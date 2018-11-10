Историк: Дурной пример России помог Германии избежать гражданской войны

11 ноября 1918 года, ровно 100 лет назад, завершился один из самых широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества - Первая мировая война. В качестве того, к чему привела или что спровоцировала эта затяжная кампания, в историографии принято указывать две революции 1917 года в России, Ноябрьскую революцию в Германии 1918 года, ликвидацию четырех империй: Российской, Германской, Османской и Австро-Венгрии.

Профессор Мартин Ауст

В результате военных действий, а также от голода и эпидемий погибли миллионы солдат и мирных жителей. Германия де-факто стала республикой. Россию охватила гражданская война. Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений. Милитаризация экономик ведущих держав была беспрецедентной. О том, как изменила та война Россию и Германию, в интервью DW рассуждает профессор восточноевропейской истории из Боннского университета Мартин Ауст (Martin Aust).

DW: Почему, на ваш взгляд, в современной российской историографии Первой мировой войне отводится сравнительно мало места?

Мартин Ауст: Я думаю, у этого две причины. Первая заключается в огромном значении Второй мировой войны: это все еще один из самых важных моментов самоидентификации россиян. А вторая причина, на мой взгляд, состоит в том, что в России наравне сосуществуют несколько различных точек зрения на то, как оценивать 1917-1918 годы. Консерваторы сожалеют об окончании эпохи правления царя. Либералы критикуют большевиков, совершивших государственный переворот. Социалисты и коммунисты не могут сойтись в едином мнении относительно значения Октябрьской революции и роли большевиков. В свою очередь государство игнорирует наличие разногласий, предпочитая лишь бегло упоминать о "сложных" периодах российской истории (таких, как, например, 1917 год), которые, по мнению государства, "теряются" на фоне многовековой истории великого и могущественного российского государства.

- Если предположить, что войны в принципе удалось бы избежать, по какому пути развития пошли бы Германия и Россия?

- Если мысленно совершить этот эксперимент и выкинуть Первую мировую войну из истории, то, думаю, Германии и России в XX веке пришлось бы пережить деколонизацию - как это было в случае с другими европейскими колониальными державами. Возможно, монархии в России и Германии просуществовали бы дольше, и они, вероятно, стали бы конституционными.

- Каковы были главные последствия Первой мировой войны для России и для Германии?

- Оценивая ситуацию в России, следует говорить не только о Первой мировой войне, но и о войне гражданской. Наиболее ощутимое последствие для России - это, конечно, огромное количество человеческих жертв, особенно в гражданской войне. Второй итог войны - экономический упадок: только к концу 1920-х годов Советская Россия достигнет довоенного уровня развития. Третье и самое важное следствие - появление на карте мира Советского Союза и тот факт, что Россия прожила XX век при коммунизме. Что касается Германии, то главными последствиями войны здесь были, конечно, конец монархии, а также легший тяжким бременем на плечи молодой Веймарской республики ревизионизм, когда демократы вынуждены были отвечать за действия милитаристских элит кайзеровской Германии.

- Каким образом революционный опыт России повлиял на развитие событий в Германии в ноябре 1918 года?

- Осенью 1918 года в Германии о революции в России 1917 года вспоминали действительно очень часто. Ведь решался фундаментальный вопрос: остановиться на моменте создания парламентской демократии или пойти дальше и совершить революцию пролетарскую, приведя к власти рабочий класс? Многие, задаваясь этим вопросом, вспоминали о том, что было в России годом раньше. Опасения, что и в Германии насильственная смена власти может привести к гражданской войне (по аналогии с Россией), были очень велики.

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