 На Октоберфесте свет клином не сошелся (фото) | Кадр дня | DW | 01.10.2018

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Кадр за кадром

На Октоберфесте свет клином не сошелся (фото)

Канштатский праздник в Штутгарте - прекрасная альтернатива мюнхенскому Октоберфесту. Эта и другие фотографии из Германии - в нашей галерее "Кадр за кадром".

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга открылся очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек. В этом году он проходит до 14 октября.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга открылся очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек. В этом году он проходит до 14 октября.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


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  • Франкфурт-на-Майне

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    Эти цветы очень похожи на крокусы, но их время приходит не весной, а в конце лета. Фотография этого осеннего безвременника (нем. Herbstzeitlose) была сделана во Франкфурте-на-Майне, где сейчас собирают урожай яблок, из которых будут делать традиционный напиток немецкой земли Гессен - яблочное вино.

  • Людвигсбург

    Германия в сентябре - 2018

    Немцы не только любят готовить из тыкв разные вкусные блюда. Осенью во многих местах Германии можно посетить выставки произведений тыквенного искусства. Эта фотография была сделана в земле Баден-Вюртемберг, где в городе Людвигсбурге проходит одна из таких традиционных выставок - самая большая в мире.

  • Варштайн

    Германия в сентябре - 2018

    Один из крупнейших в Европе фестивалей воздушных шаров прошел в первые выходные сентября в немецком Варштайне. В этом году в нем приняло участие почти 230 воздушных шаров.

  • Рейн

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография была сделана на берегу Рейна между Бонном и Кельном. Здесь нашли дикорастущие дыни. Судя по всему, семена были занесены сюда водой с мусором. Лето было жарким, что позволило дыням взойти и вырасти. Уровень реки несколько месяцев оставался низким, поэтому они не ушли под воду.

  • Овчарка Йола

    Германия в сентябре - 2018

    Овчарка Йола прослужила в полиции Бонна восемь лет и сейчас вышла на пенсию, о чем полиция написала в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Жить Йола будет дальше у своих прежних хозяев - в семье полицейского, с которым служила делу охраны порядка - искала наркотики.

  • Берлин

    Германия в сентябре - 2018

    В зоопарке Берлина - пополнение. В начале сентября здесь появился на свет этот индийский носорог. Уже на второй день юного носорога и его маму Бетти, для которой он стал уже седьмым по счету, смогли увидеть посетители зоопарка.

  • Зале-Унструт

    Германия в сентябре - 2018

    В Германии - в самом разгаре сезон сбора винограда и коронации новых винных королев и принцесс. Эта фотография была сделана в Саксонии-Анхальт, где короновали новую королеву винодельческого региона Зале-Унструт. В ближайший год эти почетные обязанности здесь будет исполнять 20-летняя Джина Мария Грефе.

  • Вёрлицкий парк

    Германия в сентябре - 2018

    Так сейчас выглядит знаменитый Вёрлицкий парк в Саксонии-Анхальт - памятник Всемирного наследия, заложенный более 250 лет назад. В результате рекордно жаркого лета здесь выгорели газоны и лужайки, страдают многие старые деревья, а из-за низкого уровня воды также пришлось временно прекратить экскурсии на лодках.

  • Подосиновик

    Германия в сентябре - 2018

    Грибников в Германии этой осенью ожидают тяжелые времена. Согласно прогнозам экспертов, из-за длительного периода сухой погоды во многих регионах грибов будет меньше, чем обычно. Фотография этого подосиновика (нем. Rotkappe) была сделана в прошлом грибном сезоне в Тюрингии.

  • Вайсензе

    Германия в сентябре - 2018

    В Европе есть несколько озер с таким названием. На этой фотографии - Вайсензе ("Белое озеро") в Баварии. Оно богато рыбой. Здесь водятся сиги, судаки, щуки, угри, лини, гольцы, озерные форели и карпы.

  • Мюнхен

    Германия в сентябре - 2018

    Пиво в Германии можно, конечно, пить круглый год, но на мюнхенском Октоберфесте пиво наливают лишь в течение двух недель. На этот раз начали в субботу, 22 сентября. В 2018 году литровая кружка пива стоит здесь от 10,70 до 11,50 евро.

  • Эрфурт

    Германия в сентябре - 2018

    Осенние пивные праздники проходят сейчас по всей Германии, а не только в баварской столице Мюнхене. Эта фотография была сделана в столице восточногерманской федеральной земли Тюрингия - Эрфурте. Здешний Октоберфест открылся 21 сентября и продолжится до 7 октября.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Эта фотография сделана в Баден-Вюртемберге незадолго до восхода солнца около озера Федерзе, над которым возвышается барочная церковь Вознесения Девы Марии. Днем в Германии пока преобладают приятные летние температуры, однако по утрам во многих местах уже появляются такие живописные осенние туманы.

  • Дюссельдорф

    Германия в сентябре - 2018

    На этой фотографии столица земли Северный Рейн - Вестфалия распознается без особого труда по силуэту телебашни и пилонам вантового моста на излучине Рейна - Рейнкнибрюке. 240-метровая "Рейнская башня" была построена в 1979-1981 годах. Здешние смотровую площадку, бар и ресторан ежегодно посещают около 300 тысяч человек.

  • Баден-Вюртемберг

    Германия в сентябре - 2018

    Подсолнухи созрели: самое время подкрепиться. Эта фотография была сделана около города Тюбингена в Баден-Вюртемберге. По периметру некоторых полей в Германии специально сажают подсолнухи, оставляя их на зиму для подкормки птиц.

  • Франкфурт-на-Майне

    Германия в сентябре - 2018

    Во Франкфурте-на-Майне завершено восстановление Старого города, разрушенного во время Второй мировой войны. На восстановление исторического облика города в центре Франкфурта-на-Майне в земле Гессен ушло шесть лет. Для этого пришлось снести некоторые здания, возведенные после 1945 года. Всего на проект исторической реконструкции городского центра было потрачено около двухсот миллионов евро.

    Автор: Максим Нелюбин


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