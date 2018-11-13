 Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету | Новости из Германии о Европе | DW | 14.11.2018

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Европа

Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

Правительство в Риме убеждено, что разработанный им бюджет - наилучший для страны. Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.

Вице-премьер Италии Ди Майо против изменения бюджета страны

Вице-премьер Италии Ди Майо против изменения бюджета страны

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета. Бюджетный план останется без изменений, заявил вице-премьер Италии Луиджи ди Майо незадолго до истечения ультиматума ЕС поздно вечером во вторник, 13 ноября. "Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться", - добавил он после заседания кабинета министров в Риме.

Контекст

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По словам Ди Майо, правительство поставило целью не превышать установленную планку дефицита в 2,4 процента от объема ВВП. Он сказал, что кабинет принял пакет мер, призванный обеспечить выполнение этой цели, включающий в числе прочего автоматический механизм контроля и продажу недвижимости, находящейся в госсобственности.

Сальвини: "Мы все равно будем делать по-своему" 

Еще до заседания кабинета, глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что предлагаемый правительством проект бюджета обеспечит "больше занятости, больше пенсий и меньше налогов". "Если Европу это устраивает - тем лучше. Если Европу это не устраивает, мы все равно будем делать по-своему", - резюмировал он.

Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование. Теперь Риму угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и высоким штрафам.

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    Автор: Андреа Грунау, Ольга Мищенко


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Контекст

Как в Германии выводят на чистую воду транжир бюджетных денег

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