 Каким еще мог бы быть (адский) рэп от Дмитрия Киселева | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 04.01.2019

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Россия

Каким еще мог бы быть (адский) рэп от Дмитрия Киселева

Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев зачитал в эфире рэп. В этой связи карикатурист Сергей Елкин вспомнил об одном из самых воинственных высказываний телеведущего.

Карикатура - Дмитрий Киселев в футболке с надписью Rap говорит: А теперь про радиоактивный пепел.

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    Автор: Сергей Елкин


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