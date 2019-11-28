"Казахский Гете": как творчество Абая связано с Германией?

Творчество основателя казахской письменной литературы, поэта и мыслителя Абая, практически не призанное его современниками, стало широко известно в Казахстане и за его пределами годы спустя после его смерти. Абай Кунанбаев, наряду с поэзий и писательством, занимался и переводами: он познакомил казахского читателя со стихотворением "Ночная песнь странника" Иоганна Вольфганга Гете (Johann Wolfgang von Goethe).

"Слова-назидания" Абая, его стихи и песни переведены на многие языки мира. На немецком казахский поэт и мыслитель "зазвучал", в частности, и благодаря переводам Леонарда Кошута (Leonhard Kossuth) - немецкого литературного критика, эссеиста, переводчика. Жизненный путь Кошута - это отдельная интересная история. Родившись в Украине в 1923 году, свою жизнь он связал с Берлином. Путь к Абаю у Кошута был очень долгим, а начался он с издания на немецком языке книги казахского писателя Мухтара Ауэзова, посвященной великому казахскому поэту. О том, легко ли переводить на немецкий "казахского Гете", Леонард Кошут рассказал в интервью DW.

DW: В 2007 году вышла в свет переведенная вами на немецкий язык книга "Abai. Zwanzig Gedichte" ("Абай. Двадцать стихотворений"). Чем привлекло вас творчество Абая?

Леонард Кошут: Впервые я услышал об Абае более 50 лет назад. Тогда меня пригласили возглавить отдел германо-советской дружбы издательства Volk und Welt, несмотря на то, что я был достаточно молод. Это издательство занималось изданием литературы со всего мира. Мы же занимались советской литературой.

Тогда мне и попала в руки книга Мухтара Ауэзова "Путь Абая". На меня она произвела большое впечатление. Я изумился, как искусно Ауэзов описал уклад жизни казахского народа 19-го века, его самобытность и культуру, возвеличив фигуру Абая. В Германии про Советский Союз знали мало. Советская литература ассоциировалась исключительно с русской. Мы решили это изменить и стали называть литературу не советской, а "многонациональной литературой СССР". Изменился и подход к отбору авторов: расширился список переводимой литературы.

- Вы бывали в Казахстане?

-Да, в Казахстане я был несколько раз. Особенно мне запомнилась поездка в начале 2000-х. Тогда мою супругу, которая также занималась переводом на немецкий книг казахских писателей, вместе со мной пригласил посетить Казахстан тогдашний президент казахстанского ПЕН-клуба Абдижамил Нурпеисов. Мы жили в настоящей юрте около двух недель!

"Двадцать стихотворений" Абая в немецком переводе Кошута

- Werd ich zu Erde, wenn der Tod mich rafft?

Verstummt die scharfe Zunge mädchenhaft?

Erstarrt zu Eis mein Herz, da es in Fehden

Voll Hass und Liebe focht mit aller Kraft?

Это - отрывок из стихотворения "Когда умру, не стану ль я землей?" в вашем переводе. Сложно было переводить Абая на немецкий язык?

-Как раз перед тем, как я начал переводить Абая, отмечался очередной большой юбилей со дня рождения поэта. Это было его 150-летие, кажется. Тогда многие ратовали за качественный перевод поэзии Абая на мировые языки. Я очень заинтересовался этим и вызвался переводить. Когда не знаешь языка, тебе дают в качестве основы подстрочный перевод: строчку за строчкой, с пояснениями слов и понятий. И этот подстрочник надо превратить в произведение художественной литературы.

Я три года над этим работал.Мне тогда очень помог Герольд Бельгер - переводчик, публицист и литературовед. Он владел казахским, много лет посвятил изучению наследия Абая. Я отправлял ему перевод каждого стихотворения, а он проверял, добавлял тонкости, которые для меня были очень ценными.Мне очень хотелось сохранить метрику и образность оригинального текста, при этом надо было сделать так, чтобы перевод был близок и понятен немецкоязычному читателю. Мы с Бельгером, к примеру, спорили, переводить ли на немецкий казахское слово "аул" (деревня). Я перевел как "Dorf", но Бельгер настаивал, чтобы оставить "аул" в оригинале. Книга стихов Абая вышла в 2007 году. Позже ее переиздали, она получила очень много положительных рецензий в России, Беларуси, Великобритании, даже в Индии и во Вьетнаме.

В Берлине есть улица Абая - Abajstraße

- Можно ли сказать, что немецкоязычный читатель знаком сегодня с литературным наследнием Казахстана?

- Мало знаком. Но есть люди, которые интересуются казахской литературой, и, в частности, наследием Абая. Я лично открыл его для себя как целый мир, как личность. Я много читал его стихотворений, старался изучить историю его эпохи, понять контекст. Меня впечатлило то, что он всегда хотел донести до людей свое мнение, поднимал важные общественные вопросы. Думаю, что я - не единственный поклонник творчества Абая в Германии.

В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. По всему Казахстану пройдут порядка 100 мероприятий, посвященных этой дате.

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