 Кабмин Украины одобрил лишение Кличко поста главы госадминистрации Киева | Новости из Германии об Украине | DW | 04.09.2019

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Украина

Кабмин Украины одобрил лишение Кличко поста главы госадминистрации Киева

Офис президента Украины просил правительство внести представление на увольнение с поста главы госадминистрации Киева Виталия Кличко, занимающего также должность мэра столицы.

Виталий Кличко

Виталий Кличко (фото из архива)

Кабинет министров Украины поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства в среду, 4 сентября. По его словам, министры обратились с представлением об увольнении Кличко в офис президента Владимира Зеленского.

В конце июля стало известно, что офис Зеленского направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности председателя КГГА. В пресс-службе президента Украины указали на статью 118 конституции страны, которая гласит, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению кабинета министров Украины".

Кличко - против разделение должностей мэра Киева и КГГА

В то же время в 2003 году Основной закон страны определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только человек, избранный киевским городским головой".

Контекст

Люди Зеленского добиваются ухода Виталия Кличко с поста главы киевской администрации. В эксклюзивном интервью DW Кличко заявил, что его хотят дискредитировать как мэра, и рассказал о сути конфликта. (02.08.2019)

Команда президента Зеленского настаивает на том, чтобы мэр Киева поделился своей властью в столице. Противостояние с Кличко может стать роковой ошибкой Зеленского, считает Сергей Руденко. (02.08.2019)

В 2014 году Виталий Кличко выиграл выборы киевского мэра, заручившись поддержкой более 56 процентов избирателей, от числа принявших участие в голосовании. Кличко заявил, что подписание указа о его назначении мэром тогдашним президентом Петром Порошенко возвращает настоящее самоуправления в столицу Украины.

После своего избрания весной 2019 года Зеленский обсуждал с Виталием Кличко возможность разделить должность мэра и председателя КГГА. Кличко выступил против, указав, что разделение полномочий может "разрушить самоуправление" и приведет к тому, что мэр "будет выполнять лишь декоративную функцию". Он заявил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. По мнению Кличко,  разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

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