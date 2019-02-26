Каждый четвертый станок в Германии уже подключен к интернету

Что такое Индустрия 4.0? Если предельно просто, то это промышленное производство, при котором автоматизированные, цифровые станки и машины управляются через интернет и с его помощью взаимодействуют между собой. Так что подключение заводского оборудования к всемирной Сети является непременным условием и одновременно верным признаком "четвертой промышленной революции" - или, используя все более популярный термин, "умной фабрики".

На инновации пойдут 5 процентов годовой выручки

Сегодня в обрабатывающей промышленности Германии в среднем каждый четвертый станок или машина подключены к интернету. Более того, на каждом десятом предприятии в ФРГ уже свыше половины средств производства имеют выход в Сеть. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom.

Ганноверская ярмарка-2019: пиктограмма "Индустрия 4.0" в одном из павильонов

В нем участвовали исполнительные директора и другие топ-менеджеры 555 предприятий обрабатывающей промышленности с числом работников свыше 100 человек. Публикация результатов телефонного опроса была приурочена к открытию 1 апреля Ганноверской ярмарки, главными темами которой стали в этом году Индустрия 4.0, искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение.

Всего за год, отмечается в сообщении Bitkom, доля предприятий, которые не считают Индустрию 4.0 важной для себе темой и не собираются в обозримом будущем ей заниматься, сократилась на две трети и составляет теперь всего 3%. В то же время свыше половины (53%) опрошенных фирм уже внедрили у себя на производстве соответствующие технологии, а 21% это конкретно запланировал.

"Три из четырех предприятий уже на пути в Индустрию 4.0", - подытоживает Bitkom. При этом опрошенные фирмы намерены инвестировать в этом году в приобретение и внедрение соответствующих технологий примерно 5% своей годовой выручки.

Для чего нужен на производстве искусственный интеллект

Одновременно 12% немецких промышленных предприятий уже используют на производстве искусственный интеллект, будь то роботы, самостоятельно решающие определенные задачи и передающие свои знания другим машинам, или системы ИИ, инструктирующие техников во время ремонтных работ.

Ганноверская ярмарка-2019: роботы собирают электромобиль

"Искусственный интеллект в стремительном темпе завоевывает фабрики и становится основой постоянного улучшения производственного процесса. ИИ имеет потенциал совершить революцию в промышленности", - отметил, комментируя результаты опроса, президент Bitkom Ахим Берг (Achim Berg).

Внедрение искусственного интеллекта обеспечивает рост производительности труда, считают 47% опрошенных топ-менеджеров, помогает своевременно распознавать дефекты и благодаря этому сокращать время простоя оборудования (39%), а также оптимизировать производственные процессы (33%). Лишь 19% указали, что ИИ позволяет сокращать издержки, например, на персонал.

Цифровая компетентность нужна сегодня каждому работнику

Наоборот - опрошенных, скорее, беспокоит нехватка персонала. Из тех предприятий, что уже используют технологии Индустрии 4.0 или планируют их применять, каждое третье (31%) в прошлом году увеличило штат, а 27% собираются сделать это в нынешнем году. Тем не менее, дефицит квалифицированных кадров на рынке труда Германии настолько обострился, отмечает Bitkom, что 55% фирм уже приходилось отказываться от внедрения тех или иных технических решений.

Ганноверская ярмарка-2019: работница управляет производством с помощью голографических очков

В этой связи резко возрастает необходимость повышать квалификацию имеющегося персонала. 49% опрошенных фирм занимались этим в прошлом году, 53% возьмутся за переобучение в нынешнем. Ахим Берг подчеркнул, что "без компетентных в цифровой сфере сотрудниц и сотрудников цифровизация не получится".

По его словам, в ситуации, когда все больше процессов берут на себя машины, роботы и компьютеры, предприятию требуются вовсе не только IT-специалисты. "Цифровой компетентностью должны обладать сегодня все, поскольку она необходима при выполнении уже самых простых, обыденных работ", - подчеркнул глава Bitkom.

Задачи новой промышленной политики

По мнению опрошенных, Германия по уровню развития Индустрии 4.0 занимает сейчас 2-е место в мире после США и перед Японией. 29% считают, что в 2030 году ФРГ окажется мировым лидером в этой области, хотя конкурировать с Соединенными Штатами, а также с Китаем будет нелегко. "Шансы огромные. Для бедной ресурсами и богатой ноу-хау Германии цифровизация - лучшее, что могло случиться", - убежден Ахим Берг. По его словам, лозунг дня: "Действуйте!".

От правительства опрошенные ждут, прежде всего, ускоренного и повсеместного внедрения широкополосного интернета (80%), помощи при поиске квалифицированных кадров (67%) и реалистичной политики в области защиты личных данных (56%). Классическая промышленная политика в условиях чрезвычайно быстрого внедрения инноваций, характерного для Индустрии 4.0, неэффективна. Три четверти опрошенных фирм потребовали принципиально новой индустриальной политики.

"Политики не должны напрямую вмешиваться в процессы, но целенаправленно их поддерживать", - подчеркнул президент Bitkom Ахим Берг. "Государство никогда не должно считать, что оно лучше предпринимателей знает, что нужно делать", - заявила, в свою очередь, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) на торжественном открытии Ганноверской ярмарки.

Она согласна: для того, чтобы не отстать от США и Китая в таких областях, как искусственный интеллект, необходим новый тип промышленной политики, причем на уровне всего Евросоюза. "Пока я не до конца уверена, что мы уже имеем те предпосылки, которые нужны, чтобы играть на мировом уровне", - подчеркнула Меркель в Ганновере.

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