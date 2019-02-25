 Исследование: Переход на евро принес Германии 1,9 трлн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 25.02.2019

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Европа

Исследование: Переход на евро принес Германии 1,9 трлн евро

Согласно исследованию, после присоединения к еврозоне Бельгия, Франция, Италия и Испания понесли убытки, в то время как в ФРГ, Нидерландах и Греции ВВП на душу населения вырос.

Штаб-квартира Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне

Штаб-квартира Европейского центробанка во Франкфурте-на-Майне

От перехода на валюту евро 20 лет наибольшую выгоду извлекла ФРГ. Это следует из исследования, которое расположенный в немецком Фрайбурге независимый Центр европейской политики опубликовал в понедельник, 25 февраля. По мнению экспертов, если бы Германия в 1999 году не присоединилась к еврозоне, уровень ее благосостояния в 2017 году был бы почти на 1,9 триллионов евро меньше фактического показателя.

В пересчете на каждого жителя ФРГ выгода составила 23,1 тысячи евро, считают исследователи. По их мнению, после перехода на евро ВВП на душу населения в Германии рос ежегодно, за исключением 2004-2005 годов, при этом особенно сильный скачок отмечался после кризиса в еврозоне в 2011 году, во время которого многие инвесторы считали ФРГ надежным местом для инвестиций.

Контекст

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Учреждение Европейского союза стало важнейшим шагом на пути к политическому единению Европы с момента заключения Римского договора 1957 года. (01.11.2018)

Для расчетов исследователи рассмотрели, как менялся показатель ВВП на душу населения с момента вступления в еврозону до 2017 года, и предположили, каким могло быть это развитие, если бы страна не присоединилась к валютному союзу.

Италия и Франция потеряли из-за перехода на евро по несколько трлн евро

Предметом исследования стали только восемь из 19 стран еврозоны: Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия, Испания и Греция. Составители объяснили это тем, что данные государства присоединились к европейскому валютному союзу относительно рано (в 1999 году, Греция - в 2001 году. - Ред. ) и, таким образом, можно "удостовериться, что результаты исследования не искажены вступлением в ЕС и присоединением к его внутреннему рынку".

За Германией в рейтинге Центра следуют Нидерланды (плюс 346 млрд евро) и Греция (плюс 2 млрд евро). Остальные пять стран, согласно расчетам, от перехода на евро только проиграли. Так, наибольшие потери, по мнению исследователей, понесла Италия (минус 4,3 трлн евро), за ней следуют Франция (минус 3,5 трлн евро) и Португалия (минус 424 млрд евро).  

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    Защита евро от подделок

    Несмотря на то, что печатание денег является очень трудоемким процессом, фальшивомонетчикам удается пускать в оборот фальшивки. Около 900 тысяч поддельных купюр насчитали по всему миру. Поэтому и меняют старые банкноты на новые, еще лучше защищенные. Уже введены в обращение купюры в 5, 10 и 20 евро. К концу 2018 году появятся новые бвнкноты достоинством в 100 и 200 евро.

    Автор: Хильке Фишер, Ольга Солонарь


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Ссылки в интернете

Исследование Центра европейской политики о выгоде стран от перехода на евро

Аудио- и видеофайлы по теме

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Финансовая система ЕС - как обстоят дела на самом деле?  

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