 Какие пенсионеры нужны российской пенсионной системе | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.06.2018

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Россия

Какие пенсионеры нужны российской пенсионной системе

Поднять пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63-х для женщин планируют в России. При этом средняя продолжительность жизни мужчин в РФ - 66,5 лет, женщин - 77. Сергей Елкин о перспективах пенсионеров.

Путин стоит на кладбище и говорит: Пенсионер - всем ребятам пример. Карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Сергей Елкин


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