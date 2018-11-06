 Казахстан предпочел американскую ракету российской | Казахстан | DW | 07.11.2018

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Казахстан

Казахстан предпочел американскую ракету российской

В министерстве аэрокосмической промышленности Казахстана утверждают, что вопрос о носителе для вывода спутников решен из финансовых соображений.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX

Казахстан осуществит запуск двух спутников KazSaySat и KazistiSat - научного и технологического назначения соответственно - с помощью американского носителя Falcon 9 компании SpaceX, сделав выбор в пользу него, а не одной из российских ракет. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Асет Нуркенов. Его цитирует во вторник, 6 ноября, портал Total.kz.

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По словам представителя ведомства, решение продиктовано исключительно финансовыми соображениями - так дешевле. Данные о стоимости пуска Нуркенов озвучивать не стал, сославшись на "коммерческую тайну". При этом он не исключил, что в последующем подобные космические аппараты Казахстан будет отправлять и с космодрома "Байконур".

Запуск будет произведен в 22.00 мск 19 ноября с космодрома военной базы Ванденберг (штат Калифорния).

KazSaySat был собран в Алма-Ате в Институте космической техники и технологий. Его задача - мониторинг природных явлений, в том числе землетрясений. KazistiSat будет использован для прогнозирования работы аппаратов этой конфигурации в космосе.

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