Каких сюрпризов ждать от Зеленского и Гройсмана?

Центральная избирательная комиссия Украины еще даже не объявила официальные результаты голосования, а ряды команды проигравшего выборы президента Петра Порошенко уже покидают ведущие соратники. Вечером в понедельник, 22 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пойдет на выборы в Верховную раду, намеченные на конец октября, во главе собственной политической силы. Кто его союзники и какую партию планирует возглавить председатель правительства, пока неизвестно, однако Гройсман дал понять, что готов сотрудничать с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Для более-менее полноценной работы кабинета министров до парламентских выборов в октябре главе правительства нужно сотрудничать с президентом. Хотя бы даже потому, что по конституции президент может останавливать действие актов кабинета министров Украины, которые он считает противоречащими Основному закону, одновременно обращаясь в Конституционный суд.

Владимир Гройсман выразил готовность сотрудничать с новоизбранным президентом Зеленским

Кроме того, главы областных и районных администраций подотчетны одновременно и президенту, и премьер-министру. Внефракционный депутат Виктор Чумак в интервью DW назвал Владимира Гройсмана новой ключевой фигурой в системе власти после поражения Порошенко.

"У премьер-министра не может не быть союзников в Верховной раде. Хотя бы даже те депутаты-мажоритарщики, которым правительство выделяло субвенции по программе социально-экономического развития. Эти люди могут пойти с ним и на выборы", - прогнозирует депутат. Таким образом, похоже, фракция "Блок Петра Порошенко", которая до президентских выборов была крупнейшей в парламенте, не составит монолитную оппозицию новому президенту.

Новое большинство до выборов?

Несмотря на то, что у новоизбранного президента Владимира Зеленского на данный момент нет ни четко прописанного плана действий, ни устоявшейся команды и собственной фракции в Верховной раде, политики и обозреватели в беседе с DW выразили уверенность, что парламент быстро переориентируется под нового главу государства. "После выборов вокруг победителя собираются разношерстные политические силы", - констатирует политолог Андре Гертель (Andre Härtel).

Немецкий доцент университета "Киево-Могилянская академия" не исключает, что даже в нынешнем составе украинского парламента Зеленский в отдельных вопросах может рассчитывать на поддержку большинства депутатов. "Быть в бывшей партии власти для депутатов непривлекательно. Быть в оппозиции в Украине многим не хочется - это не приносит ни должностей, ни доходов. Я не уверен, что многие из влиятельных членов фракции "Блока Порошенко" хотят оставаться с лидером, который получил такое сокрушительное поражение на выборах ", - говорит Гертель.

У Владимира Зеленского может оказаться немало союзников еще в нынешнем составе парламента

Советник Владимира Зеленского, народный депутат Сергей Лещенко прогнозирует, что Владимир Гройсман будет новым "центром притяжения" в Верховной раде и станет поддерживать законодательные инициативы новоизбранного президента.

"Гройсман может быть союзником в таких вопросах как изменение законодательства о выборах, отмена депутатской неприкосновенности и принятие закона об импичменте", - отметил в беседе с DW внефракционный депутат, начинавший свою политическую карьеру в "Блоке Петра Порошенко".

Именно эти законодательные инициативы Зеленский накануне выборов называл своими приоритетными шагами в случае избрания. Снятие неприкосновенности с депутатов, президента и судей, согласно обнародованным на днях Киевским международным институтом социологии результатам опроса общественного мнения, относится к наиболее ожидаемым украинцами шагам нового президента.

Первые шаги Зеленского, подарки от Гройсмана

Еще больше украинцев - более 40 процентов – ожидают, прежде всего, снижения тарифов на коммунальные услуги. Советники Владимира Зеленского, однако, поспешили отметить в интервью СМИ, что этот вопрос не является прерогативой президента. Между тем, заботой о нуждах простых людей не замедлил отличиться премьер Гройсман. В день своего заявления о самостоятельном походе на выборы он договорился с государственной компанией "Нафтогаз" о снижении цены на газ для населения. Этому предшествовали угрозы увольнения в адрес председателя госкомпании Андрея Коболева со стороны премьера.

Не останется в долгу с эффектными политическими шагами и Владимир Зеленский, уверен политолог Андре Гертель. "Очевидно, Владимир Зеленский с оглядкой на предстоящие выборы будет браться только за популярные в народе инициативы, чтобы не испортить свой пока что очень высокий рейтинг", - прогнозирует Гертель. Законопроекты, которые президент обозначает как неотложные, Верховная рада должна рассматривать вне очереди, указано в конституции.

Команду Петра Порошенко начали покидать ближайшие союзники

Депутат Сергей Лещенко уверен, что инициативы нового главы государства - в частности, снятие неприкосновенности и закон об импичменте - будут поддержаны парламентом, поскольку на них есть спрос в обществе. "Депутаты будут стоять в очереди, чтобы это сделать. И говорить, что раньше им якобы мешал снять с себя неприкосновенность коварный Порошенко", - иронизирует депутат.

Если депутаты откажутся поддерживать снятие неприкосновенности, Зеленский грозит мобилизовать своих сторонников ... гневными постами в соцсетях. "Я сделаю такое обращение, после которого всех этих депутатов ждет встреча с их избирателями", - отметил будущий глава государства в интервью интернет-изданию "РБК-Украина". Его регулярные видеообращения к избирателям в соцсетях в разгар предвыборной кампании собирали миллионы реакций и просмотров.

Новый закон о выборах среди приоритетов

Опрошенные DW депутаты прогнозируют, что среди немногих важных законов, которые будут приняты Верховной радой до следующих выборов, будет Избирательный кодекс. Документ вместо нынешней смешанной системы выборов в парламент - половина депутатов по мажоритарным округам, половина - по партийным спискам, - предполагает переход к чисто пропорциональной системе по партийным спискам.

"Я думаю, что в парламенте на сегодняшний день пропорциональная система выгодна всем силам, кроме Петра Порошенко", - констатирует внефракционный депутат Рады Виктор Чумак.

Чтобы убедить депутатов проголосовать за изменения в избирательной системе, президент в качестве компромисса может предложить снизить проходной барьер с пяти до трех-четырех процентов, считают и Лещенко, и Чумак. Это повысило бы шансы пройти в парламент созданным специально под выборы политическим проектам.

Если избирательное законодательство будет изменено, это повысит шансы будущего президента на то, что в следующем составе Рады у него будет большая фракция. В настоящее время, по последним данным опросов, партия Зеленского "Слуга народа", даже не объявив имена своих лидеров списка, с отрывом лидирует в рейтингах симпатий избирателей.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Шоумен В популярном телесериале "Слуга народа" Владимир Зеленский (на фото - во время съемок) играет учителя истории, который становится президентом Украины. Сейчас он, судя по итогам выборов главы государства, прошедших 21 апреля, станет настоящим президентом. Комик и телепродюсер Зеленский известен по всей стране. В ходе избирательной кампании он называл себя клоуном. Каким он будет президентом?

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Звезда Голливуда Вы его здесь узнали? Это Рональд Рейган, президент США в 1981-89 годы. На заре карьеры он был известным актером (на фото - в фильме "Королева гор"). Но Рейган не стал президентом, сойдя со съемочной площадки. В 1967-75 годах он был губернатором Калифорнии. В избирательной кампании республиканца-Рейгана поддержали такие великие голливудские деятели, как актер Джон Уэйн и режиссер Уолт Дисней.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Экстравагантный Под псевдонимом "сладкий Микки" музыкант Мишель Мартейи стал знаменитым в 1980-х годах. Он прославился яркими нарядами, а так же экстравагантными выступлениями на сцене. С 2011 по 2016 годы Мартейи был президентом Гаити, руководил восстановительными работами на острове после разрушительного землетрясения 2010 года. Многое из восстановленного через 6 лет вновь разрушил ураган "Мэтью".

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Виртуоз Небольшой экскурс в историю: сразу по окончании Первой мировой войны талантливый пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский был назначен премьер-министром и министром иностранных дел восстановившей свою государственность Польши. В качестве премьера он от имени Варшавы подписал Версальский мирный договор. Менее чем через год Падеревский подал в отставку, позднее еще не раз возвращался в политику.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Чемпион мира Как игрок в крикет нынешний премьер-министр Пакистана Имран Хан добился огромных успехов: в 1992 году национальная команда, капитаном которой был Хан (на фото - с флагом), стала чемпионом мира. А уже в 1996 году он основал партию и дважды был депутатом парламента. В 2018 году его "Движение за справедливость" успешно выступило на парламентских выборах, и Хан был избран премьер-министром.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Кудесник мяча Завидные спортивные успехи и в активе либерийца Джорджа Веа, в прошлом - форварда ряда ведущих европейских клубов. В 1995 году он добился уникального результата - стал первым и пока единственным африканцем, которого ФИФА назвала лучшим футболистом года. В 2005 году Веа попытался стать президентом Либерии, но проиграл выборы. Однако в конце 2017 года ему удалось занять кресло главы государства.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Скандалист Сильвио Берлускони - не профессиональный политик. Деньги для учебы он зарабатывал как конферансье и певец на круизных лайнерах. Позже Берлускони, карьеру которого сопровождали разные скандалы, стал миллиардером, заработав деньги в строительном и медийном бизнесе. Его партия "Вперед, Италия" взяла власть в 1994 году. Тогда же начался первый из четырех сроков Берлускони на посту премьера.

Новички в политике: в президенты - из актеров, футболистов и рэперов Надежда молодежи Рэпер Боби Уайн еще не президент, но, видимо, хочет им стать в 2021 году. Под настоящим именем Роберт Киагулани он с 2017 года депутат парламента Уганды. Его сторонники - преимущественно молодежь, недовольная президентом Мусевени, который занимает этот пост с 1986 года. Уайн, кажется, задел интересы влиятельных лиц: его шофера убили, сам рэпер был арестован и, предположительно, подвергнут пыткам. Автор: Ута Штайнвер

