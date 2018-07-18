 Исследователи озабочены ростом антисемитизма в интернете | Новости из Германии о Германии | DW | 18.07.2018

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Германия

Исследователи озабочены ростом антисемитизма в интернете

Уровень антисемитизма растет, прежде всего, в соцсетях, говорится в исследовании Технического университета в Берлине. Ежедневно в интернете появляются тысячи антисемитских высказываний.

Демонстрация против антисемитизма в Берлине

Согласно выводам ученых Технического университета в Берлине, уровень антисемитизма в интернете в последние годы высок как никогда ранее. Глобальная сеть пронизана высказываниями о ненависти к евреям и Израилю, заявила лингвист Моника Шварц-Фризель (Monika Schwarz-Friesel), представляя результаты исследования "Антисемитизм 2.0 и культура ненависти в Сети" в среду, 18 июля.

"Тревожный феномен"

По ее словам, это "тревожный феномен", развивающийся, прежде всего, в социальных сетях. Быстрота, свободный доступ, глобальный охват и анонимность способствуют "почти безграничному распространению без всяких фильтров антисемитских идей", говорится в заключении лингвистов.

Контекст

При этом антисемитские высказывания обнаружены в блогах, на исследовательских и справочных порталах, в видеороликах, книжных интернет-магазинах, на форумах и в комментариях на страницах уважаемых СМИ, указывается далее в докладе.

За 11 лет число антисемитских комментариев выросло втрое

На появляющиеся в Twitter и Facebook призывы выступать против антисемитизма "в течение нескольких часов" обрушиваются антисемитские комментарии, отмечают эксперты. По их данным, ежедневно в Сети появляются тысячи новых антисемитских высказываний, в форме текста, изображений и видео. С 2007 по 2018 годы число антисемитских комментариев в интернете выросло почти в три раза, отмечают далее ученые.

Интернет сегодня является главным местом не только для формирования общественного мнения и размещения информации, но и для распространения антисемитизма, резюмируют авторы исследования.

С 2014 года группа исследователей провела экспертизу более 300 тысяч текстов, курсировавших в интернете, в частности, в популярных соцсетях Twitter и Facebook.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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