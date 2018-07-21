 Какими представляют демонов на Востоке (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.07.2018

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Культура и стиль жизни

Какими представляют демонов на Востоке (фото)

В японской мифологии это злобные существа с клыками и рогами, в Индии - опасные для людей чудовища, в персидском фольклоре - темные силы... Демонам посвящена выставка в Цюрихе.

  • Герои Рама и Лакшмана сражаются с демоном и отрубают ему руки

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Колдовское проклятие

    Иллюстрация к эпической древнеиндийской поэме "Рамаяна" показывает, как ее герои Рама и Лакшмана сражаются с демоном и отрубают ему руки. Тем самым они снимают проклятие с Кабандхи, который был превращен в этого ужасного, безобразного монстра. Большинство демонов как в восточной, так и в европейской традиции - это заколдованные человеческие существа или падшие ангелы.

  • Герой Шахнаме Рустам сражается с Белым дивом

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Рустам сражается с Белым дивом

    В персидском эпосе "Шахнаме" герой поэмы Рустам сражается с Белым дивом, предводителем всех демонов Мазендерана (на рисунке в рукописи конца XVI века он почему-то синий). Автор поэмы Фирдоуси так описывает один из семи подвигов Рустама: "Громады нависшие разворотив, Длил яро борьбу изувеченный Див... Друг друга терзали, ломали они, Всё кровью вокруг заливали они..."

  • Маска злого духа японского театра Но

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Злой дух театра Но

    Маска злого духа японского театра Но. Театр этот, в том числе и амплуа действующих лиц, очень строго формализирован. Маски являются неотъемлемым атрибутом драмы. Мастерство актера состоит в том, чтобы оживить маску, придать ей особую выразительность своей игрой.

  • Маска ревнивой женщины. Япония, конец XVIII в.

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Демон ревности

    Еще одна маска - на этот раз маска ревнивой женщины (Япония, конец XVIII в.) Такие маски тоже надевали актеры в традиционном театре Но. Маска стала одним из экспонатов проходящей в цюрихском музее Rietberg выставки "Монстры, бесы, демоны". Судя по рогам, ревность была не беспочвенна.

  • Одно из традиционных японских чудовищ, изображенных на свитке эпохи Эдо в первой половине XIX века

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Фольклорный монстр Акасита

    Одно из традиционных японских чудовищ, изображенных на свитке эпохи Эдо в первой половине XIX века. Свиток, названный "Бакемоно цукуси", является своеобразной иллюстрированной энциклопедией монстров японского фольклора. Этот, прячущийся в черном облаке, носит имя Акасита. Встреча с ним сулила беды и неприятности.

  • Хираньякша (слева) - в индуистской мифологии демон-асура, божество низкого ранга

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Битва за Землю

    Хираньякша (слева) - в индуистской мифологии демон-асура, божество низкого ранга, но обладающий большой силой. На рисунке он - с богом Вишну, воплотившимся в вепря, чтобы сразиться с Хираньякшой и спасти Землю, которую демон унес на дно океана. Их битва длилась тысячу лет, но в конце концов Вишну победил, убив грозного врага.

  • Фудзин - японский бог ветра

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Раскаявшийся демон

    Фудзин - японский бог ветра. В мешке у него как раз и хранятся ветры - до поры до времени. Это один из старейших синтоистских демонов, который по китайским буддистским верованиям воевал с небесным воинством Будды, попал к нему в плен и потом перековался, раскаялся и с тех пор служит добру.

  • Это - одна из иллюстраций к историям о легендарном сёгуне Таметомо

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Стрела против проказы

    Это рисунок знаменитого Хокусая - художника и гравера, пожалуй, самого известного мастера японской ксилографии. Хокусай изображал не только гору Фудзи. Вот одна из его иллюстраций к историям о легендарном сёгуне и полководце Таметомо, чьи стрелы поражали и злых духов. Среди прочих подвигов Таметомо обратил в бегство и демона проказы.

  • В экзотическом одеянии злого духа танцует участник рекламного шоу

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Монстр приглашает

    А это уже не народный эпос, а день сегодняшний. В экзотическом одеянии злого духа танцует участник рекламного шоу, которое организовали индийские участники Международной туристической ярмарки в Берлине, приглашая в свою удивительную страну.

    Автор: Ефим Шуман


  • Герои Рама и Лакшмана сражаются с демоном и отрубают ему руки

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Колдовское проклятие

    Иллюстрация к эпической древнеиндийской поэме "Рамаяна" показывает, как ее герои Рама и Лакшмана сражаются с демоном и отрубают ему руки. Тем самым они снимают проклятие с Кабандхи, который был превращен в этого ужасного, безобразного монстра. Большинство демонов как в восточной, так и в европейской традиции - это заколдованные человеческие существа или падшие ангелы.

  • Герой Шахнаме Рустам сражается с Белым дивом

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Рустам сражается с Белым дивом

    В персидском эпосе "Шахнаме" герой поэмы Рустам сражается с Белым дивом, предводителем всех демонов Мазендерана (на рисунке в рукописи конца XVI века он почему-то синий). Автор поэмы Фирдоуси так описывает один из семи подвигов Рустама: "Громады нависшие разворотив, Длил яро борьбу изувеченный Див... Друг друга терзали, ломали они, Всё кровью вокруг заливали они..."

  • Маска злого духа японского театра Но

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Злой дух театра Но

    Маска злого духа японского театра Но. Театр этот, в том числе и амплуа действующих лиц, очень строго формализирован. Маски являются неотъемлемым атрибутом драмы. Мастерство актера состоит в том, чтобы оживить маску, придать ей особую выразительность своей игрой.

  • Маска ревнивой женщины. Япония, конец XVIII в.

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Демон ревности

    Еще одна маска - на этот раз маска ревнивой женщины (Япония, конец XVIII в.) Такие маски тоже надевали актеры в традиционном театре Но. Маска стала одним из экспонатов проходящей в цюрихском музее Rietberg выставки "Монстры, бесы, демоны". Судя по рогам, ревность была не беспочвенна.

  • Одно из традиционных японских чудовищ, изображенных на свитке эпохи Эдо в первой половине XIX века

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Фольклорный монстр Акасита

    Одно из традиционных японских чудовищ, изображенных на свитке эпохи Эдо в первой половине XIX века. Свиток, названный "Бакемоно цукуси", является своеобразной иллюстрированной энциклопедией монстров японского фольклора. Этот, прячущийся в черном облаке, носит имя Акасита. Встреча с ним сулила беды и неприятности.

  • Хираньякша (слева) - в индуистской мифологии демон-асура, божество низкого ранга

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Битва за Землю

    Хираньякша (слева) - в индуистской мифологии демон-асура, божество низкого ранга, но обладающий большой силой. На рисунке он - с богом Вишну, воплотившимся в вепря, чтобы сразиться с Хираньякшой и спасти Землю, которую демон унес на дно океана. Их битва длилась тысячу лет, но в конце концов Вишну победил, убив грозного врага.

  • Фудзин - японский бог ветра

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Раскаявшийся демон

    Фудзин - японский бог ветра. В мешке у него как раз и хранятся ветры - до поры до времени. Это один из старейших синтоистских демонов, который по китайским буддистским верованиям воевал с небесным воинством Будды, попал к нему в плен и потом перековался, раскаялся и с тех пор служит добру.

  • Это - одна из иллюстраций к историям о легендарном сёгуне Таметомо

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Стрела против проказы

    Это рисунок знаменитого Хокусая - художника и гравера, пожалуй, самого известного мастера японской ксилографии. Хокусай изображал не только гору Фудзи. Вот одна из его иллюстраций к историям о легендарном сёгуне и полководце Таметомо, чьи стрелы поражали и злых духов. Среди прочих подвигов Таметомо обратил в бегство и демона проказы.

  • В экзотическом одеянии злого духа танцует участник рекламного шоу

    Демоны, монстры, бесы в восточном фольклоре

    Монстр приглашает

    А это уже не народный эпос, а день сегодняшний. В экзотическом одеянии злого духа танцует участник рекламного шоу, которое организовали индийские участники Международной туристической ярмарки в Берлине, приглашая в свою удивительную страну.

    Автор: Ефим Шуман


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