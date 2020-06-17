 Метал полезен для здоровья, или Путь сатанинского грохота к мейнстриму | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 17.06.2020

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Культура и стиль жизни

Метал полезен для здоровья, или Путь сатанинского грохота к мейнстриму

Хеви-метал долго считали даже не музыкой, а грохотом. Сегодня он привлекает людей всех социальных слоев и возрастов. Андеграундная субкультура превратилась в массовое явление.

Концерт Led Zeppelin в середине 1970-х годов

Концерт Led Zeppelin в середине 1970-х годов

Если бы не коронавирус, для фанатов хеви-метал в Германии сейчас стояла бы горячая пора: Hard Rock Festival - в конце мая, всемирно известный Wacken Open Air - в июле и Summer Breeze - в августе. Обычно все они проходят с аншлагом - давно привлекают самую широкую аудиторию, включая хипстеров, банковских служащих и даже поклонников классики, особенно, если выступают такие известные группы как Rammstein. Тяжелый метал теперь даже считается чуть ли не консервативным направлением в музыке, но так было не всегда.

Субкультура для всех

В 70-е и 80-е годы прошлого века все выглядело совсем иначе: немецкие металлисты первых поколений наводили ужас на обывателей. Со своими длинными волосами, черным кожаным прикидом, цепями и шипованными браслетами они пугали бюргеров не хуже, чем привокзальные панки.

Вплоть до 90-х годов консервативные немецкие СМИ и истеблишмент не скрывали своей антипатии к этому музыкальному жанру и его представителям. Метал обвиняли в прославлении насилия и наркотиков, называли сатанинским грохотом. Металлисты, впрочем, особо не расстраивались по поводу навязанного им имиджа "плохишей".

Джеймс Хэтфилд - вокалист и ритм-гитарист группы Metallica (2012 год)

Джеймс Хэтфилд - вокалист и ритм-гитарист группы Metallica (2012 год)

Как и весь рок, метал своими корнями уходит в блюз, но его истинные отцы - тяжелый и психоделический рок 70-х. Уже Led Zeppelin, Deep Purple и Black Sabbath играли скоростные и агрессивные риффы. Из этого звучания и вышел под конец десятилетия хеви-метал. Поклонниками новой, еще более громкой и жесткой музыки были дети рабочего класса. Потом к великому ужасу своих консервативных родителей метал открыли для себя и дети из "хороших семей".

Карстен Шумахер

Карстен Шумахер

"Этой субкультуре присуща высокая толерантность. Она открыта для всех, принимает всех", - говорит Карстен Шумахер (Carsten Schumacher), музыкальный журналист с 25-летним стажем и фанат металла с 80-х годов. "Ты можешь быть чернорабочим или профессорским сынком, это не имеет значения. Важно, что ты разделяешь общую страсть, отграничиваешься так как надо от мейнстрима и понимаешь то, что другим кажется нелепым".

Дифференциация и коммерциализация

Метал стал прибежищем для людей, которые не любят мейнстрим и ощущают себя не в своей тарелке в нормированном обычном обществе. В металлической среде комфортно чувствовали себя как люди без особых пристрастий и фетишей, так и поклонники стоунер-рока, фанаты фэнтезийных ролевых игр, вундеркинды и вылетевшие из школы двоечники.

Соответственно, музыка становилась все более разнообразной, и в 80-х годах появились многочисленные поджанры: пауэр-метал, спид-метал, треш-метал, фолк-метал и еще многие и многие другие.

На развитие тяжелой музыки значительное влияние оказала британская группа Motörhead, хотя сами музыканты отдают предпочтение панк-року. Фотография середины 1980-х годов

На развитие тяжелой музыки значительное влияние оказала британская группа Motörhead, хотя сами музыканты отдают предпочтение панк-року. Фотография середины 1980-х годов

Вскоре металлические группы перестали ограничиваться ударниками, гитарой и басом. Средневековая лира, бразильские барабаны, джазовые соло... Метал не боялся музыкальных экспериментов. В какой-то момент у металлистов появились даже изначально ненавистные синтезаторы.

Искусствовед и журналист Йорг Шеллер (Jörg Scheller) ярко и подробно описывает в своей книге "Metalmorphosen. Die unwahrscheinlichen Wandlungen des Heavy Metal" ("Метаморфозы. Невероятные перемены тяжелого метала"), опубликованной в мае 2020 года, как андеграундная бунтарская субкультура стала массовым феноменом. В ходе своих исследований он был удивлен "фактом, что хеви-метал теперь используется компаниями для рекламы" и что его теперь воспринимают как "забавный маскарад и процветающий бизнес", - подчеркнул Йорг Шеллер в беседе с DW.

Йорг Шеллер

Йорг Шеллер

Становится любая субкультура и неформальное молодежное движение постепенно частью мейнстрима? По словам Шеллера, все относительно. "Возможно такое развитие в либеральной среде. В фундаментальных теократиях, разумеется, вряд ли. В Иране, например, метал по-прежнему в андеграунде. В обществе как наше нет ничего такого, что нельзя было бы сделать нормой", - полагает немецкий эксперт.

Даже больше, чем у панка или хип-хопа, у метала сейчас - репутация товара самого высокого качества, солидного и надежного. А музыканты и поклонники этого жанра считаются весьма уравновешенными современниками. Чем тяжелее музыка, тем спокойнее среда? Карстен Шумахер объясняет это так: "Регулярные выбросы внутренней агрессии в креативном контексте - это своего рода психогигиена. Не в последнюю очередь из-за этого на металлических фестивалях практически не бывает драк".

Пространство для дискомфорта

Метал - когда-то мрачное сердце тяжелого рока, теперь легко усваиваемый жанр для масс? Искусствовед Йорг Шеллер убежден: "Суть метала, его ядро, это свобода". Даже сегодня. "Музыка не меняет мир, как цунами, даже если она грохочет как метал. Музыка действует медленно, но верно, постепенно меняет сердца и ум". Сегодня металлическая среда открывает женщинам новые возможности для самовыражения, как когда-то Элвис Пресли формировал новый мужской образ в обществе.

Жители дома престарелых из голштинского города Хайде по пути на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

Жители дома престарелых из голштинского города Хайде по пути на крупнейший в мире фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air в 2019 году

Музыковед Карстен Шумахер также наблюдает такой эффект от метала: "Я постоянно ищу новые группы, которые появляются повсюду. Метал представлен во всем мире, и когда я слушаю группы из Танзании, Ирана или Индонезии и слышу, как они освобождаются с помощью этой музыки, я чувствую связь с этими людьми".

Метал - в отличие от большинства других музыкальных жанров - может быть одновременно пафосным и ироничным, серьезным и игривым, виртуозным и простым. Но главное его отличие в том, что метал во многих своих разновидностях оставляет пространство для дискомфорта.

"Метал не отвергает зло, жестокость и ужасы нашего бытия, а пропускает все это через себя и превращает в звук, текст и образ - самая сложная форма мимесиса (то есть подражания искусства действительности - Ред.) для особо тяжелых и глубоко спрятанных в подсознание проблем, если процитировать тайного металлиста Теодора Адорно", - заключает Йорг Шеллер.

Все ясно? При первой же возможности идем слэмиться в мошпит!

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Самые успешные музыкальные альбомы, выпущенные в Германии

  • Boney M.

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    10. Boney M. - Nightflight to Venus

    Альбом Boney M. с композициями "Rasputin" и "Rivers of Babylon" стал самым успешным проектом западногерманского продюсера Фрэнка Фариана. К моменту выпуска диска в 1978 году Boney M. имела устоявшийся состав из четырех членов группы с Карибских островов. Пели только двое: Лиз Митчелл и Марсия Барретт. Мужскую партию исполнил сам Фариан. Boney M. одной из первых групп мирового уровня посетила СССР.

  • Milky Chance

    Поп-экспорт из Германии

    9. Milky Chance - Sadnecessary

    Еще будучи школьниками, вокалист и музыкант Клеменс Ребайн (Clemens Rehbein) и диджей Филипп Дауш (Philipp Dausch) из Касселя в 2012 году выложили свои песни в YouTube. Трек "Stolen Dance" привлек к себе наибольшее внимание. Год спустя они опубликовали дебютный альбом Sadnecessarу, который и сделал всемирно знаменитым этот немецкий поп-фолк-рок-дуэт.

  • Lou Bega

    Поп-экспорт из Германии

    8. Lou Bega - A Little Bit of Mambo

    Поп-музыкальный 1999 год прошел в ритме мамбо: повинен в этом Лу Бега. Музыкант угандийско-итальянского происхождения из Мюнхена добавил к инструментальной композиции кубинца Переса Прадо, сочиненной в 1949 году, свой собственный текст и выпустил "Mambo No. 5" в качестве сингла. На волне успеха римейка дебютный альбом "A Little Bit of Mambo" взлетел на вершину мировых хит-парадов в дюжине стран.

  • Snap!

    Поп-экспорт из Германии

    7. Snap! - World Power

    Группа Snap! была основана в 1989 году во Франкфурте-на-Майне продюсерами техно-музыки Михаэлем Мюнцингом (Michael Münzing) и Лукой Анцилотти (Luca Anzilotti). Вокал на первом альбоме "World Power" принадлежит американскому рэперу Turbo B. и американской певице Пенни Форд. Композиция "The Power", гибрид хип-хопа и хауса, стала одним из крупнейших хитов 1990 года.

  • Donna Summer

    Поп-экспорт из Германии

    6. Donna Summer - I Remember Yesterday

    "Королева диско" приехала в Германию из США в 1968 год. В Мюнхене же началось ее сотрудничество с продюсером и пионером электронной музыки Джорджо Мородером. Мородер сочинял для певицы аккомпанемент на синтезаторах, что в ту пору было новшеством. Альбомы и синглы Донны Саммер изменили звучание популярной танцевальной музыки и много раз покоряли вершины международных хит-парадов.

  • Crazy Frog

    Поп-экспорт из Германии

    5. Crazy Frog - Crazy Hits

    Анимационный персонаж Crazy Frog был создан в Швеции, но глобальную популярность приобрел благодаря продюсерам из Германии. В 2005 году данс-проект Bass Bumpers выпустил ремикс инструментальной композиции "Axel F.", которая была темой фильма 1984 года "Полицейский из Беверли-Хиллз", с безумным лягушонком в видеоклипе. В Великобритании этот ремикс потеснил в чартах с первого места даже Coldplay.

  • Rammstein

    Поп-экспорт из Германии

    4. Rammstein - Liebe ist für alle da

    Шестой альбом "Любовь для всех" (2009) стал самым успешным и скандальным в карьере мастеров эпатажа из Берлина. Видеоклип на песню "Pussy" и трек "Ich tu Dir weh" спровоцировали временные ограничения на распространение диска. Тем не менее, только в Германии было продано свыше 400 тысяч копий альбома. Кроме того, альбом лидировал в чартах в Германии и Финляндии, а в США поднялся на 13 строчку.

  • Scorpions

    Поп-экспорт из Германии

    3. Scorpions - Savage Amusement

    После долгого перерыва хард-рокеры из Ганновера выпустили в 1988 году свой десятый студийный альбом, которому суждено было стать самым успешным в их карьере. 5 миллионов проданных копий, места в первой десятке рейтингов в Швеции и США, 18-я строчка в Великобритании. Диск стал результатом экспериментов с новыми в то время музыкальными стилями и содержал электронный саунд наряду с гитарными рифами.

  • Kraftwerk

    Поп-экспорт из Германии

    2. Kraftwerk - Autobahn

    Старейшая автострада Германии A 555 между Кельном и Бонном вдохновила пионеров электронной музыки на название для своего четвертого альбома. Впервые музыканты из Дюссельдорфа добавили к своим композициям вокал - на немецком языке. Альбом (1974) стал переломным моментом не только для группы, которая завершила эксперименты с краут-роком, но и для музыки в целом, показав возможности синтезаторов.

  • Enigma

    Поп-экспорт из Германии

    1. Enigma - MCMXC a.D.

    Самый успешный немецкий альбом выпустил продюсер и композитор румынского происхождения Мишель Крету - создатель синти-поп-проекта Enigma. В его дебютном альбоме звучат григорианские хоралы, чарующий женский голос, гипнотическая ритмичная музыка. Альбом взлетел на вершины чартов - с 1990 года продано более 30 миллионов копий. Всего в топ-десятку пробивались четыре альбома Enigma.

    Автор: Микко Штюбнер-Ланкуттис, Элла Володина


Контекст

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В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн в деревне Вакен открылся очередной фестиваль тяжелого металла под открытым небом Wacken Open Air - самый большой в мире. (02.08.2018)  

Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein

Порновидео Тиля Линдемана повергло в шок даже любителей хардкора. Судя по комментариям в соцсетях, многие немецкие поклонники в ужасе от образа, который примерил на себя их кумир. (21.02.2020)  

Травля девушек из порноклипа солиста Rammstein: кто угрожает их защитнице

Феминистка Залина Маршенкулова обратилась в полицию из-за угроз после того, как она вступилась за девушек из порноклипа Тилля Линдемана. В интервью DW она рассказала о своем взгляде на ситуацию. (27.02.2020)  

Фестиваль Wacken Open Air: пивопровод и тяжелый рок

1800 местных жителей, 80 тысяч металлистов и три дня без сна: каждое лето немецкая деревушка Вакен превращается в эпицентр тяжелого рока. (03.08.2017)  

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