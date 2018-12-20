Историки изучат участие 1400 финнов в СС-подразделении "Викинг"

Финляндия расследует роль более чем 1400 финских добровольцев, воевавших во время Второй мировой войны на стороне подразделения СС "Викинг". Расследование было открыто по инициативе центра Симона Визенталя, сообщил в четверг, 20 декабря, глава финского национального архива Юсси Нуортева. Отчет с результатами расследования может быть опубликован уже в феврале 2019 года. "Обнародование этой информации поможет нам лучше понимать свое прошлое", - заявил Нуортева.

В качестве источника данных будут использованы 75 дневников финских военнослужащих, а также документы из немецких архивов и мемориального комплекса "Яд-Вашем" в Иерусалиме. Главный вопрос, на который предстоит ответить расследованию, - в какой степени финские добровольцы были замешаны в преступления против евреев, а также гражданских лиц других национальностей и военнопленных в Украине и на Кавказе. В этих регионах нацистские подразделения уничтожили десятки тысяч человек.

Как следует из данных Юсси Нуортева, после советско-финской войны 1939-1940-х годов 1408 добровольцев из Финляндии, преимущественно в возрасте от 17 до 19 лет, воевали на стороне Германии против СССР. 80 процентов добровольцев ранее были участникам гражданской обороны Финляндии. В результате боевых действий были убиты 256 человек и ранены еще 686. В настоящий момент живы 8 бывших добровольцев. При этом их уголовное преследование представляется затруднительным из-за доказательной базы, заявил американский историк Эфраим Зурофф, однако в данном вопросе важна "историческая правда".

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