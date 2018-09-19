Какие клады находят жители Германии (фото)

Житель Бремена, купивший на мебельном развале старый кухонный буфет, обнаружил в нем три золотых слитка. Какие еще клады находят жители Германии и что с ними происходит?
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