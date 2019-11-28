"Казахский Гете": как творчество Абая связано с Германией?

Творчество основателя казахской письменной литературы, поэта и мыслителя Абая, практически не призанное его современниками, стало широко известно в Казахстане и за его пределами годы спустя после его смерти. Абай Кунанбаев, наряду с поэзий и писательством, занимался и переводами: он познакомил казахского читателя со стихотворением "Ночная песнь странника" Иоганна Вольфганга Гете (Johann Wolfgang von Goethe).
"Слова-назидания" Абая, его стихи и песни переведены на многие языки мира. На немецком казахский поэт и мыслитель "зазвучал", в частности, и благодаря переводам Леонарда Кошута (Leonhard Kossuth) - немецкого литературного критика, эссеиста, переводчика. Жизненный путь Кошута - это отдельная интересная история. Родившись в Украине в 1923 году, свою жизнь он связал с Берлином. Путь к Абаю у Кошута был очень долгим, а начался он с издания на немецком языке книги казахского писателя Мухтара Ауэзова, посвященной великому казахскому поэту. О том, легко ли переводить на немецкий "казахского Гете", Леонард Кошут рассказал в интервью DW.
DW: В 2007 году вышла в свет переведенная вами на немецкий язык книга "Abai. Zwanzig Gedichte" ("Абай. Двадцать стихотворений"). Чем привлекло вас творчество Абая?
Леонард Кошут: Впервые я услышал об Абае более 50 лет назад. Тогда меня пригласили возглавить отдел германо-советской дружбы издательства Volk und Welt, несмотря на то, что я был достаточно молод. Это издательство занималось изданием литературы со всего мира. Мы же занимались советской литературой.
Тогда мне и попала в руки книга Мухтара Ауэзова "Путь Абая". На меня она произвела большое впечатление. Я изумился, как искусно Ауэзов описал уклад жизни казахского народа 19-го века, его самобытность и культуру, возвеличив фигуру Абая. В Германии про Советский Союз знали мало. Советская литература ассоциировалась исключительно с русской. Мы решили это изменить и стали называть литературу не советской, а "многонациональной литературой СССР". Изменился и подход к отбору авторов: расширился список переводимой литературы.
- Вы бывали в Казахстане?
-Да, в Казахстане я был несколько раз. Особенно мне запомнилась поездка в начале 2000-х. Тогда мою супругу, которая также занималась переводом на немецкий книг казахских писателей, вместе со мной пригласил посетить Казахстан тогдашний президент казахстанского ПЕН-клуба Абдижамил Нурпеисов. Мы жили в настоящей юрте около двух недель!
"Двадцать стихотворений" Абая в немецком переводе Кошута
- Werd ich zu Erde, wenn der Tod mich rafft?
Verstummt die scharfe Zunge mädchenhaft?
Erstarrt zu Eis mein Herz, da es in Fehden
Voll Hass und Liebe focht mit aller Kraft?
Это - отрывок из стихотворения "Когда умру, не стану ль я землей?" в вашем переводе. Сложно было переводить Абая на немецкий язык?
-Как раз перед тем, как я начал переводить Абая, отмечался очередной большой юбилей со дня рождения поэта. Это было его 150-летие, кажется. Тогда многие ратовали за качественный перевод поэзии Абая на мировые языки. Я очень заинтересовался этим и вызвался переводить. Когда не знаешь языка, тебе дают в качестве основы подстрочный перевод: строчку за строчкой, с пояснениями слов и понятий. И этот подстрочник надо превратить в произведение художественной литературы.
Я три года над этим работал.Мне тогда очень помог Герольд Бельгер - переводчик, публицист и литературовед. Он владел казахским, много лет посвятил изучению наследия Абая. Я отправлял ему перевод каждого стихотворения, а он проверял, добавлял тонкости, которые для меня были очень ценными.Мне очень хотелось сохранить метрику и образность оригинального текста, при этом надо было сделать так, чтобы перевод был близок и понятен немецкоязычному читателю. Мы с Бельгером, к примеру, спорили, переводить ли на немецкий казахское слово "аул" (деревня). Я перевел как "Dorf", но Бельгер настаивал, чтобы оставить "аул" в оригинале. Книга стихов Абая вышла в 2007 году. Позже ее переиздали, она получила очень много положительных рецензий в России, Беларуси, Великобритании, даже в Индии и во Вьетнаме.
В Берлине есть улица Абая - Abajstraße
- Можно ли сказать, что немецкоязычный читатель знаком сегодня с литературным наследнием Казахстана?
- Мало знаком. Но есть люди, которые интересуются казахской литературой, и, в частности, наследием Абая. Я лично открыл его для себя как целый мир, как личность. Я много читал его стихотворений, старался изучить историю его эпохи, понять контекст. Меня впечатлило то, что он всегда хотел донести до людей свое мнение, поднимал важные общественные вопросы. Думаю, что я - не единственный поклонник творчества Абая в Германии.
В 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. По всему Казахстану пройдут порядка 100 мероприятий, посвященных этой дате.
Смотрите также:
Что подарил миру великий Гёте
-
Что подарил миру великий Гёте
Богатый язык Гёте
70 лет назад, в 1946 году в Берлине, был издан "Словарь языка Гёте" ("Goethe-Wörterbuch"). Он содержит активный словарный запас классика - 90 тысяч слов, которые Иоганн Вольфганг фон Гёте употреблял в своих произведениях. Гёте был одной из самых образованных и разносторонних личностей всех времен. Показатель тому - его наследие.
-
Что подарил миру великий Гёте
Государственный деятель
Гёте было всего 26 лет, когда он начал заниматься государственной деятельностью - стал членом герцогского Тайного совета в Веймаре. В его сфере ответственности были военное и горное дело, а также строительство дорог. Гёте стремился привести в порядок опустошенную казну. Чтобы добиться этого, он пошел на радикальные меры - в частности, наполовину сократил поглощавшие громадные суммы войска.
-
Что подарил миру великий Гёте
Верный друг
Это здание в живописном веймарском парке стало резиденцией Гёте, когда герцог Карл Август назначил его на должность министра финансов. Карл Август был не только работодателем Гёте, но и его близким другом, причем на протяжении 53 лет. Бывало, они конфликтовали, поскольку Гёте всегда занимал независимую позицию и говорил то, что думал. Но именно герцог пожаловал ему в 1782 году дворянское звание.
-
Что подарил миру великий Гёте
Естествоиспытатель
На службе при веймарском дворе дел у Гёте было невпроворот. Тем не менее, он находил время и для других занятий. Его сильно увлекали геология, ботаника, минералогия, остеология. Он также занимался развитием и преображением растений. Гёте является одним из основателей морфологии растений - науки о закономерностях строения и процессах формообразования растений.
-
Что подарил миру великий Гёте
Путешественник
К 1786 году Гёте столь насытился министерской службой, что решил бросить все и отправиться в путешествие по Италии. Во время странствия, продолжавшегося два года, он сильно увлекся искусством античности и итальянского Возрождения. Под его влиянием Гёте написал такие драматические произведения, как "Ифигения в Тавриде", "Эгмонд", "Торквато Тассо".
-
Что подарил миру великий Гёте
Садовод
А еще Гёте обожал цветы, в особенности мальву. Интересно то, что этот садовод-любитель, никогда не бывавший в Англии, пребывал в восторге от традиций тамошнего садоводства. В соответствии с ними он даже создал собственный сад. В английском стиле Гёте оформил и веймарский парк на реке Ильм. Под его руководством здесь было возведено здание (на изображении), получившее название "Римский дом".
-
Что подарил миру великий Гёте
Поэт-любовник
Это портрет Кристианы Вульпиус (Christiane Vulpius) - любовницы, а позже супруги Гёте. Многие недоумевали по поводу того, что он жил с этой необразованной, да еще и не отличавшейся красотой простушкой. Для Гёте же она была и возлюбленной, и музой, вдохновившей его на создание знаменитого цикла любовных стихотворений "Римские элегии", в которых лирик позволил себе немало вольности и откровений.
-
Что подарил миру великий Гёте
Руководитель театра
Более двух десятков лет Гёте занимал пост руководителя веймарского придворного театра. Поначалу он сам участвовал и в представлениях. Иногда вместе с ним в этих спектаклях даже играл его близкий друг - герцог Карл Август. При Гёте этот театр стал одной из ведущих сцен страны.
-
Что подарил миру великий Гёте
Творческий союз с Шиллером
Гёте и Шиллер (Friedrich von Schiller) - два великих немецких классика, друживших и сотрудничавших друг с другом. Хотя поначалу Шиллер называл Гёте "бесчувственным эгоистом", а Гёте классифицировал свой союз с Шиллером как "неудачную встречу". Гёте и Шиллер стали олицетворением веймарской классики - основанного ими направления в немецкой литературе и культуре.
-
Что подарил миру великий Гёте
Исследователь цвета
Свыше двух десятилетий Гёте занимался изучением феномена цвета. Итогом его изысканий стала книга "К теории цвета" ("Zur Farbenlehre"), изданная в 1810 году. В этом щедро снабженном иллюстрациями двухтомнике Гёте изложил свои взгляды на природу цвета и рассмотрел вопросы, связанные с восприятием цвета. Научный мир того времени учение Гёте не особенно заинтересовало. Автор был сильно разочарован.
-
Что подарил миру великий Гёте
Посредник между Востоком и Западом
Источником вдохновения Гёте служили отнюдь не только Италия и античность. Ко всему прочему, он занимался изучением арабского и персидского языков, читал Коран, увлекался творчеством выдающегося персидского поэта Хафиза Ширази. Интерес к Востоку подвигнул Гёте на создание сборника стихотворений "Западно-восточный диван".
-
Что подарил миру великий Гёте
Искатель "высшей правды"
Насколько автобиографична трагедия "Фауст" - труд всей жизни Гёте? Этим вопросом задаются многие. Однозначного ответа на него нет. Но, как бы то ни было, у автора и героя этого великого произведения есть немало общего, а главное, что их роднит, - они оба пытались постичь "вселенскую внутреннюю связь", пребывали в поисках "высшей правды"…
Автор: Клаус Кремер, Наталия Королева