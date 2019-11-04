Итоги выборов мэра Кишинева - проверка на прочность для правительства

Выборы мэра Кишинева, по оценкам наблюдателей, стали первой проверкой устойчивости молдавского правительства сформированного летом политическими силами, до этого активно оппонировавшими друг другу - пророссийской Партией социалистов президента Игоря Додона и проевропейским блоком ACUM ("Сейчас").

Выборы выиграл представитель социалистов Ион Чебан, по предварительным данным, набравший 3 ноября во втором туре 50,4% голосов избирателей. Его соперника, лидера правой партии DA Андрей Нэстасе поддержали 47,6%. DA (Demnitate si adavar - "Достоинство и правда") - один из участников блока ACUM. При этом Нэстасе заявил, что "результаты выборов вызывают большие вопросы", и не исключил, что оспорит их. Как выборы мэра Кишинева и их итог повлияют на судьбе коалиционного правительства, выясняла DW.

Партнеры в правительстве и соперники на выборах мэра

Новый мэр Кишинева Ион Чебан - заметная фигура на политическом поле Молдавии. Карьера 39-летнего Чебана началась в Партии коммунистов. В сентябре 2012 года, будучи депутатом парламента, он перешел к социалистам и стал главным идеологом этой партии. С 2015 года Чебан руководил фракцией социалистов в муниципальном совете Кишинева, а в 2016-2018 годах являлся советником президента Додона по внутренней политике.

Ион Чебан

После смены власти в Молдавии в начале июня Ион Чебан стал вице-спикером парламента. А его соперник на выборах мэра, лидер партии DA Андрей Настасэ, тогда же возглавил МВД, одновременно занимая пост вице-премьера коалиционного правительства, в состав которого вошли социалисты и избирательный блок ACUM.

После выборов мэра Нэстасе отказался поздравить своего конкурента с победой, указав, что "результаты выборов вызывают большие вопросы". Он также не исключил, что попробует оспорить результаты голосования.

Додон допускает распад правительства

Между тем завершившиеся выборы и их последствия для правительства по горячим следам прокомментировали первые лица государства. По мнению президента Игоря Додона, сейчас ситуация в правящей коалиции может измениться. "В рамках этой электоральной кампании некоторые партнеры перешли определенные границы", - заявил он журналистам 3 ноября.

Додон видит два возможных сценария развития событий - либо коалиция продолжит работу, либо она развалится. При этом президент считает, что "правительство, к сожалению, не справляется должным образом со своими обязанностями и требуется решительное вмешательство, чтобы поставить его на правильный путь". Додон призвал членов правящей коалиции, "преодолеть электоральные моменты и сесть за стол переговоров", чтобы найти пути повышения эффективности работы Кабмина.

Премьер Санду ждет выдвижения вотума недоверия

В свою очередь, премьер-министр Майя Санду, лидер проевропейской партии PAS (Partidul "Actiunea si solidaritate" - "Действие и солидарность"), второго члена блока ACUM, уверена, что социалисты планируют выдвинуть на ближайших заседаниях парламента вотум недоверия ее Кабмину.

По выражению премьера, некоторые партнеры по коалиции "обеспокоены нашими усилиями по борьбе с (незаконными. - Ред.) схемами, а также по искоренению коррупции". Заверив, что она готова принять бой, Санду признала, что правительство ожидает тяжелый период.

"Президент Додон должен отказаться от закулисных игр, которые тормозят реформу юстиции", - подчеркнула она на брифинге в Кишиневе 4 ноября. И призвала Андрея Нэстасе вернуться на пост главы МВД, который он оставил на время избирательной кампании.

Развал правительства Молдавии никому не выгоден

Как считает экс-депутат парламента Стелла Жантуан, выигрыш социалистами выборов мэра Кишинева не станет яблоком раздора для правящей коалиции, потому что "она создавалась для решения других вопросов: деолигархизации государства, деполитизации институтов власти и проведения реформ". Социальный консенсус, который существует сейчас в стране, не нарушится, сделала прогноз эксперт в интервью DW.

"Право-левый" альянс в парламенте сохранится, считает и политический обозреватель Александр Стахурский, поясняя, что распад коалиции никому не выгоден. "Но блок ACUM должен разобраться со своими внутренними противоречиями, они вредят имиджу правых и коалиции в целом. А она должна существовать", - убежден Сахурский.

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