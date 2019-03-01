 Исследование: предприятия на востоке Германии менее продуктивны | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2019

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Германия

Исследование: предприятия на востоке Германии менее продуктивны

Ученые заявляют, что производительность западногерманских фирм на 20 процентов выше, чем на востоке страны. В качестве возможного решения проблемы называется развитие городов.

Предприятие по изготовлению авиадвигателей, федеральная земля Бранденбург (фото из архива)

Предприятие по изготовлению авиадвигателей, федеральная земля Бранденбург (фото из архива)

Предприятия на востоке Германии, в бывшей социалистической ГДР, спустя почти 30 лет после воссоединения страны остаются менее продуктивными в сравнении с компаниями западной части страны. Такие данные содержатся в исследовании института Лейбница, проведенного для Института экономических исследований в Галле (IWH). Результаты исследования опубликованы медиакомпанией MDR в воскресенье, 3 марта. В частности, как утверждают авторы документа, ни одна из федеральных земель на востоке Германии не достигает продуктивности федеральной земли Саар - экономически наименее развитого региона земли на западе страны.

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При анализе сопоставимых предприятий на востоке и западе ФРГ, можно констатировать, что восточногерманские" организации на 20 процентов менее продуктивны, заявил глава IWH Райнт Гропп (Reint Gropp). Одна, но не единственная из причин - отсутствие штаб-квартир крупных компаний на востоке Германии. Головные офисы 464 из 500 крупнейших предприятий ФРГ (93 процента), находятся на западе страны.

Для дальнейшего сближения производственного потенциала востока и запада Германии IWH предлагает в первую очередь обращать внимание на усиление городов, так как именно в городах предоставляются высококачественные услуги, которые все больше определяют экономические показатели. В научном сообществе города являются центральными местами для исследований, инноваций и создания ценностей, которые, следовательно, ведут к повышению качества жизни, полагают авторы исследования, которое будет представлено в Берлине в понедельник, 4 марта.

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