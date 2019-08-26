 Италия и Мальта не приняли немецкое судно Eleonore с беженцами на борту | Новости из Германии о Европе | DW | 27.08.2019

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Европа

Италия и Мальта не приняли немецкое судно Eleonore с беженцами на борту

На борту немецкого корабля Eleonore находятся около 100 мигрантов, спасенных у побережья Ливии из тонувшей надувной лодки. Италия и Мальта отказали в приеме судна.

Мигранты на надувной лодке в Средиземном море

Власти Италии и Мальты не пустили в свои порты немецкое спасательное судно Eleonore. Мальтийские власти сообщили, что обе страны отказали в приеме кораблю с примерно 100 спасенными мигрантами на борту, сообщил во вторник, 27 августа, представитель дрезденской неправительственной организации Mission Lifeline Аксель Штайер (Axel Steier).

Он сообщил, что спасенные мигранты находятся в удовлетворительном состоянии, но они обезвожены и истощены. По данным организации, финансирующей Eleonore, в настоящее время судно находится в зоне действия морских спасательных служб Мальты. "Если жизни окажутся в опасности и корабль будет терпеть бедствие, за спасение будет отвечать Мальта", - добавил Штайер.

Мигранты спасены "в последнюю секунду"

Накануне Mission Lifeline сообщила оспасении в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии мигрантов, находившихся в поврежденной надувной лодке. По словам владельца и капитана корабля  Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch), спасательная операция была проведена "буквально в последнюю секунду, так как лодка  почти утонула". Капитан попросил правительство ФРГ о содействии в разрешении войти в один из европейских портов.

Контекст

Все средиземноморские страны ЕС объединяет сейчас одно - желание, по возможности, не пускать в свои порты суда с мигрантами. Спасатели беженцев оказались в крайне сложной ситуации. (27.06.2018)

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

После того как в конце июня 2018 года ни одна страна Евросоюза в течение нескольких суток не соглашалась принимать немецкое судно Lifeline со спасенными 234 мигрантами из Ливии на борту, оно прибыло в порт Валлетты. Мальтийские власти конфисковали судно, поскольку оно "не принадлежало какому-либо государству". Экипаж утверждал, что Lifeline ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицали это.

Позже на капитана Клауса-Петера Райша завели уголовное дело. Его обвиняли в управлении судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконном пересечении морской границы государства и игнорировании должностных инструкций. В итоге его приговорили на Мальте к штрафу в 10 тысяч евро. В то же время суд признал, что спасение беженцев не являлось для Райша коммерческой деятельностью, а было гуманитарным актом.

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