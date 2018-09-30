На Октоберфесте свет клином не сошелся (фото)

Канштатский праздник в Штутгарте - прекрасная альтернатива мюнхенскому Октоберфесту. Эта и другие фотографии из Германии - в нашей галерее "Кадр за кадром".
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