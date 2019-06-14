Казанскую активистку оштрафовали за "цветную гамму нежелательной организации"

Казанский суд оштрафовал на десять тысяч рублей активистку Гульназ Равилову, обвинив ее в осуществлении деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП). Об этом сама активистка в субботу, 29 июня, написала на своей странице Facebook.

Согласно постановлению суда, которое активистка опубликовала на своей странице, ей вменяется в вину проведение одиночного пикета, на котором она стояла с плакатом "Руки прочь от "Открытой России", "изготовленной в цветной гамме, присущей указанной организации".

Активистка указала на ряд нарушений закона, которые сопровождали это судебное решение, и заявила, что собирается его обжаловать. "Я считаю это привлечение произволом и давлением на меня, как на общественную активистку", - написала она.

Дело Шевченко

В данный момент активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко отбывает домашний арест из-за обвинений в сотрудничестве с "нежелательной организацией". Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными", хотя "Открытая Россия" в их перечень не входит. Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Среди признанных "нежелательными" в РФ - британские организации: Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia. В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. В 2019 году она стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей. 12 июня в Бонне эту награду за нее получила ее дочь Влада.

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