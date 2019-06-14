 Казанскую активистку оштрафовали за ″цветную гамму нежелательной организации″ | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2019

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Россия

Казанскую активистку оштрафовали за "цветную гамму нежелательной организации"

Гульназ Равилова вышла на одиночный пикет с плакатом в "цветной гамме нежелательной организации", как сказано в постановлении суда. И была за это оштрафована на 10 тысяч рублей.

улица в Казани

В Казани

Казанский суд оштрафовал на десять тысяч рублей активистку Гульназ Равилову, обвинив ее в осуществлении деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП). Об этом сама активистка в субботу, 29 июня, написала на своей странице Facebook.

Согласно постановлению суда, которое активистка опубликовала на своей странице, ей вменяется в вину проведение одиночного пикета, на котором она стояла с плакатом "Руки прочь от "Открытой России", "изготовленной в цветной гамме, присущей указанной организации".

Контекст

В эксклюзивном интервью русской редакции DW Михаил Ходорковский поделился своим видением ситуации в России до и после выборов президента, которые пройдут 18 марта. (14.03.2018)

Члена совета оппозиционного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко обвиняют в сотрудничестве с "нежелательными" организациями. Она останется под домашним арестом до 17 сентября. (14.06.2019)

Активистка указала на ряд нарушений закона, которые сопровождали это судебное решение, и заявила, что собирается его обжаловать. "Я считаю это привлечение произволом и давлением на меня, как на общественную активистку", - написала она.

Дело Шевченко

В данный момент активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко отбывает домашний арест из-за обвинений в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными", хотя "Открытая Россия" в их перечень не входит. Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Среди признанных "нежелательными" в РФ - британские организации: Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia. В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. В 2019 году она стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. 12 июня в Бонне эту награду за нее получила ее дочь Влада.

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    В докладе выделено пять категорий гражданского общества. Жители стран с открытым гражданским обществом могут свободно создавать объединения, проводить демонстрации, получать и распространять информацию. В странах с закрытым обществом "царит атмосфера страха", а любая критика правящего режима "жестко наказывается", говорится в документе.

  • Население стран с разными типами гражданского общества

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    Впечатляющие цифры

    Только 2 процента мирового населения, или 148 млн человек, живут в странах с открытым гражданским обществом. Более 7 млн человек - там, где права и свободы ограничены. При этом почти треть населения проживает в государствах с закрытым гражданским обществом.

  • Гражданское общество в Европе

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    Равнение на Европу

    Практически все страны с открытым гражданским обществом находятся в Европе. Среди них - Германия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония и Латвия. К странам, где гражданское общество находится под давлением, авторы доклада отнесли Турцию, Беларусь и Россию.

  • Гражданское общество в России, Закавказье и Азии

    Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

    Опасность для гражданских активистов

    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Контекст

Инфографика: Состояние гражданского общества в мире

Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

Ссылки в интернете

Пост Гульназ Равиловой в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Лауреат Премии Немцова-2019 - Анастасия Шевченко  

Как получить 700 голосов: чему учат в школе кандидатов "Открытой России"  

Ходорковский: Место Путина проклято  

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