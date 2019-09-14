 Йеменские хуситы совершили атаку на два нефтяных завода в Саудовской Аравии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.09.2019

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Мир

Йеменские хуситы совершили атаку на два нефтяных завода в Саудовской Аравии

В результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии.

Пожар на одном из предприятий Aramco

Пожар на одном из предприятий Aramco

Пожары на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco произошли в результате атаки беспилотников. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщил официальный представитель МВД Саудовской Аравии, подтвердив появившиеся ранее сообщения государственных СМИ. В настоящее время пожары находятся под контролем, добавил он.

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене. "Единственный вариант для саудовского правительства - остановить нападения на нас", - добавил он. По данным телекомпании, для совершения нападения были использованы 10 беспилотников.

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Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

Обострение напряженности в регионе Персидского залива

В последнее время серьезно обострился конфликт в регионе Персидского залива между Ираном, с одной стороны, и США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой. 19 июля вооруженные силы Ирана задержали два британских нефтяных танкера в Ормузском проливе. Одному из них впоследствии разрешили продолжить плавание. Кроме того, за прошедшие месяцы хуситы - поддерживаемые иранским руководством шиитские повстанцы в Йемене - неоднократно осуществляли бомбардировки различных объектов в Саудовской Аравии. В августе они взяли на себя ответственность за атаку с помощью беспилотников на месторождение на востоке Саудовской Аравии.

В июне хуситы при помощи дронов атаковали аэропорты Джизана и Абха в южной части Саудовской Аравии. Ряд ударов беспилотников был направлен на диспетчерские пункты в аэропорту Джизан и на заправочную станцию ​​в аэропорту Абха. В июле США сообщили о намерении разместить военный контингент на территории Саудовской Аравии в связи с нарастающей напряженностью в регионе Персидского залива.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция ведет борьбу с йеменскими повстанцами с 2015 года.

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