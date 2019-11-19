Итальянская полиция раскрыла сеть контрабандистов-археологов

Итальянская полиция раскрыла крупную сеть злоумышленников, проводивших незаконные археологические раскопки в Калабрии на юге страны. В Италии, Великобритании, Германии, Франции и Сербии проведены 80 обысков и приняты 23 меры пресечения, сообщил в понедельник, Корпус карабинеров в Риме. Операция была осуществлена совместно с европейскими ведомствами Европол и Евроюст.

Изъято около 10 тысяч археологических артефактов

В свою очередь министр культуры Италии Дарио Франческини сообщил об успешном завершении обширной операции по борьбе с переправкой незаконно добытых археологических находок из Калабрии в Северную Италию и за границу. По данным Европола и Евроюста, было изъято около 10 тысяч археологических объектов, а также материалы, используемые для незаконных раскопок.

По информации итальянской газеты La Repubblica, были задержаны 23 человека. Главарями банды считаются два мужчины из провинции Кротоне в возрасте 59 и 30 лет. Как предполагается, на протяжении многих лет они руководили поисками археологических артефактов и раскопками, которые велись, в числе прочего, с помощью экскаваторов и детекторов металла. Таким образом на черный рынок попадало большое число старинных ваз, ламп, статуэток, монет и украшений. Стоимость только конфискованных предметов оценивается в два миллиона евро.

За незаконными раскопками следили с помощью дронов

По данным Reuters, в числе разграбленных контрабандистами археологических памятников были поселения V-IV веков до нашей эры. Карабинеры следили за бандой с мая 2017 года с использованием дронов, а также прослушки и видеонаблюдения.

В свою очередь земельное ведомство по уголовным делам Баварии сообщило об операции в Мюнхене, в ходе которой были конфискованы старинные монеты. Обыски были проведены в офисах и домах 31-летней итальянки и ее 37-летнего брата, указывается далее.

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