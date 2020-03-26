Каждому жильцу в Германии дано право заряжать электромобиль

Собственники и арендаторы жилья в многоквартирных домах в Германии имеют право за свой счет устанавливать устройства для зарядки электромобилей, другие владельцы и арендодатели не смогут этому препятствовать. Таково одно из ключевых положений законопроекта, утвержденного правительством Германии 23 марта. Поскольку на том же заседании кабинета министров была согласована крупнейшая в истории ФРГ антикризисная программа для борьбы с последствиями коронавируса, эта новость прошла почти незамеченной. В обычное же время она, наверняка, привлекла бы повышенное внимание.

Жилищное законодательство в Германии осложняет строительные изменения

Ведь принятое решение является "важным вкладом в поддержку электромобильности", - так расценила законопроект, который еще должен утвердить парламент, министр юстиции и защиты прав потребителей (BMJV) Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). А переход на электромобили - это магистральное направление развития немецкой автомобильной промышленности, одной из ключевых отраслей экономики страны.

Кристине Ламбрехт

Правда, переход этот шел до сих пор в Германии медленнее, чем на то надеялись автостроители (вынесем за скобки нынешнюю чрезвычайную ситуацию с пандемией COViD-19, которая временно практически парализовала автопром и автомобильный рынок). И одна из важнейших причин сдержанного спроса на электромобили - недостаточно развитая инфраструктура для их подзарядки.

Кардинально решить эту проблему путем установки все новых зарядных станций в общественных местах и вдоль автобанов не удастся, поскольку статистика показывает: частные владельцы электромобилей примерно в 80 процентах случаев заряжают их либо дома, либо на работе.

Хорошо тем, кто живет в индивидуальном доме в пригороде или в сельской местности. А как быть обитателям больших городов, проживающим в многоквартирных домах, пусть даже оборудованных подземными паркингами? Согласно весьма строгому немецкому жилищному законодательству, владелец квартиры и парковочного места в гараже под домом обязан согласовывать любые строительные изменения с другими собственниками, при этом чаще всего требуется решение общего собрания, нередко единогласное.

Немецкая пресса не раз рассказывала о возникающих при этом проблемах и ссорах. Еще труднее добиться разрешения квартиросъемщикам, а ведь в Германии примерно половина домашних хозяйств пользуется арендованным жильем.

"Успех электромобильности обеспечат частные лица"

Вот министерство юстиции ФРГ еще и решило изменить действующий закон о жилой недвижимости, "приспособив его к потребностям 21 века", тем более, что он был принят в 1951 году. Внесенные теперь поправки не только дают зеленый свет установке зарядных устройств для электромобилей, но и облегчают принятие решений о строительных изменениях с целью повышения энергоэффективности зданий, улучшения условий для людей с ограниченными возможностями и принятия мер для предотвращения квартирных краж. К тому же впредь каждый собственник будет иметь законные основания требовать подключения к оптоволоконному кабелю, что должно дать импульс дальнейшей цифровизации страны.

Электрозаправок в Германии еще мало

Представители автопрома приветствовали решение правительства изменить жилищное законодательство. "Несмотря на исторический вызов, брошенный коронавирусом, мы вовсе не теряем из поля зрения поставленную цель: способствовать прорыву электромобильности. При этом индивидуальная зарядная инфраструктура имеет решающее значение", - заявил президент Союза международных автопроизводителей (VDIK) Райнхард Цирпель (Reinhard Zirpel).

Довольны решением и энергетики. "Наконец-то будет создана правовая основа, позволяющая преодолевать преграды для создания индивидуальной зарядной инфраструктуры", - заявила исполнительный директор Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) Керстин Андреае (Kerstin Andreae). Она тоже убеждена: "Успех электромобильности обеспечат главным образом частные лица".

Когда именно бундестаг сможет проголосовать за законопроект, пока из-за нынешней ситуации с коронавирусом непонятно. Но в тот момент, когда пандемия пойдет на спад и немецкая экономика вновь начнет набирать обороты, разрешение оснащать паркинги жилых домов зарядными устройствами могло бы дать ощутимый импульс спросу как на услуги электриков, так и на продукцию автостроителей.

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