Италия и Мальта не приняли немецкое судно Eleonore с беженцами на борту

На борту немецкого корабля Eleonore находятся около 100 мигрантов, спасенных у побережья Ливии из тонувшей надувной лодки. Италия и Мальта отказали в приеме судна.
Власти Италии и Мальты не пустили в свои порты немецкое спасательное судно Eleonore. Мальтийские власти сообщили, что обе страны отказали в приеме кораблю с примерно 100 спасенными мигрантами на борту, сообщил во вторник, 27 августа, представитель дрезденской неправительственной организации Mission Lifeline Аксель Штайер (Axel Steier).
Он сообщил, что спасенные мигранты находятся в удовлетворительном состоянии, но они обезвожены и истощены. По данным организации, финансирующей Eleonore, в настоящее время судно находится в зоне действия морских спасательных служб Мальты. "Если жизни окажутся в опасности и корабль будет терпеть бедствие, за спасение будет отвечать Мальта", - добавил Штайер.
Мигранты спасены "в последнюю секунду"
Накануне Mission Lifeline сообщила оспасении в Средиземном море примерно в 50 километрах от побережья Ливии мигрантов, находившихся в поврежденной надувной лодке. По словам владельца и капитана корабля Клауса-Петера Райша (Claus-Peter Reisch), спасательная операция была проведена "буквально в последнюю секунду, так как лодка почти утонула". Капитан попросил правительство ФРГ о содействии в разрешении войти в один из европейских портов.
После того как в конце июня 2018 года ни одна страна Евросоюза в течение нескольких суток не соглашалась принимать немецкое судно Lifeline со спасенными 234 мигрантами из Ливии на борту, оно прибыло в порт Валлетты. Мальтийские власти конфисковали судно, поскольку оно "не принадлежало какому-либо государству". Экипаж утверждал, что Lifeline ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицали это.
Позже на капитана Клауса-Петера Райша завели уголовное дело. Его обвиняли в управлении судном в территориальных водах Мальты без надлежащей лицензии, незаконном пересечении морской границы государства и игнорировании должностных инструкций. В итоге его приговорили на Мальте к штрафу в 10 тысяч евро. В то же время суд признал, что спасение беженцев не являлось для Райша коммерческой деятельностью, а было гуманитарным актом.
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