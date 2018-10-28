Итоги выборов в Гессене не сулят Меркель ничего хорошего

Правящие в Германии партии продолжают нести потери на региональных выборах. Как долго еще удержится на своем посту канцлер Ангела Меркель?
Две партии правящей в Германии коалиции - Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - понесли крупныепотери на парламентских выборах в федеральной земле Гессен, проходивших в воскресенье, 28 октября.
По данным экзитполов, ХДС получает 28% голосов, а СДПГ - 20%. Для сравнения: результаты этих двух партий на выборах в Гессене пять лет назад были соответственно 38,3% и 30,7%. Социологи объясняют столь значительные потери недовольством избирателей в первую очередь работой берлинской правящей коалиции, сформированной всего-то в марте 2018 года.
Похожими были и мотивы избирателей в Баварии, где две недели назад абсолютного большинства, что здесь бывало крайне редко, лишился партнер ХДС по консервативному блоку - Христианско-социальный союз, а социал-демократы не набрали и 10%. Два крупных поражения правящих в Германии партий в течение двух недель. Устоит ли правительство Ангелы Меркель?
Какая коалиция в Гессене устроила бы канцлера?
До сих пор в Гессене верный единомышленник канцлера христианский демократ Фолькер Буффье (Volker Bouffier) правил на пару с "зелеными".
Партия экологов сейчас по всей Германии на подъеме, и в Гессене она не только почти удвоила свой результат по сравнению с земельными выборами пять лет назад, но еще имеет шанс опередить социал-демократов и выйти на второе место. По данным экзитполов "зеленых" поддержали 19,5% избирателей. Когда подсчитают все голоса, может оказаться и больше.
Из-за потерь ХДС, однако, эти две партии рискуют лишиться большинства мест в ландтаге, необходимого для формирования правительства. В таком случае состав будущего правительства Гессена будет другим, и от того, каким именно, во многом зависит и судьба центрального правительства.
Оптимальным для канцлера стал бы земельный аналог ее берлинской коалиции - консерваторы плюс социал-демократы. В таком случае и Меркель, и СДПГ могли бы трактовать итоги голосования в свою пользу. Первая потому, что ее единомышленник сохранил за собой пост премьер-министра, а социал-демократы потому, что сумели перейти из оппозиции в правительство.
Увы. Если результаты выборов не будут сильно отличаться от экзитполов, то и у этих двух партий не будет большинства в ландтаге. Потребуется третий партнер. Им теоретически могли бы стать либералы из Свободной демократической партии (СвДП), набирающие по экзитполам 7,5%, или те же "зеленые". Но ни те, ни другие, скорее всего, не захотят укреплять и позиции Меркель, и ее центрального правительства.
В ландтаге теперь шесть партий
По этой и некоторым другим причинам программного свойства политически более вероятными в Гессене представляются другие тройственные комбинации в земельном ландтаге, в котором теперь представлены шесть партий.
Кроме уже упомянутых, это посткоммунисты из Левой партии (6,5% в экзитполах) и впервые преодолевшие пятипроцентный барьер правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ), сумевшие сходу взять порядка 12%. АдГ - единственная партия, с которой ни одна другая дела иметь не хочет.
Наименее болезненной лично для канцлера стала бы так называемая "Ямайка", которую Меркель пыталась и сама сформировать на общефедеральном уровне после выборов 2017 года - ХДС, "зеленые" и либералы. Если такая коалиция будет сформирована в Гессене, это укрепит и позиции главы центрального правительства. Меркель получила бы передышку, но, скорее всего, ненадолго.
Дело в том, что при таком варианте в оппозиции остаются социал-демократы. А на фоне катастрофического снижения их рейтинга по всей Германии, грозящего полной маргинализацией этой старейшей немецкой партии, СДПГ непременно нужен хоть какой-нибудь успех. Если его не будет, рядовые партийцы поднимут восстание и потребуют от своих лидеров расторгнуть правительственный союз с Ангелой Меркель, "задушившей" их, дескать, в своих объятиях. Итогом станет развал берлинской коалиции.
Ключ к кабинету министров у "зеленых"
Два других теоретически и политически возможных тройственных союзов - это коалиция СДПГ, "зеленых" и Левой партии, или СДПГ, "зеленых" и либералов. И тот, и другой вариант означал бы относительный успех социал-демократов, но одновременно тяжелейшее поражение ХДС с утратой влиятельного поста земельного премьер-министра.
Примечательно, что по итогам выборов в Гессене ключ к будущему кабинету министров, если для его формирования действительно потребуются три партии, фактически окажется именно у "зеленых". По сути дела им предстояло бы решать, с кем они будут править дальше в этой федеральной земле - с консерваторами и либералами ("Ямайка") или с социал-демократами и посткоммунистами (или теми же либералами).
Пока экзитполы им такого выбора не оставляют: тройственные коалиции без участия христианских демократов чуть-чуть не добирают до большинства. Но окончательные результаты голосования, которые станут известны только к утру, могут внести коррективы. И если для коалиции без ХДС голосов все-таки хватит, а второе место действительно займут "зеленые", то они наверняка примут решение в пользу варианта, при котором их представитель получил бы право занять пост земельного премьер-министра.
Им стал бы Тарек Аль-Вазир (Tarek Al-Wasir), занимавший до сих пор пост министра экономики, энергетики и транспорта в правительстве Буффье. Он - сын немки и гражданина Йемена Мохаммеда Аль-Вазира, имеет гражданство обеих стран. Родился в Германии, но несколько лет жил у своего отца в Сане. В Гессене Тарек Аль-Вазир (женат, двое детей) имеет самый высокий персональный рейтинг, в 2014 году был избран в Германии "политиком года". На посту премьер-министра его хотели бы видеть 40 процентов местных избирателей.
"Ямайка" без Меркель?
Отстранение от власти консервативного премьер-министра и формирование нового трехпартийного правительства Гессена без участия христианских демократов стало бы тяжелым ударом для канцлера Ангелы Меркель. В такой ситуации ей будет непросто добиться переизбрания председателем ХДС на предстоящем в Гамбурге в начале декабря партийном съезде. Для нее же посты председателя ХДС и канцлера представляются неразделимыми.
Значит, отставка, а затем досрочные выборы? Не обязательно. Лидер немецких либералов, осенью прошлого года отказавшийся продолжать переговоры о "Ямайке", недавно заявил, что готов вернуться к этому проекту при условии, что в нем не будет участвовать Ангела Меркель.
А для этого вовсе не обязательно проводить перевыборы. Достаточно найти кандидата в канцлеры, которого бы поддержали консерваторы, "зеленые" и либералы из числа депутатов действующего созыва бундестага.
Смотрите также: