 Историки изучат участие 1400 финнов в СС-подразделении ″Викинг″ | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2018

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Европа

Историки изучат участие 1400 финнов в СС-подразделении "Викинг"

Во время Второй мировой войны сотни финнов воевали на стороне фашистской Германии. Сейчас живы 8 из них. В Финляндии хотят изучить их роль в военных преступлениях.

Колючая проволока

Финляндия расследует роль более чем 1400 финских добровольцев, воевавших во время Второй мировой войны на стороне подразделения СС "Викинг". Расследование было открыто по инициативе центра Симона Визенталя, сообщил в четверг, 20 декабря, глава финского национального архива Юсси Нуортева. Отчет с результатами расследования может быть опубликован уже в феврале 2019 года. "Обнародование этой информации поможет нам лучше понимать свое прошлое", - заявил Нуортева.

Контекст

Польский закон о Холокосте вызвал бурную реакцию: польская интеллигенция опасается появления цензуры, Израиль надеется на изменения в законе, ЕС призывает придерживаться исторических фактов. (09.02.2018)

75 лет назад нацисты уничтожили минское гетто, через которое прошли около 100 000 евреев. О культуре памяти и отношении к Холокосту в Беларуси и Германии интервью DW с главой Минского МОЦ Виктором Балакиревым. (21.10.2018)

В качестве источника данных будут использованы 75 дневников финских военнослужащих, а также документы из немецких архивов и мемориального комплекса "Яд-Вашем" в Иерусалиме. Главный вопрос, на который предстоит ответить расследованию, - в какой степени финские добровольцы были замешаны в преступления против евреев, а также гражданских лиц других национальностей и военнопленных в Украине и на Кавказе. В этих регионах нацистские подразделения уничтожили десятки тысяч человек.

Как следует из данных Юсси Нуортева, после советско-финской войны 1939-1940-х годов 1408 добровольцев из Финляндии, преимущественно в возрасте от 17 до 19 лет, воевали на стороне Германии против СССР. 80 процентов добровольцев ранее были участникам гражданской обороны Финляндии. В результате боевых действий были убиты 256 человек и ранены еще 686. В настоящий момент живы 8 бывших добровольцев. При этом их уголовное преследование представляется затруднительным из-за доказательной базы, заявил американский историк Эфраим Зурофф, однако в данном вопросе важна "историческая правда".

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    Прерванная переписка

    Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

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    Последние послания жертв Холокоста

    Лицом к лицу с жертвами Холокоста

    Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    "J" как смертный приговор

    В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Десять из тысяч

    Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На полпути к газовым камерам

    Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    На "Исходе" в Палестину

    Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

  • Выставка Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942

    Последние послания жертв Холокоста

    Поезд в Освенцим

    На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы.

    Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина


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Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме

Контекст

Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин: еврейская община празднует хануку и беспокоится о растущем антисемитизме  

Холокост в Одессе: что помнит последний живой свидетель  

Выжившая в Освенциме  

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