Исследование: предприятия на востоке Германии менее продуктивны

Предприятия на востоке Германии, в бывшей социалистической ГДР, спустя почти 30 лет после воссоединения страны остаются менее продуктивными в сравнении с компаниями западной части страны. Такие данные содержатся в исследовании института Лейбница, проведенного для Института экономических исследований в Галле (IWH). Результаты исследования опубликованы медиакомпанией MDR в воскресенье, 3 марта. В частности, как утверждают авторы документа, ни одна из федеральных земель на востоке Германии не достигает продуктивности федеральной земли Саар - экономически наименее развитого региона земли на западе страны.

При анализе сопоставимых предприятий на востоке и западе ФРГ, можно констатировать, что восточногерманские" организации на 20 процентов менее продуктивны, заявил глава IWH Райнт Гропп (Reint Gropp). Одна, но не единственная из причин - отсутствие штаб-квартир крупных компаний на востоке Германии. Головные офисы 464 из 500 крупнейших предприятий ФРГ (93 процента), находятся на западе страны.

Для дальнейшего сближения производственного потенциала востока и запада Германии IWH предлагает в первую очередь обращать внимание на усиление городов, так как именно в городах предоставляются высококачественные услуги, которые все больше определяют экономические показатели. В научном сообществе города являются центральными местами для исследований, инноваций и создания ценностей, которые, следовательно, ведут к повышению качества жизни, полагают авторы исследования, которое будет представлено в Берлине в понедельник, 4 марта.

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