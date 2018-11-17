 Йоахим Лёв из-за травмы пропустит отборочные игры чемпионата Европы по футболу | Новости из Германии о Германии | DW | 31.05.2019

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Германия

Йоахим Лёв из-за травмы пропустит отборочные игры чемпионата Европы по футболу

Йоахим Лёв находится в больнице после того, как на тренировке у него была травмирована артерия. Он не сможет участвовать в матчах с командами Беларуси и Эстонии в июне.

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв (фото из архива)

Тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв (фото из архива)

Из-за полученной во время тренировки травмы тренер бундестим Йоахим Лёв (Joachim Löw) пропустит отборочные матчи чемпионата Европы по футболу против Беларуси и Эстонии. Обязанности тренера временно возьмет на себя его помощник Маркус Зорг (Marcus Sorg), сообщается на сайте Немецкого футбольного союза в пятницу, 31 мая.

Контекст

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Лёв находится в больнице после того, как на тренировке в результате несчастного случая у него была прищемлена артерия. По информации газеты Bild, спортсмену на грудную клетку упала гантель, что привело к нарушению кровоснабжения.

Йоахим Лёв идет на поправку

В настоящий момент тренер бундестим чувствует себя хорошо, но врачи рекомендовали ему еще на протяжении месяца беречь свое здоровье. В комментарии для пресс-службы Немецкого футбольного союза Лёв отметил, что продолжает поддерживать связь с его руководством и выразил уверенность, что его отсутствие не скажется на успехе сборной в ближайших играх.

Отборочные игры чемпионата Европы, в которых Лёв не сможет принять участие, пройдут 8 июня в белорусском Борисове и 11 июня в немецком Майнце.

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    Автор: Ефим Шуман


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