Историк СПбГУ Олег Соколов признался в убийстве девушки

Известного петербургского ученого Олега Соколова вытащили утром 9 ноября из реки Мойки. В его рюкзаке были обнаружены две отрезанные женские руки и травматический пистолет.
Известный ученый, доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, в квартире которого в субботу, 9 ноября, нашли обезглавленное женское тело и пилу, признался в убийстве девушки. Об этом сообщает в субботу российский телеканал РЕН ТВ.
Как указанона сайте Главного Следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, утром 9 ноября напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения, а в его рюкзаке оказались две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет. Мужчину отправили в больницу с переохлаждением.
В связи со страшной находкой СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Несмотря на то, что следствие не называет напрямую имени подозреваемого, ряд российских СМИ указывают на то, то речь идет именно об Олеге Соколове.
Жертва убийства в Санкт-Петербурге
Так, газета "Невские новости" пишет, что Соколов упал в реку, когда пытался выбросить пакет с частями тела девушки. О том, что во время обыска в квартире Соколова были найдены обезглавленное женское тело, голова жертвы и пила, сообщает онлайн-издание 47news.
По данным информагентства "Интерфакс", жертвой убийства была бывшая студентка Соколова, с которой он сожительствовал. По словам анонимного информированного источника агентства, девушка была 1995 года рождения.
Реакция СПбГУ на обвинения против Олега Соколова
Олег Соколов - доцент кафедры истории Нового и новейшего времени истфака СПбГУ, кандидат исторических наук. Он преподавал также в парижском университете Сорбонна. По информации СМИ, доцент СПбГУ Олег Соколов является "одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России", награжден французским орденом Почетного легиона.
В СПбГУ шокированы возможностью того, что доцент Олег Соколов мог совершить жестокое убийство. "В университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - сообщили в пресс-службе вуза.
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Сообщение телеканала РЕН ТВ о том, что историк Олег Соколов признался в убийстве девушки
Информация об историке Олеге Соколове и выдвинутом против него обвинении в убийстве на сайте онлайн-издания 47news.
Сообщение СК по Санкт-Петербургу об обвинении в убийстве, выдвинутом против историка Олега Соколова
Информация агентства "Интерфакс" о жестоком убийстве в Санкт-Петербурге