 Италия грозит спасателям мигрантов штрафом в один миллион евро | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2019

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Европа

Италия грозит спасателям мигрантов штрафом в один миллион евро

Парламент Италии решил придать Декрету о безопасности статус закона. Пока на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, может быть наложен штраф от 10 до 50 тысяч евро.

Мигранты из Африки на борту спасательного судна в итальянском порту Салерно

Мигранты из Африки на борту спасательного судна в итальянском порту Салерно

Судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, в будущем в Италии может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды. Соответствующий законопроект одобрила нижняя палата итальянского парламента в четверг, 25 июля, передает агентство dpa. Закон в случае его принятия позволит также конфисковать суда спасателей, которые нарушат запрет на заход в итальянские порты.

Контекст

Европа пытается решить миграционный кризис, закрыв последний легальный маршрут по Средиземному морю. Но операция по устрашению беженцев - не выход, уверен обозреватель DW Бернд Ригерт. (03.08.2017)

Немка Карола Ракете была задержана на острове Лампедуза, куда направила судно "Sea Watch 3" с мигрантами на борту. Она осознанно проигнорировала запрет итальянских властей. (29.06.2019)

Тем самым правопопулистское правительство Италии усиливает давление на благотворительные организации, занимающиеся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море.  В июне в стране был подписан так называемый Декрет о безопасности, который позволяет накладывать на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, штраф от 10 до 50 тысяч евро. Чтобы предоставить этому документу статус закона, он был с соответствующими изменениями внесен и принят нижней палатой парламента. Для вступления в силу законопроект должны поддержать еще и в итальянском Сенате, где правительственная коалиция также располагает большинством.

Конфликт вокруг Sea-Watch 3

В июне, вскоре после вступлению в силу Декрета о безопасности итальянские власти задержали немецкого капитана судна Sea-Watch 3 Каролу Ракете (Carola Rackete). Ее судно 12 июня  подобрало в Средиземном море у берегов Ливии 53 мигрантов. Италия дала согласие на прием 13 человек, в число которых вошли больные, женщины и дети. Оставшиеся на борту мигранты тоже нуждались в помощи, что заставило Каролу Ракете взять курс на Лампедузу, несмотря на то, что судну было запрещено заходить в порт. По словам капитана, она сделала это, потому что "никто нас не слышал, никто не хотел брать на себя ответственность".

Карола Ракете была помещена под домашний арест 29 июня. Изначально шла речь о том, что ей могли предъявить обвинение в содействии нелегальной миграции. В случае признания виновной, немецкой активистке грозило бы до 10 лет тюрьмы. 2 июля Ракете освободили и депортировали из Италии. Ей также выписан штраф в 16666 евро. Адвокаты капитана опротестовали это решение итальянских властей.

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