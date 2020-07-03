Казахстан вновь вводит карантин: из-за пневмонии или COVID-19?

В Казахстане быстро растет число больных пневмонией с признаками COVID-19, но тесты вирус не выявляют. В Нур-Султане больницы заполнены уже на 90%. Власти повторно объявили карантин.
Не прошло и двух месяцев после снятия в Казахстане карантина из-за коронавируса, действовавшего с 16 марта по 11 мая, как жители страны вновь столкнулись, с, казалось бы, уже решенной проблемой. Вечером 1 июля президент Касым-Жомарт Токаев через Twitter сообщил, что казахстанские власти вновь вводят карантин (на этот раз в более мягкой форме) - с 5 июля на две недели с возможным продлением.
В последние две недели в республике фиксируется резкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией. По информации Алексея Цоя (25 июня его назначили главой Минздрава вместо заразившегося коронавирусом и ушедшего в отставку Елжана Биртанова), сейчас ежедневно регистрируется до 2,5 тыс новых случаев такого вида пневмоний. При этом у пациентов наблюдаются ярко выраженные симптомы COVID-19, но тесты на коронавирус дают отрицательный результат.
Двух эпидемий одновременно быть не может
Одним из заболевших оказался 70-летний Багжан Жакупов. По словам его дочери Адии, 23 июня с жалобами на высокую температуру, боли в груди, одышку, диарею и потерю вкуса и обоняния отца госпитализировали в одну из больниц Алма-Аты. "Мы думали, что это коронавирус, хотя и понять не могли, где он мог заразиться. Но лечащий врач сказал, что у папы обнаружена двусторонняя пневмония. При этом ПРЦ-тест (один из видов теста на коронавирус. - Ред.) дважды дал отрицательный результат. Через три дня после поступления в больницу папе стало хуже. Реанимация и ИВЛ не помогли", - рассказала DW Адия Жакупова, директор по логистике одного из казахстанско-американских СП.
В похожую ситуацию - двусторонняя пневмония с отрицательным результатом теста на коронавирус - попала и доцент Казахского национального медицинского университета Данара Бекказинова. Она сообщила DW, что также дважды проходила ПЦР-диагностику, и в обоих случаях тесты были отрицательными.
"Таких как я, у кого отрицательный тест при симптомах заражения СОVID-19, достаточно много. Возможно, вирус уже мутировал и тесты его уже не показывают. Для установления точного диагноза врачи должны ориентироваться на клинику и данные компьютерной томографии", - отметила доцент ведущего медуниверситета Казахстана. После выхода из больницы новые анализы показали наличие в ее организме антител к вирусу SARS Cov-2. Бекказинова подчеркивает, что по законам эпидемиологического процесса одновременно две эпидемии идти не могут.
Диагноз прежний - пневмония
Популярный блогер Аида Джексен, почти неделю проведя в общей палате первой горбольницы Нур-Султана, результатов ПРЦ-теста на коронавирус так и не дождалась. Все это время ее лечили от пневмонии: "Это началось на прошлой неделе, когда мне стало плохо. Я обошла пять аптек возле дома, лекарств не было ни жаропонижающих, ни противовирусных. Лечилась тем, что было в домашней аптечке".
Но самочувствие не улучшилось, и женщина вызвала "скорую": "Повезли в городской инфекционный центр, где меня не приняли; сказали, что у нас тут только тяжелые больные лежат. Меня привезли домой обратно, на следующее утро мне стало еще хуже, снова "скорая".
На этот раз Джексен повезли в первую горбольницу, где сделали рентген и взяли кровь. "После этого я 5 часов просидела в приемном покое без какой-либо помощи, воды и надежды на госпитализацию", - поделилась с DW блогер, заметив, что находилась уже в полуобморочном состоянии из-за обезвоженности, одышки и тахикардии. Сейчас Аида Джексен, самочувствие которой улучшилось, находится в одном из столичных отелей, который переделали в провизорский центр. Ее диагноз остается прежним.
Сколько в Казахстане больных пневмонией и COVID-19
Власти Казахстана вспышки пневмонии с признаками коронавируса не отрицают, но, сколько всего в стране таких пациентов, не говорят. По данным Минздрава Казахстана, уже сейчас в регионах больницы заполнены на 60%, а в Алма-Ате и Нур-Султане - на 90%.
О масштабах роста заболеваемости косвенно можно судить по обрывочной информации из регионов. 24 июня управление здравоохранения Актюбинской области сообщило об открытии отделения пульмонологии при местном тубдиспансера. Это произошло после регистрации за неделю 1257 больных с диагнозом пневмония, 22 из них скончались в день принятия данного решения. Инфекционный стационар на 400 мест для лечения больных пневмонией 29 июня открыли и в Атырауской области. Население Актюбинской области - 800 тыс человек, Атырауской - около 600 тыс.
Между тем информация о количестве находящихся в Казахстане на лечении пациентов с коронавирусом есть. Таких, как заявил 30 июня в Нур-Султане министр здравоохранения Алексей Цой, 23 600 человек. 9800 из них находятся в стационарах. Согласно одному из сценариев, который Цой озвучил президенту Казахстану Касыму-Жомарту Токаеву, не исключено, что к августу число заболевших только коронавирусом может возрасти до 27 тысяч случаев в день - если не вводить повторно карантин.
На данный момент в Казахстане официально зарегистрировано более 42 тысяч случаев заражения COVID-19, выздоровели свыше 14 тыс, скончались 188 человек. Вечером 1 июля президент Токаев через Twitter объявил, что власти вновь введут локдаун - с 5 июля сроком на 14 дней с возможным его продлением. Кроме того, президент сообщил, что согласился принять гуманитарную помощь от России.
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