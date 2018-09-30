На Октоберфесте свет клином не сошелся (фото)

Германия в сентябре - 2018

Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.