Метал полезен для здоровья, или Путь сатанинского грохота к мейнстриму

Если бы не коронавирус, для фанатов хеви-метал в Германии сейчас стояла бы горячая пора: Hard Rock Festival - в конце мая, всемирно известный Wacken Open Air - в июле и Summer Breeze - в августе. Обычно все они проходят с аншлагом - давно привлекают самую широкую аудиторию, включая хипстеров, банковских служащих и даже поклонников классики, особенно, если выступают такие известные группы как Rammstein. Тяжелый метал теперь даже считается чуть ли не консервативным направлением в музыке, но так было не всегда.

Субкультура для всех

В 70-е и 80-е годы прошлого века все выглядело совсем иначе: немецкие металлисты первых поколений наводили ужас на обывателей. Со своими длинными волосами, черным кожаным прикидом, цепями и шипованными браслетами они пугали бюргеров не хуже, чем привокзальные панки.

Вплоть до 90-х годов консервативные немецкие СМИ и истеблишмент не скрывали своей антипатии к этому музыкальному жанру и его представителям. Метал обвиняли в прославлении насилия и наркотиков, называли сатанинским грохотом. Металлисты, впрочем, особо не расстраивались по поводу навязанного им имиджа "плохишей".

Джеймс Хэтфилд - вокалист и ритм-гитарист группы Metallica (2012 год)

Как и весь рок, метал своими корнями уходит в блюз, но его истинные отцы - тяжелый и психоделический рок 70-х. Уже Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath играли скоростные и агрессивные риффы. Из этого звучания и вышел под конец десятилетия хеви-метал. Поклонниками новой, еще более громкой и жесткой музыки были дети рабочего класса. Потом к великому ужасу своих консервативных родителей метал открыли для себя и дети из "хороших семей".

Карстен Шумахер

"Этой субкультуре присуща высокая толерантность. Она открыта для всех, принимает всех", - говорит Карстен Шумахер (Carsten Schumacher), музыкальный журналист с 25-летним стажем и фанат металла с 80-х годов. "Ты можешь быть чернорабочим или профессорским сынком, это не имеет значения. Важно, что ты разделяешь общую страсть, отграничиваешься так как надо от мейнстрима и понимаешь то, что другим кажется нелепым".

Дифференциация и коммерциализация

Метал стал прибежищем для людей, которые не любят мейнстрим и ощущают себя не в своей тарелке в нормированном обычном обществе. В металлической среде комфортно чувствовали себя как люди без особых пристрастий и фетишей, так и поклонники стоунер-рока, фанаты фэнтезийных ролевых игр, вундеркинды и вылетевшие из школы двоечники.

Соответственно, музыка становилась все более разнообразной, и в 80-х годах появились многочисленные поджанры: пауэр-метал, спид-метал, треш-метал, фолк-метал и еще многие и многие другие.

На развитие тяжелой музыки значительное влияние оказала британская группа Motörhead, хотя сами музыканты отдают предпочтение панк-року. Фотография середины 1980-х годов

Вскоре металлические группы перестали ограничиваться ударниками, гитарой и басом. Средневековая лира, бразильские барабаны, джазовые соло... Метал не боялся музыкальных экспериментов. В какой-то момент у металлистов появились даже изначально ненавистные синтезаторы.

Искусствовед и журналист Йорг Шеллер (Jörg Scheller) ярко и подробно описывает в своей книге "Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal" ("Метаморфозы. Невероятные перемены тяжелого метала"), опубликованной в мае 2020 года, как андеграундная бунтарская субкультура стала массовым феноменом. В ходе своих исследований он был удивлен "фактом, что хеви-метал теперь используется компаниями для рекламы" и что его теперь воспринимают как "забавный маскарад и процветающий бизнес", - подчеркнул Йорг Шеллер в беседе с DW.

Йорг Шеллер

Становится любая субкультура и неформальное молодежное движение постепенно частью мейнстрима? По словам Шеллера, все относительно. "Возможно такое развитие в либеральной среде. В фундаментальных теократиях, разумеется, вряд ли. В Иране, например, метал по-прежнему в андеграунде. В обществе как наше нет ничего такого, что нельзя было бы сделать нормой", - полагает немецкий эксперт.

Даже больше, чем у панка или хип-хопа, у метала сейчас - репутация товара самого высокого качества, солидного и надежного. А музыканты и поклонники этого жанра считаются весьма уравновешенными современниками. Чем тяжелее музыка, тем спокойнее среда? Карстен Шумахер объясняет это так: "Регулярные выбросы внутренней агрессии в креативном контексте - это своего рода психогигиена. Не в последнюю очередь из-за этого на металлических фестивалях практически не бывает драк".

Пространство для дискомфорта

Метал - когда-то мрачное сердце тяжелого рока, теперь легко усваиваемый жанр для масс? Искусствовед Йорг Шеллер убежден: "Суть метала, его ядро, это свобода". Даже сегодня. "Музыка не меняет мир, как цунами, даже если она грохочет как метал. Музыка действует медленно, но верно, постепенно меняет сердца и ум". Сегодня металлическая среда открывает женщинам новые возможности для самовыражения, как когда-то Элвис Пресли формировал новый мужской образ в обществе.

Жители дома престарелых из голштинского города Хайде по пути на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

Музыковед Карстен Шумахер также наблюдает такой эффект от метала: "Я постоянно ищу новые группы, которые появляются повсюду. Метал представлен во всем мире, и когда я слушаю группы из Танзании, Ирана или Индонезии и слышу, как они освобождаются с помощью этой музыки, я чувствую связь с этими людьми".

Метал - в отличие от большинства других музыкальных жанров - может быть одновременно пафосным и ироничным, серьезным и игривым, виртуозным и простым. Но главное его отличие в том, что метал во многих своих разновидностях оставляет пространство для дискомфорта.

"Метал не отвергает зло, жестокость и ужасы нашего бытия, а пропускает все это через себя и превращает в звук, текст и образ - самая сложная форма мимесиса (то есть подражания искусства действительности - Ред.) для особо тяжелых и глубоко спрятанных в подсознание проблем, если процитировать тайного металлиста Теодора Адорно", - заключает Йорг Шеллер.

Все ясно? При первой же возможности идем слэмиться в мошпит!

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