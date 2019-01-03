Каким еще мог бы быть (адский) рэп от Дмитрия Киселева

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев зачитал в эфире рэп. В этой связи карикатурист Сергей Елкин вспомнил об одном из самых воинственных высказываний телеведущего.
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