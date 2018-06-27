Какие пенсионеры нужны российской пенсионной системе

Поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин планируют в России. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в РФ - 66,5 лет, женщин - 77. Сергей Елкин о перспективах пенсионеров.
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