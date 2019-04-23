Каких сюрпризов ждать от Зеленского и Гройсмана?

Победа Зеленского повлекла за собой масштабные изменения в политическом ландшафте Украины. У новоизбранного президента, возможно, найдется немало союзников в Раде еще до парламентских выборов.
Центральная избирательная комиссия Украины еще даже не объявила официальные результаты голосования, а ряды команды проигравшего выборы президента Петра Порошенко уже покидают ведущие соратники. Вечером в понедельник, 22 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Верховную раду, намеченные на конец октября, во главе собственной политической силы. Кто его союзники и какую партию планирует возглавить председатель правительства, пока неизвестно, однако Гройсман дал понять, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.
Для более-менее полноценной работы кабинета министров до парламентских выборов в октябре главе правительства нужно сотрудничать с президентом. Хотя бы даже потому, что по конституции президент может останавливать действие актов кабинета министров Украины, которые он считает противоречащими Основному закону, одновременно обращаясь в Конституционный суд.
Кроме того, главы областных и районных администраций подотчетны одновременно и президенту, и премьер-министру. Внефракционный депутат Виктор Чумак в интервью DW назвал Владимира Гройсмана новой ключевой фигурой в системе власти после поражения Порошенко.
"У премьер-министра не может не быть союзников в Верховной раде. Хотя бы даже те депутаты-мажоритарщики, которым правительство выделяло субвенции по программе социально-экономического развития. Эти люди могут пойти с ним и на выборы", - прогнозирует депутат. Таким образом, похоже, фракция "Блок Петра Порошенко", которая до президентских выборов была крупнейшей в парламенте, не составит монолитную оппозицию новому президенту.
Новое большинство до выборов?
Несмотря на то, что у новоизбранного президента Владимира Зеленского на данный момент нет ни четко прописанного плана действий, ни устоявшейся команды и собственной фракции в Верховной раде, политики и обозреватели в беседе с DW выразили уверенность, что парламент быстро переориентируется под нового главу государства. "После выборов вокруг победителя собираются разношерстные политические силы", - констатирует политолог Андре Гертель (Andre Härtel).
Немецкий доцент университета "Киево-Могилянская академия" не исключает, что даже в нынешнем составе украинского парламента Зеленский в отдельных вопросах может рассчитывать на поддержку большинства депутатов. "Быть в бывшей партии власти для депутатов непривлекательно. Быть в оппозиции в Украине многим не хочется - это не приносит ни должностей, ни доходов. Я не уверен, что многие из влиятельных членов фракции "Блока Порошенко" хотят оставаться с лидером, который получил такое сокрушительное поражение на выборах ", - говорит Гертель.
Советник Владимира Зеленского, народный депутат Сергей Лещенко прогнозирует, что Владимир Гройсман будет новым "центром притяжения" в Верховной раде и станет поддерживать законодательные инициативы новоизбранного президента.
"Гройсман может быть союзником в таких вопросах как изменение законодательства о выборах, отмена депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте", - отметил в беседе с DW внефракционный депутат, начинавший свою политическую карьеру в "Блоке Петра Порошенко".
Именно эти законодательные инициативы Зеленский накануне выборов называл своими приоритетными шагами в случае избрания. Снятие неприкосновенности с депутатов, президента и судей, согласно обнародованным на днях Киевским международным институтом социологии результатам опроса общественного мнения, относится к наиболее ожидаемым украинцами шагам нового президента.
Первые шаги Зеленского, подарки от Гройсмана
Еще больше украинцев - более 40 процентов – ожидают, прежде всего, снижения тарифов на коммунальные услуги. Советники Владимира Зеленского, однако, поспешили отметить в интервью СМИ, что этот вопрос не является прерогативой президента. Между тем, заботой о нуждах простых людей не замедлил отличиться премьер Гройсман. В день своего заявления о самостоятельном походе на выборы он договорился с государственной компанией "Нафтогаз" о снижении цены на газ для населения. Этому предшествовали угрозы увольнения в адрес председателя госкомпании Андрея Коболева со стороны премьера.
Не останется в долгу с эффектными политическими шагами и Владимир Зеленский, уверен политолог Андре Гертель. "Очевидно, Владимир Зеленский с оглядкой на предстоящие выборы будет браться только за популярные в народе инициативы, чтобы не испортить свой пока что очень высокий рейтинг", - прогнозирует Гертель. Законопроекты, которые президент обозначает как неотложные, Верховная рада должна рассматривать вне очереди, указано в конституции.
Депутат Сергей Лещенко уверен, что инициативы нового главы государства - в частности, снятие неприкосновенности и закон об импичменте - будут поддержаны парламентом, поскольку на них есть спрос в обществе. "Депутаты будут стоять в очереди, чтобы это сделать. И говорить, что раньше им якобы мешал снять с себя неприкосновенность коварный Порошенко", - иронизирует депутат.
Если депутаты откажутся поддерживать снятие неприкосновенности, Зеленский грозит мобилизовать своих сторонников ... гневными постами в соцсетях. "Я сделаю такое обращение, после которого всех этих депутатов ждет встреча с их избирателями", - отметил будущий глава государства в интервью интернет-изданию "РБК-Украина". Его регулярные видеообращения к избирателям в соцсетях в разгар предвыборной кампании собирали миллионы реакций и просмотров.
Новый закон о выборах среди приоритетов
Опрошенные DW депутаты прогнозируют, что среди немногих важных законов, которые будут приняты Верховной радой до следующих выборов, будет Избирательный кодекс. Документ вместо нынешней смешанной системы выборов в парламент - половина депутатов по мажоритарным округам, половина - по партийным спискам, - предполагает переход к чисто пропорциональной системе по партийным спискам.
"Я думаю, что в парламенте на сегодняшний день пропорциональная система выгодна всем силам, кроме Петра Порошенко", - констатирует внефракционный депутат Рады Виктор Чумак.
Чтобы убедить депутатов проголосовать за изменения в избирательной системе, президент в качестве компромисса может предложить снизить проходной барьер с пяти до трех-четырех процентов, считают и Лещенко, и Чумак. Это повысило бы шансы пройти в парламент созданным специально под выборы политическим проектам.
Если избирательное законодательство будет изменено, это повысит шансы будущего президента на то, что в следующем составе Рады у него будет большая фракция. В настоящее время, по последним данным опросов, партия Зеленского "Слуга народа", даже не объявив имена своих лидеров списка, с отрывом лидирует в рейтингах симпатий избирателей.
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