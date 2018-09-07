 Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.05.2019

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Мир

Истребители США перехватили российские самолеты у побережья Аляски

Американские F-22 перехватили четыре Ту-95МС и два Су-35 в международном воздушном пространстве в опознавательной зоне ПВО Аляски. Минобороны РФ назвало полет Ту-95МС плановым.

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (фото из архива)

Бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 (фото из архива)

Истребители военно-воздушных сил США F-22 перехватили четыре российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и два истребителя Су-35 поблизости от Аляски. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило во вторник, 21 мая. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождались американскими истребителями.

Российские самолеты оказались в опознавательной зоне ПВО Аляски 20 мая, говорится в сообщении NORAD. При этом Ту-95МС и Су-35 "оставались в международном воздушном пространстве" и "ни разу не вторглись в воздушное пространство США или Канады", отмечают представители командования. В Минобороны России назвали полет Ту-95МС вдоль западного побережья Аляски и северного побережья Алеутских островов плановым. Су-35 в официальном сообщении Москвы не упоминаются. 

Контекст

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

Немецкие эксперты из Федеральной академии политики безопасности проанализировали возможности российской армии. DW - об их выводах. (21.03.2018)

Подобные эпизоды неоднократно происходили в последние несколько лет. Так, в мае 2017 года были перехвачены ракетоносцы Ту-95, сопровождаемые несколькими истребителями Су-35. Российские самолеты приблизились на расстояние около 80 км к Пойнт-Хоупу, населенному пункту на западном побережье Аляски, однако не покидали международное воздушное пространство.

В мае 2018 года американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 к северу от Алеутских островов. Действия российских самолетов не нарушали международных соглашений. В сентябре того же года самолеты ВВС США вновь перехватили вблизи Алеутских островов два Ту-95 в сопровождении самолета-заправщика Ил-78.

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