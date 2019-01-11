Казус Зубкова: олимпийский чемпион в отдельно взятой стране?

Спустя почти пять лет после Зимней Олимпиады в Сочи вокруг некоторых ее "звезд" из России продолжаются судебные разбирательства. Один из них – 44-летний бывший бобслеист Александр Зубков, двойной золотой призер Сочи, с 2016 года – президент Федерации бобслея РФ. В пятницу, 11 января, Зубков одержал вторую победу в своей попытке защитить репутацию и связанные с титулом привилегии. Московский городской суд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на принятое 21 ноября 2018 года решение этого же суда в первой инстанции и оставил его в силе. Тогда суд частично удовлетворил иск самого Зубкова и, как было сказано в пресс-релизе, "отказал в признании на территории РФ решения Спортивного арбитражного суда о нарушении Александром Зубковым антидопинговых правил". Теперь это решение вступило в силу.

За что у Зубкова отобрали титулы олимпийского чемпиона

Александр Зубков, Сочи 2014

"Я решил пойти в суд, потому что я чистый спортсмен", - передает слова Зубкова после оглашения вердикта суда в пятницу корреспондент DW. Поводом для разбирательства стали решения Международного олимпийского комитета (МОК). На основании так называемого "доклада Макларена" о допинге в российском спорте МОК в ноябре 2017 года пожизненно отстранил Зубкова наряду с несколькими другими российскими атлетами от участия в Олимпийских играх и аннулировал две его победы. Позднее международный Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) по иску Зубкова отменил пожизненный запрет, но оставил в силе отмену результатов в Сочи.

Разобраться в дальнейших событиях неспециалисту сложно. Зубков подал иск в Мосгорсуд, который постановил, что доказательства Спортивного арбитражного суда в применении российским атлетом допинга, в частности, повышенный уровень соли в моче спортсмена, "основаны лишь на предположениях". Тогда, в ноябре 2018 года, Зубков заявил, что суд признал его "на территории РФ олимпийским чемпионом". Но возможно ли такое – олимпийский чемпион на территории отдельно взятой страны?

Дело в чемпионских привилегиях

Спортивный арбитраж в Лозанне

После пятничного решения в Мосгорсуде отметили, что "вопрос о возвращении А. Зубкову статуса олимпийского чемпиона ни первой, ни апелляционной инстанцией не рассматривался", - передает "Интерфакс". "Мы ни в коем случае не оспариваем решение CAS, - заявил сам Зубков. – Мы оспариваем решение относительно меня именно на территории РФ".

По словам бывшего атлета, теперь он снова обратится в Минспорта с запросом, почему ему перестали выплачивать положенную олимпийским призерам "президентскую стипендию". "Никто не собирался идти с определением Мосгорсуда в МОК и требовать, чтобы Зубкова восстановили на аллее славы МОК, - заявил адвокат спортсмена Андрей Сидоренко. – Просто надо проявить суверенитет государства. Ведь от того, есть у тебя статус олимпийского чемпиона, зависит ряд льгот в России. Похоже, это один из главных мотивов иска.

Сравнение дела Зубкова с исками в Германии

Райнер Шерке

В свою очередь, проигравшая в пятницу сторона, ОКР, полагает, что Мосгорсуд не должен был "рассматривать дело по существу" и "переоценивать доказательства". Такую же позицию озвучила в суде представитель МОК Эльмира Кондратьева: "Мосгорсуд вторгся в компетенцию CAS и переоценил доказательства".

Немецкий эксперт в области спортивного права, профессор Райнер Шерке (Rainer Cherkeh) не видит ничего необычного в том, что российский атлет оспорил решение международного арбитража в российском суде. По его словам, это бывало и в других странах. Шерке напомнил случай с немецкой конькобежкой Клаудией Пехштайн (Claudia Pechstein), которая почти 10 лет оспаривала решение CAS о двухлетней дисквалификации из-за подозрения в допинге. В большинстве инстанций Пехштайн проиграла.

"Что касается других российских атлетов, то для них этот случай не должен иметь непосредственных последствий", - говорит Шерке. До этого ОКР не исключал, что решение Мосгорсуда в худшем случае может повлиять на допуск российских спортсменов на Олимпийские игры летом 2020 года в Японии. "Не думаю", - говорит Шерке.

МОК продолжает требовать золотые медали

В Международном олимпийском комитете в ответ на запрос DW заявили, что пятничное решение Мосгорсуда по делу Зубкова "не играет никакой роли. Для МОК имеет значение решение Спортивного арбитражного суда, которое не оспаривалось. Поэтому МОК продолжает требовать возвращения медалей" - сообщили в пресс-службе МОК. Вопрос о судьбе медалей не был предметом судебного разбирательства и остается открытым. Как передает корреспондент DW, на заседании суда адвокаты Зубкова сказали, что медали он вернет, с этим проблем не будет. Сам бывший спортсмен сказал, что получил письмо МОК с просьбой вернуть медали, но после суда отказался говорить на эту тему.

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