Берлине статистику политически мотивированной преступности за 2018 год.

Правые экстремисты активнее левых

Отдельно регистрировать такие преступления в Германии стали с 2001 года. Пик пришелся на 2016-й. В последние два года число политически мотивированных преступлений снижается. Но их по-прежнему не намного меньше, чем в 2016-м (41 549 случаев) и в 2017-м (39 505) годах. В статистике за прошлый год фигурирует цифра 36 062.

Хорст Зеехофер на пресс-конференции, 14 мая

"Политически мотивированная преступность остается на высоком уровне, - констатировал Хорст Зеехофер. - Так что нет повода давать отбой". И хотя такие правонарушения составляют всего один процент от общего числа совершаемых в Германии преступлений, именно они, указал министр, "направлены в первую очередь против нашей демократии и нашего правового государства".

Примерно половину политических преступлений совершили в Германии в 2018 году правые экстремисты - 20 431 (в 2017-м - 20 520). На счету левых экстремистов - 7 961 (в 2017-м - 9 752). Правда, такая "пассивность" левоэкстремистских преступников объясняется, по словам Зеехофера, тем обстоятельством, что в прошлом году в Германии не проводилось крупных международных мероприятий такого масштаба, как саммит G-20 годом раньше в Гамбурге.

Политически мотивированных преступлений с применением насилия в Германии в 2018 году зарегистрировано на 10,3% меньше, чем годом ранее. В 12 случаях зафиксировано покушение на убийство, в трех - убийство. Чаще всего по таким статьям проходят правые экстремисты и религиозные фанатики.

Антисемитские выходки - не дело рук беженцев

Обрадовало министра значительное снижение числа нападений на беженцев. После 995 атак на общежития для них в "рекордном" 2016 году, в 2018 их было только 173, то есть, даже меньше, чем в 2014 году - перед началом массового притока беженцев в Германию. Причину Зеехофер видит в резком снижении числа мигрантов, обращающихся к немецким властям с просьбой об убежище.

На демонстрации против антисемитизма в Бонне

Другая цифра Зеехофера встревожила: в прошлом году на 19,6% увеличилось число антисемитских преступлений - до 1799. Статистика BKA, однако, опровергает расхожее в Германии мнение, что антисемитские выходки - это дело рук беженцев из арабских стран и Палестины. 89,1% таких преступлений совершали в 2018 году доморощенные крайне правые.

С 2017 года в статистике BKA стали выделять в отдельную категорию преступления, совершаемые в Германии в связи с конфликтами в кризисных регионах мира. Таких правонарушений было в 2018 году в два раза больше, чем в 2017-м. Основная их часть связана с турецкой тематикой. Так, наступление армии Турции на курдский город Африн в Сирии, привел пример Зеехофер, обернулось серией нападений курдских экстремистов на различные турецкие учреждения и представительства в Германии.

Чеченцы в немецких исламистских кругах

К этой же категории политически мотивированной преступности BKA относит исламистский экстремизм. "Германия по-прежнему находится в фокусе исламистских террористов, - указал министр. - Число преступлений, совершаемых по религиозным мотивам, в 2018 году уменьшилось почти на 50% - с 1102 до 586". Министр объясняет это изменившейся ситуаций в Сирии и Ираке.

Среди лиц, которых немецкие правоохранители относят к числу потенциальных исламистских террористов, есть и чеченцы. Но они, заявил директор BKA Хольгер Мюнх, отвечая на вопрос корреспондента DW, не доминируют в этих кругах и не являются его главной заботой.

Полиция, рассказал он, ведет наблюдение за несколькими чеченцами из числа исламистских экстремистов, отслеживает их связи с тем, чтобы лучше понять, какую роль они играют в этих кругах.

Важно не допустить формирования устойчивых исламистских структур чеченцев, добавил Хорст Зеехофер. "Все когда-нибудь начинается с ограниченного числа лиц, что не делает их менее опасными", - указал он и обратил внимание на важность профилактической работы полиции в этой сфере.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Смотрите также:

10 самых громких терактов в Европе Теракты в Каталонии, 17 августа 2017 года В центре Барселоны вечером в четверг, 17 августа, автофургон въехал в толпу пешеходов. Погибли 13 человек, еще 130 были ранены. Полиция назвала случившееся терактом. В городе Камбрильс в 100 километрах южнее Барселоны в ночь на пятницу удалось предотвратить еще один теракт. По оценке властей, оба события связаны друг с другом.

10 самых громких терактов в Европе Взрыв в Манчестере, 22 мая 2017 года Поздно вечером в понедельник, 22 мая, на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде прогремел взрыв. Полиция назвала произошедшее терактом, который осуществил смертник, пронесший на себе взрывное устройство. По последним данным, число жертв составляет как минимум 22 человека, среди них есть дети и подростки. Около 60 человек получили ранения различной тяжести.

10 самых громких терактов в Европе Взрыв в метро в Петербурге, 3 апреля 2017 года 3 апреля на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

10 самых громких терактов в Европе Трагедия в Берлине, 19 декабря 2016 года В конце 2016 года уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

10 самых громких терактов в Европе Грузовик въезжает в толпу в Ницце, 14 июля 2016 года Теракт по той же схеме произошел и в Ницце. 19-тонный грузовик врезался в толпу на Английской набережной около 23 часов вечера: в это время там находились сотни людей, которые пришли посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. Жертвами теракта стали 84 человека. По данным полиции, его совершил 31-летний выходец из Туниса, эмигрировавший во Францию в 2005 году.

10 самых громких терактов в Европе Взрывы в аэропорту Брюсселя, 22 марта 2016 года Утром 22 марта 2016 года два террориста-смертника один за другим совершили самоподрывы в зале вылетов брюссельского аэропорта Завентем. Примерно через час после этого еще один взрыв прогремел на станции метро "Мальбек", близ которой расположены учреждения Евросоюза. В результате серии нападений погибли в общей сложности 32 человека.

10 самых громких терактов в Европе Серия терактов в Париже, 13 ноября 2015 года Жертвами серии терактов в Париже стали 130 человек, около 300 были ранены. Радикальные исламисты почти одновременно совершили нападения на несколько кафе и ресторанов, а также на концертный зал, и взрыв около стадиона. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

10 самых громких терактов в Европе Убийства в редакции журнала Charlie Hebdo, 7 января 2015 года В начале января 2015 года двое радикальных исламистов ворвались в редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Через два дня другой джихадист захватил заложников в магазине кошерных продуктов, в результате чего погибли четыре человека. Все трое террористов были убиты полицией.

10 самых громких терактов в Европе Серия взрывов в Лондоне, 7 июля 2005 года Четверо террористов почти одновременно привели в действие спрятанные в рюкзаках бомбы. В результате погибли 52 человека, сотни людей были ранены. Взрывы прогремели в городском автобусе и нескольких поездах в метро. Теракт остался пока безнаказанным: троих обвиняемых оправдали.

10 самых громких терактов в Европе Теракты в поездах в Мадриде, 11 марта 2004 года В Мадриде в четырех пассажирских поездах взорвались в общей сложности 10 бомб. В результате погиб 191 человек, еще более 1800 были ранены. 21 из 28 обвиняемых по этому делу входили в турецкую ячейку "Аль-Каиды". Троих из них осудили и приговорили к длительным срокам тюремного заключения. Автор: Александра Елкина

